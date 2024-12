【ITキャリア推進協会（JAIC）】初代デジタル大臣 平井卓也先生 hackjpn 戸村光氏を迎えて 第2回海外視察（アメリカ）報告会を盛況裏に終了

一般社団法人ITキャリア推進協会最先端IT人材(AI・ブロックチェーン・情報セキュリティ・AR ,VR, XR・IoT・DX全般他)の育成に特化した協会、一般社団法人ITキャリア推進協会(東京都千代田区、加盟数225(ベンチャー企業多数)理事長:大和田博道、以下「JAIC」)は、2024年11月4日からサンフランシスコ・シリコンバレーにて第2回企業視察&Meetupを実施しました。Google本社で社員様同行による企業視察を実施。現地VC Zak氏による『ご自宅でのランチミーティング』YouTube本社、アップル創業ガレージ、スティーブジョブス生前の家などを訪問。Meetupでは、Google AIプロジェクトに13年参加した内田氏による基調講演、モンタナ州政府商務部のフレデリック・バン・アビール氏による講演、日本からは、20代30代のベンチャー企業社長がピッチを実施。ピッチ後、Meetup参加者とのコミュニケーションにより具体的なビジネス連携に発展しました。この企画の実施詳細をご報告いたします。

1.日 時 2024年12月09日(月) 第1部 18:00 ~19:00 第2部 19:05~20:30

2.会 場 株式会社CARTA HOLDINGS 会議室

〒105-5536 東京都港区虎ノ門2-6-1 虎ノ門ヒルズステーションタワー36F

第1部

1.挨 拶 一般社団法人ITキャリア推進協会 理事長 大和田博道

2.来賓挨拶 初代デジタル大臣 平井 卓也 先生

3.挨 拶 モンタナ州政府商務部のフレデリック・バン・アビール様(シリコンバレーより)

熊本とのビジネス連携・各種投資予定、協会とのビジネス連携についてお話いただきます。

4.講 演 hackjpn 代表取締役社長 Forbes Official Columnist 戸村 光 様

シリコンバレーで活躍する若手エンジェル投資家から現地リアル情報をお話いただきました。https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%88%B8%E6%9D%91%E5%85%89

5.報 告 企業視察&ミートアップ実施内容報告(VTR Google本社視察、Meetup成果、VC連携他)

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=gY-HG7af4kc ]

0:00 Waymo(全自動運転タクシー)乗車体験

2:32 企業視察(Google社員様による本社視察)

3:51 Meetup

6.ピッチ1 デジタックス株式会社 代表取締役/CEO 鈴木 涼平 様(シリコンバレー参加企業)

※最新AIモジュール シリコンバレーにてピッチ実施。台湾企業との連携スタート予定。

7.ピッチ2 株式会社ギグー 代表取締役 上田 剛史 様(シリコンバレー参加企業)

※約100名のSES企業、シリコンバレーにてピッチ実施。某大手企業との連携スタート予定。

8.御 礼 ITキャリア推進協会 専務理事・代表理事 本原 和哉

第2部

1.ご 紹 介 中堅SI・SES事業会社様との新しい取組と協会連携について

ウィングアーク1ST株式会社 営業本部アライアンス統括部 部長 吉田 守 様

※ウィングアーク1ST様と協会の協業による新たなビジネスモデルの発表、中堅SI様、SES企業様に多大なメリットをご提案できるビジネスモデルの発表 https://www.wingarc.com/

2.ご 紹 介 『150万回の利用実績』業務スキル見える化でITエンジニアの最適な評価・育成・採用を実現 株式会社アルゴ式 代表取締役社長 中村 聡志 様

https://algo-method.com/

<略歴>東京大学工学部システム創成学科SDMコース卒業後、株式会社GA Technologies AI Strategy Center にて現場の最前線でPropTechの研究開発事業に2年間携わる。2022年に株式会社アルゴ式を創業。学生時代はソニー・グローバルエデュケーションにて小学生向けプログラミング教材開発と運用を通じ2年間の下積みを行う。著書「5分で論理的思考力ドリル」はシリーズ累計20万部のベストセラー。日本ジュニア数学オリンピック最年少受賞。https://algo-method.co.jp/company/

3.ご 紹 介 GAFAMに対抗できる多要素認証による本人確認を行うサービスを提供する企業

イニシャル・ポイント株式会社 代表取締役 嶋村 俊彦 様

https://initialpoint.co.jp/

<詳細>イニシャル・ポイント株式会社は、『JinCreek for SIM閉域網』や『JinCreek for VPN+』を開発する企業。 『JinCreek for SIM閉域網』は、インターネットを経由せず、SIM認証、端末認証、本人認証が一気通貫で管理ができるシステム。本人認証が完了するまで社内LANに接続できない接続方式により、リモートワークなどの管理も可能。 『JinCreek for VPN+』は、VPN(仮想専用通信網)に対応したシステム。パソコン認証や生体認証など多要素での本人認証と社内のVPN接続により、不正アクセスなどをブロックすることが可能。https://initialpoint.co.jp/

4.新規加盟企業様のご挨拶(代表 5社様)

ウィングアーク1ST株式会社

営業本部アライアンス統括部 部長 吉田 守 様

株式会社 サントラスト

代表取締役社長 青山 誠司 様

https://www.suntrust.co.jp/

株式会社TheNewGate

代表取締役社長 / CEO 松下 宇流麻 様

https://thenewgate.co.jp/

デジタックス株式会社

代表取締役/CEO 鈴木 涼平 様

https://ai-digitax.com/

株式会社ギグー

代表取締役 上田 剛史 様

https://www.gigooo.com/

5.歓談(コミュニケーション&名刺交換)

スポンサー企業のご紹介

プラチナスポンサー

株式会社リベルタス・アドバイザリー

https://www.libertas-advisory.co.jp/

ゴールドスポンサー

株式会社ユニコーンテクノロジー

https://www.unicorn-tech.co.jp/

スイッチ株式会社

https://www.switch-ang.co.jp/

テクノブレイブ株式会社

https://www.tbrave.com/

シルバースポンサー

株式会社ワンブリッジ

https://www.1bridge.co.jp/

株式会社アフェックス

https://afx-pro.com/

<最後に>

皆様のご協力のお陰で第2回 海外視察(アメリカ)報告会も、日本経済新聞社様、TED様、松尾研究所様他、様々な素晴らしい方達のご参加のもと盛況裏に終了する事ができました。この場をお借りして心から感謝申し上げます。

ITキャリア推進協会 事務局一同

団体概要

団体名: 一般社団法人ITキャリア推進協会(JAIC)

理事長: 大和田博道

設立: 2017年2月10日

所在地: 東京都千代田区

加盟数: 227(ベンチャー企業多数)

団体ページ: http://www.it-career.or.jp/

お問い合わせ: 03ー5379ー3601/ k.motohara@it-career.or.jp (事務局 本原宛)