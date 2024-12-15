【三重県南部】従業員数ランキングを公開！／SalesNow DBレポート

株式会社SalesNow

「誰もが活躍できる仕組みをつくる。」をミッションに掲げ、セールスチームの武器となるデータベース「SalesNow」を展開する株式会社SalesNow（本社：東京都渋谷区、代表取締役：村岡功規、以下「SalesNow」）は、国内540万社の企業情報を完全網羅した日本最大級のデータベース「SalesNow DB」より、三重県南部に本社を置く企業の従業員数ランキングを調査しました。

従業員数ランキングについて

【調査概要】

・2024/9月時点の各都市別の従業員数Top30

・従業員数が5名以上の会社をランキング内として集計

・5名以上の企業がある都市が対象

※SalesNow DBでは商業登記や不動産登記、税務署の公示データ、官報公告記事、官公庁企業で公開されている情報や、ホームページやSNSで自ら公開している情報をもとにデータを抽出しております。情報の正確さに関して万全を期しておりますが、情報の全てにおいて保証するものではありません。

※本データ引用の際のお願い

メディア掲載の際に出典先を掲載する場合は、下記を追加いただくようお願いします。

出典：SalesNow DB（https://salesnow.jp/db）





【ランキングTOP30】

1位. 株式会社ぎゅーとら（三重県伊勢市）：1,146人

2位. 伊勢農業協同組合（三重県度会町）：800人

3位. 株式会社ＵＬ Ｊａｐａｎ（三重県伊勢市）：603人

4位. 株式会社赤福（三重県伊勢市）：561人

5位. 神宮（三重県伊勢市）：516人

6位. シンフォニアエンジニアリング株式会社（三重県伊勢市）：480人

7位. パナソニックエレクトリックワークス紀南電工株式会社（三重県紀宝町）：401人

8位. 医療法人豊和会（三重県志摩市）：384人

9位. 株式会社志摩スペイン村（三重県志摩市）：378人

10位. 海洋ゴム株式会社（三重県紀北町）：373人

11位. 社会福祉法人慈徳会（三重県紀北町）：368人

12位. 伊勢志摩リゾートマネジメント株式会社（三重県志摩市）：331人

13位. 廣瀬精工株式会社（三重県伊勢市）：328人

14位. 医療法人紀南会（三重県熊野市）：298人

15位. 株式会社伊勢福（三重県伊勢市）：274人

16位. 御木本製薬株式会社（三重県伊勢市）：267人

17位. 尾鷲物産株式会社（三重県尾鷲市）：248人

17位. シンフォニア商事株式会社（三重県伊勢市）：248人

19位. 株式会社ＴＤＧホールディングス（三重県伊勢市）：223人

20位. 株式会社リブネット（三重県伊勢市）：215人

21位. ｏｐｓｏｌ株式会社（三重県伊勢市）：212人

22位. 株式会社ニュートラル（三重県伊勢市）：211人

23位. キクカワエンタープライズ株式会社（三重県伊勢市）：207人

24位. 医療法人田中病院（三重県伊勢市）：202人

25位. 三交伊勢志摩交通株式会社（三重県伊勢市）：201人

26位. 株式会社マスヤ（三重県伊勢市）：200人

27位. 社会福祉法人恒心福祉会（三重県志摩市）：199人

28位. 株式会社南勢セラミック（三重県伊勢市）：197人

29位. 株式会社ダイム（三重県伊勢市）：194人

30位. 社会福祉法人志摩市社会福祉協議会（三重県志摩市）：191人





「SalesNow」について

「SalesNow」は、日本全国540万社の企業情報を網羅した日本最大級のデータベースです。

BtoBのセールス活動には手作業での営業リスト作成や企業情報の収集、ローラー架電といった非効率な業務がまだまだ残っている現状があります。企業データを基盤に営業の効率化を支援する「SalesNow」を活用することで、期末予算に対する提案などの営業アプローチや従来手作業で行っていたセールス業務を自動化し、営業効率の最大化を目指すことが可能です。





会社概要

会社名 ：株式会社SalesNow

所在地 ：東京都渋谷区桜丘町1-4 渋谷サクラステージSHIBUYAサイドSHIBUYAタワー7F

代表者 ：代表取締役 村岡 功規

設立 ：2019年8月

事業内容：SalesNowの企画・開発・運営

会社HP ：https://salesnow.jp/

サービス：

- セールスチームの武器となるデータベース「SalesNow」 https://top.salesnow.jp/

- 日本最大級の企業データベースメディア「SalesNow DB」 https://salesnow.jp/db