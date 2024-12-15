【愛知県東部】従業員数ランキングを公開！／SalesNow DBレポート

株式会社SalesNow

「誰もが活躍できる仕組みをつくる。」をミッションに掲げ、セールスチームの武器となるデータベース「SalesNow」を展開する株式会社SalesNow（本社：東京都渋谷区、代表取締役：村岡功規、以下「SalesNow」）は、国内540万社の企業情報を完全網羅した日本最大級のデータベース「SalesNow DB」より、愛知県東部に本社を置く企業の従業員数ランキングを調査しました。

従業員数ランキングについて

【調査概要】

・2024/9月時点の各都市別の従業員数Top30

・従業員数が5名以上の会社をランキング内として集計

・5名以上の企業がある都市が対象

※SalesNow DBでは商業登記や不動産登記、税務署の公示データ、官報公告記事、官公庁企業で公開されている情報や、ホームページやSNSで自ら公開している情報をもとにデータを抽出しております。情報の正確さに関して万全を期しておりますが、情報の全てにおいて保証するものではありません。

※本データ引用の際のお願い

メディア掲載の際に出典先を掲載する場合は、下記を追加いただくようお願いします。

出典：SalesNow DB（https://salesnow.jp/db(https://salesnow.jp/db)）





【ランキングTOP30】

1位. トヨタ自動車株式会社（愛知県豊田市）：80,938人

2位. 株式会社物語コーポレーション（愛知県豊橋市）：3,738人

3位. 株式会社サンキョウテクノスタッフ（愛知県豊橋市）：3,209人

4位. ビューテック株式会社（愛知県豊田市）：3,193人

5位. 豊田鉄工株式会社（愛知県豊田市）：2,639人

6位. アイシン高丘株式会社（愛知県豊田市）：2,638人

7位. 株式会社マルサン（愛知県豊橋市）：2,173人

8位. 大豊工業株式会社（愛知県豊田市）：2,150人

9位. オーエスジー株式会社（愛知県豊川市）：2,062人

10位. トヨタ生活協同組合（愛知県豊田市）：1,704人

11位. 株式会社ニデック（愛知県蒲郡市）：1,663人

12位. トヨタすまいるライフ株式会社（愛知県豊田市）：1,654人

13位. 小島プレス工業株式会社（愛知県豊田市）：1,533人

14位. 豊生ブレーキ工業株式会社（愛知県豊田市）：1,530人

15位. マルアイユニティー株式会社（愛知県豊橋市）：1,527人

16位. 株式会社メイドー（愛知県豊田市）：1,519人

17位. 株式会社ＦＴＳ（愛知県豊田市）：1,432人

18位. 社会福祉法人福寿園（愛知県田原市）：1,385人

19位. 武蔵精密工業株式会社（愛知県豊橋市）：1,251人

20位. 株式会社アーレスティ（愛知県豊橋市）：1,192人

21位. クックマート株式会社（愛知県豊橋市）：1,171人

22位. 日本トレクス株式会社（愛知県豊川市）：1,120人

23位. アイシン化工株式会社（愛知県豊田市）：1,069人

24位. 社会医療法人明陽会（愛知県豊橋市）：1,041人

25位. トヨタテクニカルディベロップメント株式会社（愛知県豊田市）：1,011人

26位. トヨタ輸送株式会社（愛知県豊田市）：1,000人

27位. 株式会社協豊製作所（愛知県豊田市）：970人

28位. 医療法人積善会（愛知県豊橋市）：957人

29位. 新明工業株式会社（愛知県豊田市）：926人

30位. 三栄工業株式会社（愛知県豊田市）：885人

※主なランキング詳細

愛知県豊橋市：https://salesnow.jp/db/reports/332527

愛知県豊田市：https://salesnow.jp/db/reports/566713

「SalesNow」について

「SalesNow」は、日本全国540万社の企業情報を網羅した日本最大級のデータベースです。

BtoBのセールス活動には手作業での営業リスト作成や企業情報の収集、ローラー架電といった非効率な業務がまだまだ残っている現状があります。企業データを基盤に営業の効率化を支援する「SalesNow」を活用することで、期末予算に対する提案などの営業アプローチや従来手作業で行っていたセールス業務を自動化し、営業効率の最大化を目指すことが可能です。





会社概要

会社名 ：株式会社SalesNow

所在地 ：東京都渋谷区桜丘町1-4 渋谷サクラステージSHIBUYAサイドSHIBUYAタワー7F

代表者 ：代表取締役 村岡 功規

設立 ：2019年8月

事業内容：SalesNowの企画・開発・運営

会社HP ：https://salesnow.jp/

サービス：

- セールスチームの武器となるデータベース「SalesNow」 https://top.salesnow.jp/

- 日本最大級の企業データベースメディア「SalesNow DB」 https://salesnow.jp/db