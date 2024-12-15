【滋賀県北部】従業員数ランキングを公開！／SalesNow DBレポート

株式会社SalesNow

「誰もが活躍できる仕組みをつくる。」をミッションに掲げ、セールスチームの武器となるデータベース「SalesNow」を展開する株式会社SalesNow（本社：東京都渋谷区、代表取締役：村岡功規、以下「SalesNow」）は、国内540万社の企業情報を完全網羅した日本最大級のデータベース「SalesNow DB」より、滋賀県北部に本社を置く企業の従業員数ランキングを調査しました。

従業員数ランキングについて

【調査概要】

・2024/9月時点の各都市別の従業員数Top30

・従業員数が5名以上の会社をランキング内として集計

・5名以上の企業がある都市が対象

※SalesNow DBでは商業登記や不動産登記、税務署の公示データ、官報公告記事、官公庁企業で公開されている情報や、ホームページやSNSで自ら公開している情報をもとにデータを抽出しております。情報の正確さに関して万全を期しておりますが、情報の全てにおいて保証するものではありません。

※本データ引用の際のお願い

メディア掲載の際に出典先を掲載する場合は、下記を追加いただくようお願いします。

出典：SalesNow DB（https://salesnow.jp/db）





【ランキングTOP30】

1位. 株式会社平和堂（滋賀県彦根市）：10,005人

2位. フジテック株式会社（滋賀県彦根市）：3,563人

3位. 古河ＡＳ株式会社（滋賀県甲良町）：1,175人

4位. 長浜キヤノン株式会社（滋賀県長浜市）：1,107人

5位. 社会福祉法人青祥会（滋賀県長浜市）：754人

6位. 株式会社リカーマウンテン（滋賀県長浜市）：671人

7位. 近江鉄道株式会社（滋賀県彦根市）：662人

8位. 株式会社ナショナルメンテナンス（滋賀県彦根市）：646人

9位. 夏原工業株式会社（滋賀県多賀町）：614人

10位. ワボウ電子株式会社（滋賀県長浜市）：610人

11位. 株式会社ファイブスター（滋賀県彦根市）：577人

12位. 株式会社ベストーネ（滋賀県多賀町）：557人

13位. 株式会社サンファミリー（滋賀県長浜市）：546人

14位. 公益財団法人豊郷病院（滋賀県豊郷町）：536人

15位. Ｊｏｙｓｏｎ Ｓａｆｅｔｙ Ｓｙｓｔｅｍｓ Ｊａｐａｎ合同会社（滋賀県愛荘町）：534人

16位. 株式会社ホリゾン（滋賀県高島市）：491人

17位. 東びわこ農業協同組合（滋賀県彦根市）：412人

18位. 医療法人友仁会（滋賀県彦根市）：406人

19位. 株式会社文教スタヂオ（滋賀県彦根市）：354人

20位. 高橋金属株式会社（滋賀県長浜市）：353人

21位. 株式会社渡辺工業（滋賀県長浜市）：329人

22位. 株式会社立売堀製作所（滋賀県長浜市）：325人

23位. 医療法人恭昭会（滋賀県彦根市）：311人

24位. 新木産業株式会社（滋賀県長浜市）：308人

25位. 扶桑工業株式会社（滋賀県長浜市）：307人

26位. パセリエンタープライズ株式会社（滋賀県長浜市）：300人

27位. エルナープリンテッドサーキット株式会社（滋賀県長浜市）：299人

28位. 株式会社菱湖テクニカ（滋賀県長浜市）：292人

29位. ＯＳＰレーベルストック株式会社（滋賀県米原市）：291人

30位. 社会福祉法人長浜市社会福祉協議会（滋賀県長浜市）：288人

※主なランキング詳細

滋賀県彦根市：https://salesnow.jp/db/reports/493891

滋賀県長浜市：https://salesnow.jp/db/reports/605907

「SalesNow」について

「SalesNow」は、日本全国540万社の企業情報を網羅した日本最大級のデータベースです。

BtoBのセールス活動には手作業での営業リスト作成や企業情報の収集、ローラー架電といった非効率な業務がまだまだ残っている現状があります。企業データを基盤に営業の効率化を支援する「SalesNow」を活用することで、期末予算に対する提案などの営業アプローチや従来手作業で行っていたセールス業務を自動化し、営業効率の最大化を目指すことが可能です。





会社概要

会社名 ：株式会社SalesNow

所在地 ：東京都渋谷区桜丘町1-4 渋谷サクラステージSHIBUYAサイドSHIBUYAタワー7F

代表者 ：代表取締役 村岡 功規

設立 ：2019年8月

事業内容：SalesNowの企画・開発・運営

会社HP ：https://salesnow.jp/

サービス：

- セールスチームの武器となるデータベース「SalesNow」 https://top.salesnow.jp/

- 日本最大級の企業データベースメディア「SalesNow DB」 https://salesnow.jp/db