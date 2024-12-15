【三重県北中部】従業員数ランキングを公開！／SalesNow DBレポート

株式会社SalesNow

「誰もが活躍できる仕組みをつくる。」をミッションに掲げ、セールスチームの武器となるデータベース「SalesNow」を展開する株式会社SalesNow（本社：東京都渋谷区、代表取締役：村岡功規、以下「SalesNow」）は、国内540万社の企業情報を完全網羅した日本最大級のデータベース「SalesNow DB」より、三重県北中部に本社を置く企業の従業員数ランキングを調査しました。

従業員数ランキングについて

【調査概要】

・2024/9月時点の各都市別の従業員数Top30

・従業員数が5名以上の会社をランキング内として集計

・5名以上の企業がある都市が対象

※SalesNow DBでは商業登記や不動産登記、税務署の公示データ、官報公告記事、官公庁企業で公開されている情報や、ホームページやSNSで自ら公開している情報をもとにデータを抽出しております。情報の正確さに関して万全を期しておりますが、情報の全てにおいて保証するものではありません。

※本データ引用の際のお願い

メディア掲載の際に出典先を掲載する場合は、下記を追加いただくようお願いします。

出典：SalesNow DB（https://salesnow.jp/db）





【ランキングTOP30】

1位. 住友電装株式会社（三重県四日市市）：8,152人

2位. 株式会社スタッフブリッジ（三重県四日市市）：5,768人

3位. シャープディスプレイテクノロジー株式会社（三重県亀山市）：3,249人

4位. 三重県厚生農業協同組合連合会（三重県津市）：2,990人

5位. 株式会社百五銀行（三重県津市）：2,939人

6位. 株式会社三十三銀行（三重県四日市市）：2,899人

7位. 株式会社柿安本店（三重県桑名市）：2,044人

8位. ＳＷＳ西日本株式会社（三重県松阪市）：1,733人

9位. 三重交通株式会社（三重県津市）：1,646人

10位. 株式会社グリーンズ（三重県四日市市）：1,447人

11位. 日本ハム食品株式会社（三重県木曽岬町）：1,409人

12位. 株式会社日商（三重県亀山市）：1,185人

13位. 株式会社ホンダロジスティクス（三重県鈴鹿市）：1,167人

14位. ユナイテッド・セミコンダクター・ジャパン株式会社（三重県桑名市）：1,143人

15位. スーパーサンシ株式会社（三重県四日市市）：1,133人

16位. 国立大学法人三重大学（三重県津市）：1,091人

17位. 株式会社デンソートリム（三重県菰野町）：1,025人

18位. 株式会社扇港電機（三重県四日市市）：970人

19位. 医療法人社団主体会（三重県四日市市）：958人

20位. 長島観光開発株式会社（三重県桑名市）：922人

21位. 三重北農業協同組合（三重県四日市市）：872人

22位. 社会福祉法人洗心福祉会（三重県津市）：866人

23位. 社会医療法人畿内会（三重県伊賀市）：849人

24位. ホンダモビリティランド株式会社（三重県鈴鹿市）：846人

25位. 井村屋株式会社（三重県津市）：840人

26位. 日本トランスシティ株式会社（三重県四日市市）：775人

27位. 株式会社ＮＴＮ三重製作所（三重県桑名市）：766人

28位. ヤマモリ株式会社（三重県桑名市）：748人

29位. パナソニックエレクトリックワークス電材三重株式会社（三重県津市）：730人

30位. 株式会社トピア（三重県鈴鹿市）：722人





「SalesNow」について

「SalesNow」は、日本全国540万社の企業情報を網羅した日本最大級のデータベースです。

BtoBのセールス活動には手作業での営業リスト作成や企業情報の収集、ローラー架電といった非効率な業務がまだまだ残っている現状があります。企業データを基盤に営業の効率化を支援する「SalesNow」を活用することで、期末予算に対する提案などの営業アプローチや従来手作業で行っていたセールス業務を自動化し、営業効率の最大化を目指すことが可能です。





会社概要

会社名 ：株式会社SalesNow

所在地 ：東京都渋谷区桜丘町1-4 渋谷サクラステージSHIBUYAサイドSHIBUYAタワー7F

代表者 ：代表取締役 村岡 功規

設立 ：2019年8月

事業内容：SalesNowの企画・開発・運営

会社HP ：https://salesnow.jp/

サービス：

- セールスチームの武器となるデータベース「SalesNow」 https://top.salesnow.jp/

- 日本最大級の企業データベースメディア「SalesNow DB」 https://salesnow.jp/db