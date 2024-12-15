【大阪府】従業員数ランキングを公開！／SalesNow DBレポート

株式会社SalesNow

「誰もが活躍できる仕組みをつくる。」をミッションに掲げ、セールスチームの武器となるデータベース「SalesNow」を展開する株式会社SalesNow（本社：東京都渋谷区、代表取締役：村岡功規、以下「SalesNow」）は、国内540万社の企業情報を完全網羅した日本最大級のデータベース「SalesNow DB」より、大阪府に本社を置く企業の従業員数ランキングを調査しました。

従業員数ランキングについて

【調査概要】

・2024/9月時点の各都市別の従業員数Top30

・従業員数が5名以上の会社をランキング内として集計

・5名以上の企業がある都市が対象

※SalesNow DBでは商業登記や不動産登記、税務署の公示データ、官報公告記事、官公庁企業で公開されている情報や、ホームページやSNSで自ら公開している情報をもとにデータを抽出しております。情報の正確さに関して万全を期しておりますが、情報の全てにおいて保証するものではありません。

※本データ引用の際のお願い

メディア掲載の際に出典先を掲載する場合は、下記を追加いただくようお願いします。

出典：SalesNow DB（https://salesnow.jp/db）





【ランキングTOP30】

1位. 日本生命保険相互会社（大阪府大阪市）：64,405人

2位. 住友生命保険相互会社（大阪府大阪市）：40,429人

3位. 西日本旅客鉄道株式会社（大阪府大阪市）：28,159人

4位. パナソニック株式会社（大阪府門真市）：20,420人

5位. 大和ハウス工業株式会社（大阪府大阪市）：18,228人

6位. 積水ハウス株式会社（大阪府大阪市）：17,089人

7位. 株式会社クボタ（大阪府大阪市）：16,431人

8位. パーソルエクセルＨＲパートナーズ株式会社（大阪府大阪市）：15,716人

9位. 西日本電信電話株式会社（大阪府大阪市）：13,652人

10位. 住友電気工業株式会社（大阪府大阪市）：12,998人

11位. ダイハツ工業株式会社（大阪府池田市）：12,966人

12位. 株式会社りそな銀行（大阪府大阪市）：12,711人

13位. パナソニックインダストリー株式会社（大阪府門真市）：12,423人

14位. 株式会社ライフコーポレーション（大阪府大阪市）：12,248人

15位. 関西電力株式会社（大阪府大阪市）：11,000人

16位. ダイキン工業株式会社（大阪府大阪市）：10,665人

17位. 株式会社万代（大阪府大阪市）：10,393人

18位. コーナン商事株式会社（大阪府堺市）：10,302人

19位. 株式会社ＮＴＴフィールドテクノ（大阪府大阪市）：10,075人

20位. フジアルテ株式会社（大阪府大阪市）：10,062人

21位. ＮＴＴビジネスソリューションズ株式会社（大阪府大阪市）：9,509人

22位. 株式会社あきんどスシロー（大阪府吹田市）：9,504人

23位. パーソルファクトリーパートナーズ株式会社（大阪府大阪市）：8,799人

24位. 関西電力送配電株式会社（大阪府大阪市）：8,796人

25位. 株式会社きんでん（大阪府大阪市）：8,769人

26位. 株式会社竹中工務店（大阪府大阪市）：8,099人

27位. 近畿日本鉄道株式会社（大阪府大阪市）：7,850人

28位. 株式会社ユー・エス・ジェイ（大阪府大阪市）：7,761人

29位. 日東電工株式会社（大阪府茨木市）：7,494人

30位. 株式会社サカイ引越センター（大阪府堺市）：7,465人





「SalesNow」について

「SalesNow」は、日本全国540万社の企業情報を網羅した日本最大級のデータベースです。

BtoBのセールス活動には手作業での営業リスト作成や企業情報の収集、ローラー架電といった非効率な業務がまだまだ残っている現状があります。企業データを基盤に営業の効率化を支援する「SalesNow」を活用することで、期末予算に対する提案などの営業アプローチや従来手作業で行っていたセールス業務を自動化し、営業効率の最大化を目指すことが可能です。





会社概要

会社名 ：株式会社SalesNow

所在地 ：東京都渋谷区桜丘町1-4 渋谷サクラステージSHIBUYAサイドSHIBUYAタワー7F

代表者 ：代表取締役 村岡 功規

設立 ：2019年8月

事業内容：SalesNowの企画・開発・運営

会社HP ：https://salesnow.jp/

サービス：

- セールスチームの武器となるデータベース「SalesNow」 https://top.salesnow.jp/

- 日本最大級の企業データベースメディア「SalesNow DB」 https://salesnow.jp/db