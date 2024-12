Ave Mujica 4th LIVE「Adventus」開催報告

株式会社ブシロード[画像1: https://prtimes.jp/i/14827/8248/resize/d14827-8248-c71968cf0762cfdac9a9-0.jpg ] 2024年12月15日(日)、武蔵野の森総合スポーツプラザにて、Ave Mujica 4th LIVE「Adventus」(主催:株式会社ブシロードミュージック)が開催されました。 2025年1月より、TVアニメ「BanG Dream! Ave Mujica」の放送が予定されており、注目と期待がますます高まるAve Mujica。黒のローブに身を包み、荘厳な雰囲気の中、はじまりの楽曲「黒のバースデイ」で幕を開けた本公演。0th~3rd LIVEを彷彿とさせるドラマチックな構成で観客を魅了しました。 また、TVアニメ「BanG Dream! Ave Mujica」#1の先行上映が行われ、その後、サプライズで待望のオープニングテーマ「KiLLKiSS」を初披露。会場は熱気と歓声に包まれ、圧倒的なパフォーマンスに魅了されました。 さらに、来年4月にはKアリーナ横浜にてMyGO!!!!!との合同ライブが開催される予定です。TVアニメの放送開始を控え、リアルバンドとしての活動も精力的に展開するAve Mujica。これからの活躍にぜひご期待ください。<公演概要>◆公演名:Ave Mujica 4th LIVE「Adventus」◆日程 :2024年12月15日(日) 開場15:30/開演17:00◆会場 :武蔵野の森総合スポーツプラザ◆出演 :Ave Mujica(佐々木李子、渡瀬結月、岡田夢以、米澤茜、高尾奏音) ゲストアクト:Roselia(相羽あいな、工藤晴香、中島由貴、櫻川めぐ、志崎樺音)◆公演詳細:https://bang-dream.com/events/avemujica_4th◆セットリストゲストアクト:RoseliaM1 FIRE BIRDM2 Determination SymphonyM3 THE HISTORIC...M4 PASSIONATE ANTHEMM5 Floral HavenAve MujicaM1 黒のバースデイM2 ふたつの月 ~Deep Into The Forest~M3 Choir ‘S’ ChoirM4 神さま、バカM5 Mas?uerade Rhapsody Re?uestM6 Ave MujicaM7 素晴らしき世界 でも どこにもない場所M8 AnglesM9 Symbol I : △M10 Symbol II : AirM11 Symbol III : ▽M12 Symbol IV : EarthM13 EtherM14 KiLLKiSSセトリプレイリスト公開中音楽配信サイトにてAve Mujica 4th LIVE「Adventus」のライブセットリストをプレイリストにて配信中です。ライブの余韻をそのままに、配信でも楽曲をお楽しみください。https://bmu.lnk.to/avemujica_4thpr※一部楽曲を除くアーカイブ配信受付中Ave Mujica 4th LIVE「Adventus」では、1週間のアーカイブ配信を実施しています。よりお得にお楽しみいただける2DAYS通し視聴チケットもございますので、是非この機会にご自宅でもライブの模様をお楽しみください。※TVアニメ「BanG Dream! Ave Mujica」先行上映および一部会場限定演出は配信に含まれません。予めご了承ください。【配信チケット】・1DAY配信チケット価格:5,500円(税込)・2DAYS通し視聴チケット価格:9,900円(税込)受付URL:https://eplus.jp/roselia-avemujica2024/st/海外配信 受付URL:https://ib.eplus.jp/roselia-avemujica2024_st/・Roselia「Stille Nacht, Rosen Nacht」販売期間:2024年12月21日(土) 21:00まで ※配信期間は同日23:59まで・Ave Mujica 4th LIVE「Adventus」販売期間:2024年12月22日(日) 21:00まで ※配信期間は同日23:59まで・2DAYS通し視聴チケット販売期間:2024年12月21日(土) 21:00まで ※配信期間は各公演の視聴チケットと同日・同時刻となります。