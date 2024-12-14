2024年12月5日【1日3室限定】新客室として誕生！プレミアツイン(45平米)
大部屋和室18畳タイプをツインベッド2台完備の和洋室へリニューアル♪
快適にお寛ぎいただけるおすすめのお部屋です。
★新・和洋室誕生記念プラン★販売中！！
大部屋18畳和室にツインベッドを導入し和洋室タイプへリニューアル♪
より快適な寛ぎ空間へ生まれ変わりました。
リニューアルに合わせ、記念特典もプレゼント！
ご夕食は、セルフ飲み放題付バイキングを満喫♪
【記念特典】
和柄巾着＆啄木亭名入り記念箸（1室につき1セット）
【1日3室限定】
12月に誕生★リニューアルモダン和洋室で寛ぐ贅沢プラン♪和柄巾着＆啄木亭名入れ箸のお土産付
ご予約は
https://book.noguchi-g.com/booking/result?code=6ddff2fd472fed68e6cd59995d28b4aa&is_including_occupied=true&hotel_plan_code=16636573(https://book.noguchi-g.com/booking/result?code=6ddff2fd472fed68e6cd59995d28b4aa&is_including_occupied=true&hotel_plan_code=16636573)
★★おすすめプラン★★
【冬休み★ファミリー応援プラン】＼お子様半額／さらに！湯ったり～貸切風呂60分特典付
～パパ、ママ必見お子様半額！～
パパママもウキウキしちゃう、冬休み限定スペシャルプラン♪
3/31までのご利用でなんとお子様料金が半額に！
お子様にも人気のバイキングには、無料飲み放題も付いています！
さらに、ご家族水入らず貸切風呂60分も楽しめます。
【特典」
・小学生＆布団食事利用の幼児お子様は大人料金の半額
・貸切風呂60分付1回（14時～22時の間 ※チェックイン前も利用可）
※ご希望の利用時間を予約フォームにご記入ください。未記入の場合は当日空いている時間帯ご案内
https://book.noguchi-g.com/booking/result?code=6ddff2fd472fed68e6cd59995d28b4aa&is_including_occupied=true&hotel_plan_code=11797328(https://book.noguchi-g.com/booking/result?code=6ddff2fd472fed68e6cd59995d28b4aa&is_including_occupied=true&hotel_plan_code=11797328)
【1泊朝食】
レイトイン（19時～ ）でお得プライス！クリスマスファンタジー★スープチケット特典付♪
★夜はクリファンへ！お得な朝食付きプラン★
毎年人気の冬イベント、「はこだてクリスマスファンタジー」
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最終チェックインは23時までＯＫ！
時間を気にせずにゆっくりイベントを楽しんだ後は、温泉大浴場で疲れを癒してください。
【特典】
クリスマスファンタジー・スープバーチケット付（1室1枚）
※お受け取りは15：00より可能です。
※利用しない場合のご返金は出来かねます。
https://book.noguchi-g.com/booking/result?code=6ddff2fd472fed68e6cd59995d28b4aa&is_including_occupied=true&hotel_plan_code=14198048(https://book.noguchi-g.com/booking/result?code=6ddff2fd472fed68e6cd59995d28b4aa&is_including_occupied=true&hotel_plan_code=14198048)
【啄木亭からのお年玉】
最大15%OFF！さらにお土産特典付♪遅めのお正月休暇をお得に満喫＜1泊2食付＞
年末年始の混雑を避け、お得に楽しむ無料飲み放題付1泊2食付プラン。
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さらに嬉しい特典付です♪
【特典】
当館指定商品のお土産付（1室につき1個）
https://book.noguchi-g.com/booking/result?code=6ddff2fd472fed68e6cd59995d28b4aa&is_including_occupied=true&hotel_plan_code=18520606(https://book.noguchi-g.com/booking/result?code=6ddff2fd472fed68e6cd59995d28b4aa&is_including_occupied=true&hotel_plan_code=18520606)
●●啄木亭「公式HP」●●もご覧ください。
https://www.takubokutei.com/