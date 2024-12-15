爆上戦隊ブンブンジャー キャラクターソングCD＆サントラCD 発売日決定！

日本コロムビア株式会社

スーパー戦隊シリーズの第48作目として、毎週日曜午前9時30分よりテレビ朝日系にて放送中の『爆上戦隊ブンブンジャー』。



ブンブンジャーのソロのキャラクターソングを収録したキャラソンアルバムと、番組のBGMを収録したオリジナル サウンドトラックCDの発売日が決定いたしました。





【タイトル】爆上戦隊ブンブンジャー キャラクターソングアルバム

【発売日】2025/1/29(水)

【価格】\2,750-(税込) 【品番】COCX-42407

【収録内容】

01. 自転／歌：ブンレッド／範道大也（井内悠陽）

作詩：ミズノゲンキ 作曲・編曲：宮澤樹生

02. Hot Chemistry／歌：ブンブルー／鳴田射士郎（葉山侑樹）

作詩：ミズノゲンキ 作曲・編曲：設楽哲也

03. life is mine／歌：ブンピンク／志布戸未来（鈴木美羽）

作詩：ミズノゲンキ 作曲・編曲：馬渕直純

04. 正しさ／歌：ブンブラック／阿久瀬 錠（齋藤璃佑）

作詩：ミズノゲンキ 作曲・編曲：馬渕直純

05. MIMIC／歌：ブンオレンジ／振騎玄蕃（相馬 理）

作詩：ミズノゲンキ 作曲・編曲：設楽哲也

06. マッチメイト／歌：ブンバイオレット／焔 先斗（宮澤 佑）

作詩：ミズノゲンキ 作曲・編曲：設楽哲也

07. BAKUAGE!!／歌：THE BUNBUNZ

作詩：THE BUNBUNZ、TTFC 作曲：大石憲一郎、TTFC 編曲：大石憲一郎

他、オリジナル・カラオケ



ブンブンジャーのソロのキャラクターソング6曲の他、東映特撮ファンクラブ／YouTubeチャンネル「テレビ朝日スーパーヒーロータイム」で配信されているブンブンジャーキャスト６人の冠バラエティ番組「THE BUNBUNZ（ザ・ブンブンズ）」の中で生まれた音楽ユニット THE BUNBUNZの楽曲「BAKUAGE!!」の収録も決定いたしました。

本商品の購入者特典として、THE BUNBUNZによるCDシングル「BAKUAGE!!」のジャケット写真をイメージしたアナザージャケットをご用意。アナザージャケットを撮影したのは、スーパー戦隊親善大使を務める松本寛也氏。



THE BUNBUNZの楽曲「BAKUAGE!!」の曲タイトル決定会議、そしてアナザージャケット写真の撮影風景は、東映特撮ファンクラブ／YouTubeチャンネル「テレビ朝日スーパーヒーロータイム」で公開中です。



東映特撮ファンクラブ https://tokusatsu-fc.jp/

テレビ朝日スーパーヒーロータイム https://www.youtube.com/@tvasahiSuperHeroTime

【購入者特典】

『爆上戦隊ブンブンジャー キャラクターソングアルバム』をお買上げの方に特典をプレゼント!!

（共通特典）THE BUNBUNZ『BAKUAGE!!』 シングル風アナザージャケット

・Amazon.co.jp：メガジャケ

（Amazon.co.jp）アナザーメガジャケ（上記と同デザインとなります）





【タイトル】爆上戦隊ブンブンジャー オリジナル・サウンドトラック

【発売日】2025/2/5(水)

【価格】\4,950- (税込) 【品番】COCX-42431～3

【収録内容】

作曲家の池田善哉氏と横関公太氏が手掛けた劇中BGMのすべてと、OPテーマ「爆上戦隊ブンブンジャー」、EDテーマ「コツコツ-PON-PON」のTVサイズを収録してCD3枚組として発売。



【購入者特典】

『爆上戦隊ブンブンジャー オリジナル・サウンドトラック』をお買上の方に特典をプレゼント！

（共通特典）特典コレクションカード６

（Amazon.co.jp）メガジャケ





▌『爆上戦隊ブンブンジャー』の全曲プレイリストも公開中！

URL http://boonboomger.lnk.to/Playlist