TVアニメ「BanG Dream! Ave Mujica」オープニング映像公開[画像2: https://prtimes.jp/i/14827/8248/resize/d14827-8248-b8f0fd2d7db890a62594-1.jpg ]TVアニメ「BanG Dream! Ave Mujica」のオープニング映像が、YouTube「バンドリちゃんねる☆」公開となりました。Ave Mujica 2nd Singleの表題曲にもなっている「KiLLKiSS」を、衝撃的な映像とともにお楽しみください。視聴はこちら:https://www.youtube.com/watch?v=FWXkipC-vqsMyGO!!!!!×Ave Mujica 合同ライブ タイトル・ロゴ公開[画像3: https://prtimes.jp/i/14827/8248/resize/d14827-8248-3e67496cdf57e18f5134-2.jpg ][画像4: https://prtimes.jp/i/14827/8248/resize/d14827-8248-1caf033a0e8c76a4f042-3.jpg ]2025年4月26日(土)・27日(日)に、Kアリーナ横浜にて開催されるMyGO!!!!!×Ave Mujica 合同ライブのタイトルとロゴを公開しました。タイトルに込められた想いや、2バンドが紡ぐこれからの物語はどのように展開していくのか。その答えをぜひ、会場で直接お確かめください。<公演概要>公演名:MyGO!!!!!×Ave Mujica 合同ライブ「わかれ道の、その先へ」 DAY1:Petrichor / DAY2:Geosmin日程:2025年4月26日(土)・27日(日)会場:Kアリーナ横浜チケット最速先行抽選受付期間:2024年12月18日(水) 10:00~2025年1月27日(月) 23:59まで※下記2商品の初回生産分に封入の申込券でお申し込みいただけます。・2024年10月2日(水)リリース Ave Mujica ミニAlbum「ELEMENTS」・2024年12月18日(水)リリース MyGO!!!!! 2nd Album「跡暖空」タイトル公開映像:https://www.youtube.com/watch?v=hJEivvWpB74詳しくはこちら: https://bang-dream.com/events/mygo-avemujica2025TVアニメ 「BanG Dream! Ave Mujica」放送局・配信情報を公開[画像5: https://prtimes.jp/i/14827/8248/resize/d14827-8248-b34314395f43310f8b64-4.jpg ]TVアニメ 「BanG Dream! Ave Mujica」の放送局・配信情報を公開いたしました。<TVアニメ 「BanG Dream! Ave Mujica」放送情報>◆放送局(※放送時間は編成の都合により変更になる場合がございます)TOKYO MX初回1月2日(木) #1:23:00~23:30#2以降:毎週木曜23:00~23:30その他、下記TV局でも放送。BS日テレ/サンテレビ/テレビ愛知/北海道テレビ/秋田朝日放送/東日本放送/山形テレビ/新潟テレビ21/静岡放送/北陸朝日放送/テレビせとうち/広島テレビ放送/テレビ愛媛/熊本朝日放送◆地上波同時 配信ABEMA/dアニメストア/U-NEXT/アニメ放題※2025年1月2日(木) 23:00~ TV放送と同時配信。◆配信Amazon Prime Video/DMM TV/FOD/J:COM STREAM/Lemino/Milplus/music.jp/TELASA/TVerカンテレドーガ/ニコニコ/ビデオマーケット※2025年1月5日(日) 0:00~ 順次配信。TVアニメ「BanG Dream! Ave Mujica」#1~#3 劇場先行上映が決定[画像6: https://prtimes.jp/i/14827/8248/resize/d14827-8248-0e76a61f8aee2e9f3baa-5.jpg ]TVアニメ「BanG Dream! Ave Mujica」#1~#3の劇場先行上映が決定いたしました。全国14都市・16館の劇場にて上映予定です。ぜひ、劇場ならではの迫力ある映像と音響でお楽しみください。<先行上映会概要>◆日程2024年12月27日(金)~2025年1月9日(木)◆料金2,000円(税込)均一◆会場札幌・仙台・東京・千葉・横浜・川崎・さいたま名古屋・金沢・大阪・神戸・京都・広島・福岡※販売時間等、詳細は各劇場HPをご確認ください。