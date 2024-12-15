【京都府北部】従業員数ランキングを公開！／SalesNow DBレポート

株式会社SalesNow

「誰もが活躍できる仕組みをつくる。」をミッションに掲げ、セールスチームの武器となるデータベース「SalesNow」を展開する株式会社SalesNow（本社：東京都渋谷区、代表取締役：村岡功規、以下「SalesNow」）は、国内540万社の企業情報を完全網羅した日本最大級のデータベース「SalesNow DB」より、京都府北部に本社を置く企業の従業員数ランキングを調査しました。

従業員数ランキングについて

【調査概要】

・2024/9月時点の各都市別の従業員数Top30

・従業員数が5名以上の会社をランキング内として集計

・5名以上の企業がある都市が対象

※SalesNow DBでは商業登記や不動産登記、税務署の公示データ、官報公告記事、官公庁企業で公開されている情報や、ホームページやSNSで自ら公開している情報をもとにデータを抽出しております。情報の正確さに関して万全を期しておりますが、情報の全てにおいて保証するものではありません。

※本データ引用の際のお願い

メディア掲載の際に出典先を掲載する場合は、下記を追加いただくようお願いします。

出典：SalesNow DB（https://salesnow.jp/db）





【ランキングTOP30】

1位. 株式会社さとう（京都府福知山市）：3,180人

2位. グンゼ株式会社（京都府綾部市）：2,290人

3位. 株式会社関西丸和ロジスティクス（京都府綾部市）：1,615人

4位. 株式会社日進製作所（京都府京丹後市）：798人

5位. 日東精工株式会社（京都府綾部市）：620人

6位. 京都北都信用金庫（京都府宮津市）：610人

7位. 公益財団法人丹後中央病院（京都府京丹後市）：480人

8位. 株式会社にしがき（京都府京丹後市）：439人

9位. 医療法人福冨士会（京都府福知山市）：406人

10位. 社会福祉法人福知山学園（京都府福知山市）：402人

11位. 公益財団法人綾部市医療公社（京都府綾部市）：352人

12位. 株式会社ジーエス・ユアサテクノロジー（京都府福知山市）：345人

13位. 株式会社ミストラルサービス（京都府福知山市）：321人

13位. 社会福祉法人北星会（京都府宮津市）：321人

15位. アリナミンファーマテック株式会社（京都府福知山市）：311人

16位. 住友理工ホーステックス株式会社（京都府綾部市）：309人

17位. 協栄設備サービス株式会社（京都府綾部市）：282人

18位. 株式会社三ツ丸ストア（京都府福知山市）：274人

19位. 社会福祉法人みねやま福祉会（京都府京丹後市）：269人

20位. 京都丹の国農業協同組合（京都府綾部市）：267人

21位. 社会福祉法人よさのうみ福祉会（京都府与謝野町）：244人

22位. ＮＳＧ Ａｕｔｏ ＰＬＵＳ株式会社（京都府舞鶴市）：241人

23位. 株式会社日進ＰＲＥＶＯ（京都府京丹後市）：240人

24位. 社会福祉法人与謝郡福祉会（京都府与謝野町）：237人

25位. 金下建設株式会社（京都府宮津市）：228人

26位. 社会福祉法人大樹会（京都府舞鶴市）：227人

27位. 株式会社クレシア紙工京都（京都府福知山市）：216人

28位. 社会福祉法人松寿苑（京都府綾部市）：205人

29位. 株式会社ホームライフ（京都府福知山市）：203人

30位. 株式会社橋電（京都府福知山市）：202人

京都府福知山市：https://salesnow.jp/db/reports/451500

京都府綾部市：https://salesnow.jp/db/reports/803011

「SalesNow」について

「SalesNow」は、日本全国540万社の企業情報を網羅した日本最大級のデータベースです。

BtoBのセールス活動には手作業での営業リスト作成や企業情報の収集、ローラー架電といった非効率な業務がまだまだ残っている現状があります。企業データを基盤に営業の効率化を支援する「SalesNow」を活用することで、期末予算に対する提案などの営業アプローチや従来手作業で行っていたセールス業務を自動化し、営業効率の最大化を目指すことが可能です。





会社概要

会社名 ：株式会社SalesNow

所在地 ：東京都渋谷区桜丘町1-4 渋谷サクラステージSHIBUYAサイドSHIBUYAタワー7F

代表者 ：代表取締役 村岡 功規

設立 ：2019年8月

事業内容：SalesNowの企画・開発・運営

会社HP ：https://salesnow.jp/

サービス：

- セールスチームの武器となるデータベース「SalesNow」 https://top.salesnow.jp/

- 日本最大級の企業データベースメディア「SalesNow DB」 https://salesnow.jp/db