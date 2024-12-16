MS&ADインターリスク総研株式会社、株式会社ローンディールとの共催セミナーに代表理事の有山が登壇！人的資本経営におけるキャリア自律の重要性とは＜12月18日（水）15:00~開催＞

一般社団法人プロティアン・キャリア協会

一般社団法人プロティアン・キャリア協会（東京都新宿区、代表理事：田中研之輔・有山徹、以下「当協会」）は、組織と個人のより良い関係構築と個人の主体的なキャリア開発を支援する団体です。近年、注目を集める人的資本経営において、「従業員のキャリア自律」は重要なテーマです。このたび、12月18日（水）15:00~オンラインにて開催する、MS&ADインターリスク総研株式会社、株式会社ローンディール、当協会主催の「人的資本経営におけるキャリア自律の重要性」に代表理事の有山が登壇致します。株式会社ローンディール『ONE JAPAN』共同発起人/副代表も務める大川 陽介氏との対談セミナーです。

多くの企業が直面している「従業員にキャリア自律を促すための効果的な方法がわからない」「会社からのメッセージが届かない」といった課題の解説策をお話しします。

申し込みはこちら :https://peatix.com/event/4219974?lang=ja-jp

◆イベント概要

≪イベント名≫

人的資本経営におけるキャリア自律の重要性～自律型人材を育成するために企業ができる工夫とは～

≪日時≫12月18日(水)15:00~16:00

≪会場≫オンライン（zoom）

≪費用≫無料

≪対象≫企業の人事担当者（研修、人材開発領域）の方、部門内研修をご検討の方 等

≪登壇者≫

株式会社ローンディール WILL-ACTION Lab.所長 大川 陽介 氏

一般社団法人プロティアン・キャリア協会代表理事 ／4designs株式会社 代表取締役CEO 有山 徹

≪モデレーター≫

MS&ADインターリスク総研株式会社 リスクマネジメント第四部 人的資本・健康経営グループ 上席コンサルタント 金田 匠氏

≪こんな方におすすめ≫

・人的資本経営において、キャリア自律が重要視される背景を理解したい経営・管理職の方

・従業員のキャリア自律を妨げる原因と取組む上でのポイントを知りたい人事担当者の方

・自律型人材の育成につながる具体的な施策や工夫を知りたい人事担当者の方

≪申込≫▶https://peatix.com/event/4219974?lang=ja-jp





◆当協会 登壇者プロフィール

一般社団法人プロティアン・キャリア協会代表理事 ／4designs株式会社 代表取締役CEO 有山 徹

2000年に早稲田大学卒業、大手メーカーに就職後、経営コンサルティング会社を経て一部上場のIT企業、デジタル広告企業、ベンチャー企業での管理本部長や経営企画にて戦略策定並びに大手外資系PEファンド傘下でのIPOプロジェクト等の全社プロジェクトを推進。2019年7月に人的資本経営コンサルティング、キャリア支援事業を行う4designs株式会社を創業、2020年3月法政大学キャリアデザイン学部田中研之輔教授と一般社団法人プロティアン・キャリア協会を設立。設立4年で約30万人・上場企業200社以上に現代版プロティアン・キャリアを伝え、プロティアンメソッドを通じた

人的資本経営支援サービス「プロティアンキャリアドック」は2024年HRアワードの優秀賞受賞。大人だけではなく中高生のキャリア教育にも取り組んでいる。早稲田大学大学院MBA/キャリアコンサルタント/中小企業診断士/ISO30414プロフェッショナル認証

著書：

「新しいキャリアの見つけ方～自律の時代のプロティアン・キャリア戦略～」2022年アスコム

「なぜ働く？誰と働く？いつまで働く？～限られた人生で後悔ない仕事をするため20の心得～」2024年アスコム

◆協会概要

正式名称：一般社団法人プロティアン・キャリア協会

所在地：東京都新宿区西新宿3-2-9新宿ワシントンホテルビル本館2F

事業概要：キャリア対話型組織開発支援サービス/個人向けキャリア支援サービス/認定資格制度運営

代表理事：田中 研之輔（法政大学キャリアデザイン学部 教授）/有山 徹 （4designs株式会社 代表取締役CEO）

設立年月：2020年3月

協会WEBサイト：https://protean-career.or.jp/

Twitter：https://twitter.com/officialprotean

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