爆上戦隊ブンブンジャー キャラクターソングCD＆サントラCD 発売日決定！

日本コロムビア株式会社

スーパー戦隊シリーズの第48作目として、毎週日曜午前9時30分よりテレビ朝日系にて放送中の『爆上戦隊ブンブンジャー』。



ブンブンジャーのソロのキャラクターソングを収録したキャラソンアルバムと、番組のBGMを収録したオリジナル サウンドトラックCDの発売日が決定いたしました。





【タイトル】爆上戦隊ブンブンジャー キャラクターソングアルバム

【発売日】2025/1/29(水)

【価格】\2,750-(税込) 【品番】COCX-42407

【収録内容】

01. 自転/歌:ブンレッド/範道大也(井内悠陽)

作詩:ミズノゲンキ 作曲・編曲:宮澤樹生

02. Hot Chemistry/歌:ブンブルー/鳴田射士郎(葉山侑樹)

作詩:ミズノゲンキ 作曲・編曲:設楽哲也

03. life is mine/歌:ブンピンク/志布戸未来(鈴木美羽)

作詩:ミズノゲンキ 作曲・編曲:馬渕直純

04. 正しさ/歌:ブンブラック/阿久瀬 錠(齋藤璃佑)

作詩:ミズノゲンキ 作曲・編曲:馬渕直純

05. MIMIC/歌:ブンオレンジ/振騎玄蕃(相馬 理)

作詩:ミズノゲンキ 作曲・編曲:設楽哲也

06. マッチメイト/歌:ブンバイオレット/焔 先斗(宮澤 佑)

作詩:ミズノゲンキ 作曲・編曲:設楽哲也

07. BAKUAGE!!/歌:THE BUNBUNZ

作詩:THE BUNBUNZ、TTFC 作曲:大石憲一郎、TTFC 編曲:大石憲一郎

他、オリジナル・カラオケ



ブンブンジャーのソロのキャラクターソング6曲の他、東映特撮ファンクラブ/YouTubeチャンネル「テレビ朝日スーパーヒーロータイム」で配信されているブンブンジャーキャスト6人の冠バラエティ番組「THE BUNBUNZ(ザ・ブンブンズ)」の中で生まれた音楽ユニット THE BUNBUNZの楽曲「BAKUAGE!!」の収録も決定いたしました。

本商品の購入者特典として、THE BUNBUNZによるCDシングル「BAKUAGE!!」のジャケット写真をイメージしたアナザージャケットをご用意。アナザージャケットを撮影したのは、スーパー戦隊親善大使を務める松本寛也氏。



THE BUNBUNZの楽曲「BAKUAGE!!」の曲タイトル決定会議、そしてアナザージャケット写真の撮影風景は、東映特撮ファンクラブ/YouTubeチャンネル「テレビ朝日スーパーヒーロータイム」で公開中です。



東映特撮ファンクラブ https://tokusatsu-fc.jp/

テレビ朝日スーパーヒーロータイム https://www.youtube.com/@tvasahiSuperHeroTime

【購入者特典】

『爆上戦隊ブンブンジャー キャラクターソングアルバム』をお買上げの方に特典をプレゼント!!

(共通特典)THE BUNBUNZ『BAKUAGE!!』 シングル風アナザージャケット

・Amazon.co.jp:メガジャケ

(Amazon.co.jp)アナザーメガジャケ(上記と同デザインとなります)





【タイトル】爆上戦隊ブンブンジャー オリジナル・サウンドトラック

【発売日】2025/2/5(水)

【価格】\4,950- (税込) 【品番】COCX-42431~3

【収録内容】

作曲家の池田善哉氏と横関公太氏が手掛けた劇中BGMのすべてと、OPテーマ「爆上戦隊ブンブンジャー」、EDテーマ「コツコツ-PON-PON」のTVサイズを収録してCD3枚組として発売。



【購入者特典】

『爆上戦隊ブンブンジャー オリジナル・サウンドトラック』をお買上の方に特典をプレゼント!

(共通特典)特典コレクションカード6

(Amazon.co.jp)メガジャケ





▌『爆上戦隊ブンブンジャー』の全曲プレイリストも公開中!

URL http://boonboomger.lnk.to/Playlist