詳しくはこちら:https://anime.bang-dream.com/avemujica/news/post-7アニメ放送直前特番「Ave Mujica: Ante Masquerade」の放送が決定[画像7: https://prtimes.jp/i/14827/8248/resize/d14827-8248-3a96c99fe6a5e6ca70d5-6.jpg ]1月2日(木)21:30より、TOKYO MXやYouTube「バンドリちゃんねる☆」ほかにてアニメ放送直前特番「Ave Mujica: Ante Masquerade」の放送が決定いたしました。<放送概要>◆放送日時1月2日(木) 21:30~23:00◆放送TOKYO MXYouTube「バンドリちゃんねる☆」 ほか◆出演佐々木李子(ドロリス/三角初華役)渡瀬結月(モーティス/若葉睦役)岡田夢以(ティモリス/八幡海鈴役)米澤茜(アモーリス/祐天寺にゃむ役)高尾奏音(オブリビオニス/豊川祥子役)詳しくはこちら:https://anime.bang-dream.com/avemujica/news/post-8Ave Mujica 2nd Single「KiLLKiSS」1月15日(水)リリース[画像8: https://prtimes.jp/i/14827/8248/resize/d14827-8248-70a35bb27c1fe4c6d326-7.png ]Ave Mujica 2nd Single「KiLLKiSS」が1月15日(水)にリリースされます。2025年1月より放映されるTVアニメ「BanG Dream! Ave Mujica」のOP/EDテーマが収録されているほか、Blu-ray付生産限定盤には、2024年10月13日(日)河口湖ステラシアターにて開催された、Ave Mujica 3rd LIVE「Veritas」のライブ映像を収録しています。詳しくはこちら:https://bang-dream.com/discographies/3885Ave Mujica「KiLLKiSS」購入者限定フリーライブ 開催[画像9: https://prtimes.jp/i/14827/8248/resize/d14827-8248-b07529d8e0d82f7eb12e-8.jpg ]2025年2月2日(日)に、KT Zepp YokohamaにてAve Mujica「KiLLKiSS」購入者限定フリーライブが開催されます。さらに、YouTube「バンドリちゃんねる☆」および、bilibili「MyGO_Ave Mujica」チャンネルにて、無料でのリアルタイム配信を予定しております。<公演概要>公演名:Ave Mujica「KiLLKiSS」購入者限定フリーライブ日程: 2025年2月2日(日)会場:KT Zepp Yokohamaチケット抽選受付期間:2025年1月15日(水) 10:00~1月19日(日) 23:59まで※Ave Mujica 2nd Single「KiLLKiSS」初回生産分に封入の申込券でご応募いただけます。詳しくはこちら:https://bang-dream.com/events/avemujica_2025free「BanG Dream!(バンドリ!)」とはキャラクターとライブがリンクする次世代ガールズバンドプロジェクト。アニメ、ゲーム、リアルライブなどのメディアミックスを展開している。作中に登場するバンド「Poppin'Party」「Roselia」「Morfonica」「RAISE A SUILEN」「MyGO!!!!!」「Ave Mujica」「夢限大みゅーたいぷ」のキャストが実際にバンドを結成し積極的に生演奏のライブ活動を行っている。2023年夏に放送したTVアニメ「BanG Dream! It's MyGO!!!!!」の続編となるTVアニメ新シリーズ「BanG Dream! Ave Mujica」が2025年1月2日からTOKYO MXほかにて毎週木曜日に放送を予定。また2025年2月28日(金)にはバンドリ!プロジェクトの10周年を控えており、今後の展開への期待が高まっている。バンドリ!公式サイト:https://bang-dream.comバンドリ!公式X:https://x.com/bang_dream_infoYouTube「バンドリちゃんねる☆」:https://www.youtube.com/@bang_dream_officialAve Mujica公式X:https://x.com/BDP_AveMujicaAve Mujica公式YouTubeチャンネル:https://www.youtube.com/@bang_dream_AveMujicaAve Mujica Biography:https://bio.to/AveMujica▼ご紹介いただく際は、版権表記として次をご記入ください。 (C)BanG Dream! ProjectPhoto ハタサトシ、関口佳代