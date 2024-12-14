『補講男子』キャラソンシリーズ″参考歌″第4弾は『Prime Number/柏谷信(CV.豊島聖人)』！謎の多い数学テーマ「素数」をリズミカルに歌唱するダンスナンバー！

株式会社アース・スター エンターテイメント

『補講男子』初となるキャラクターソングシリーズ ～参考歌 Vol.1～ 第4弾の『Prime Number / 柏谷信』が12月13日(金)にリリース！Gakken監修の「素数」についてリズミカルに歌唱するダンスナンバー！

メディアミックス"着席"プロジェクト『補講男子』は、2024年12月13日(金)に『Prime Number / 柏谷信 (CV. 豊島聖人)』の楽曲配信、そしてリリックビデオ公開を開始しました。

天才肌かつ「顔が良い・声が良い・高身長」の"3K"揃いな数学担当の補講男子、柏谷信（かしわや・しん）の記念すべきキャラクターソング1曲目は、株式会社Gakken監修のもと、数学のなかでも未だに謎を秘める「素数」についてリズミカルに歌唱するダンスナンバー。

『Prime Number』リリース！

＜楽曲情報＞

キャラクターソングシリーズ ～参考歌～ Vol.1 第4弾楽曲

『Prime Number』

歌：柏谷信 from WITHPER (CV. 豊島聖人)

作詞：金子麻友美

作曲：久下真音・金子麻友美

編曲：久下真音

参考歌企画：金子麻友美、忖度アラタ、ハルマキ

監修：相原 沙弥、馬下 明日香（Gakken）

ジャケットイラスト：藤真拓哉

映像制作：centean

Movie：Hiroto Yoshida（JUNESEP）

●楽曲配信

楽曲配信サイトはこちら！

https://nex-tone.link/A00170545

●リリックビデオ

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=RKyrXwk6R1M ]

最新情報

1stライブ～着席、その向こう側へ～ チケット抽選受付中！

日程：2025年1月25日(土)

開演：昼公演14:30/夜公演18:30

会場：TFTホール1000

出演：小林裕介、今井文也、堂島颯人、豊島聖人、岩中睦樹(サポート出演)

詳細を見る :https://www.hokodan.com/event/20250125/

＜チケット情報＞

・受講席(VIP)：\13,200

・受講席(ノーマル)：\9,900

【受付中】一般抽選（プレオーダー）

公式ファンクラブ『補講委員会』での有料会員"特別補講委員"登録でご応募可能です。

・応募〆切：2024年12月19日(木)23:59

・ご応募URL：https://eplus.jp/hokodan1stlive/

ご応募はこちら！ :https://eplus.jp/hokodan1stlive/

<情報解禁生配信>

ほこだん生放送 Vol.3にて、1stライブに関する情報解禁スペシャルをお届けします。

日程：12/23(月)19:30～

出演： 今井文也 (茶屋町義也 役)、堂島颯人 (堂満智 役)

配信：補講男子公式YouTubeチャンネルにて生配信予定

https://youtube.com/@hokodan_channel

生配信視聴はこちら！ :https://youtube.com/@hokodan_channel

"参考歌" 次回予告

『補講男子』キャラソンシリーズ"参考歌"第5弾は、柏谷信と同ユニットに所属するWITHPER・国語担当の藤代晴仁 (CV.小林裕介) が歌唱する『【】に入る言葉を、文章中から三文字で抜き出しなさい。』！

公開は12/30(月)を予定しています。

公開をお楽しみに！

『補講男子』コンテンツ情報

「絶対、好きにさせてやる」をキャッチコピーに問いと戸惑いのコラボレーションでお届けする

メディアミックス"着席"プロジェクト！

＜音楽配信サービス＞

https://fanlink.tv/HOKOUDANSHI

＜公式HP／SNS＞

【公式サイト】https://www.hokodan.com/

【公式X】https://twitter.com/hoko_dan

【公式YouTube】https://www.youtube.com/@hokodan_channel

【公式ファンクラブ】『補講委員会』https://hokou-iinkai.com/

株式会社アース・スター エンターテイメント 公式サイト

コミック アース・スター：https://comic-earthstar.com/（毎週木曜18時更新・毎月12日発売）

アース・スターノベル：https://www.es-novel.jp/（毎月15日発売）

アース・スター ルナ：https://www.es-luna.jp/（毎月1日発売）

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補講男子：https://www.hokodan.com/

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