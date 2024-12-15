【滋賀県南部】従業員数ランキングを公開！／SalesNow DBレポート

株式会社SalesNow

「誰もが活躍できる仕組みをつくる。」をミッションに掲げ、セールスチームの武器となるデータベース「SalesNow」を展開する株式会社SalesNow（本社：東京都渋谷区、代表取締役：村岡功規、以下「SalesNow」）は、国内540万社の企業情報を完全網羅した日本最大級のデータベース「SalesNow DB」より、滋賀県南部に本社を置く企業の従業員数ランキングを調査しました。

従業員数ランキングについて

【調査概要】

・2024/9月時点の各都市別の従業員数Top30

・従業員数が5名以上の会社をランキング内として集計

・5名以上の企業がある都市が対象

※SalesNow DBでは商業登記や不動産登記、税務署の公示データ、官報公告記事、官公庁企業で公開されている情報や、ホームページやSNSで自ら公開している情報をもとにデータを抽出しております。情報の正確さに関して万全を期しておりますが、情報の全てにおいて保証するものではありません。

※本データ引用の際のお願い

メディア掲載の際に出典先を掲載する場合は、下記を追加いただくようお願いします。

出典：SalesNow DB（https://salesnow.jp/db）





【ランキングTOP30】

1位. 滋賀県（滋賀県大津市）：3,278人

2位. 株式会社滋賀銀行（滋賀県大津市）：2,560人

3位. 日本電気硝子株式会社（滋賀県大津市）：2,022人

4位. 社会医療法人誠光会（滋賀県草津市）：1,442人

5位. 株式会社ワイズ関西（滋賀県草津市）：1,122人

6位. サービス＆セキュリティ株式会社（滋賀県大津市）：1,117人

7位. レーク滋賀農業協同組合（滋賀県大津市）：944人

8位. 株式会社たねや（滋賀県近江八幡市）：917人

9位. 医療法人社団昴会（滋賀県日野町）：876人

10位. 株式会社アヤハディオ（滋賀県大津市）：869人

11位. 一般財団法人近畿健康管理センター（滋賀県大津市）：846人

12位. 株式会社日立建機ティエラ（滋賀県甲賀市）：830人

13位. ニデックマシンツール株式会社（滋賀県栗東市）：829人

14位. タカラバイオ株式会社（滋賀県草津市）：812人

15位. キヤノンマシナリー株式会社（滋賀県草津市）：751人

16位. 生活協同組合コープしが（滋賀県野洲市）：739人

17位. 株式会社ディーアクト（滋賀県湖南市）：705人

18位. 社会福祉法人よつば会（滋賀県草津市）：687人

19位. 東洋実業株式会社（滋賀県大津市）：676人

20位. 社会福祉法人びわこ学園（滋賀県野洲市）：645人

21位. 株式会社クラブハリエ（滋賀県近江八幡市）：625人

22位. 国立大学法人滋賀医科大学（滋賀県大津市）：612人

23位. 医療法人弘英会（滋賀県大津市）：562人

24位. 島津プレシジョンテクノロジー株式会社（滋賀県大津市）：559人

24位. 川重冷熱工業株式会社（滋賀県草津市）：559人

26位. 株式会社滋賀トヨタ（滋賀県大津市）：558人

27位. 株式会社メタルアート（滋賀県草津市）：554人

28位. 喜楽鉱業株式会社（滋賀県湖南市）：523人

29位. 株式会社マグナムメイドサービス（滋賀県草津市）：522人

30位. グリーン近江農業協同組合（滋賀県東近江市）：491人

滋賀県大津市：https://salesnow.jp/db/reports/042247

滋賀県草津市：https://salesnow.jp/db/reports/666943

「SalesNow」について

「SalesNow」は、日本全国540万社の企業情報を網羅した日本最大級のデータベースです。

BtoBのセールス活動には手作業での営業リスト作成や企業情報の収集、ローラー架電といった非効率な業務がまだまだ残っている現状があります。企業データを基盤に営業の効率化を支援する「SalesNow」を活用することで、期末予算に対する提案などの営業アプローチや従来手作業で行っていたセールス業務を自動化し、営業効率の最大化を目指すことが可能です。





会社概要

会社名 ：株式会社SalesNow

所在地 ：東京都渋谷区桜丘町1-4 渋谷サクラステージSHIBUYAサイドSHIBUYAタワー7F

代表者 ：代表取締役 村岡 功規

設立 ：2019年8月

事業内容：SalesNowの企画・開発・運営

会社HP ：https://salesnow.jp/

サービス：

- セールスチームの武器となるデータベース「SalesNow」 https://top.salesnow.jp/

- 日本最大級の企業データベースメディア「SalesNow DB」 https://salesnow.jp/db