『補講男子』キャラソンシリーズ″参考歌″第4弾は『Prime Number/柏谷信(CV.豊島聖人)』！謎の多い数学テーマ「素数」をリズミカルに歌唱するダンスナンバー！
『補講男子』初となるキャラクターソングシリーズ ～参考歌 Vol.1～ 第4弾の『Prime Number / 柏谷信』が12月13日(金)にリリース！Gakken監修の「素数」についてリズミカルに歌唱するダンスナンバー！
メディアミックス"着席"プロジェクト『補講男子』は、2024年12月13日(金)に『Prime Number / 柏谷信 (CV. 豊島聖人)』の楽曲配信、そしてリリックビデオ公開を開始しました。
天才肌かつ「顔が良い・声が良い・高身長」の"3K"揃いな数学担当の補講男子、柏谷信（かしわや・しん）の記念すべきキャラクターソング1曲目は、株式会社Gakken監修のもと、数学のなかでも未だに謎を秘める「素数」についてリズミカルに歌唱するダンスナンバー。
『Prime Number』リリース！
＜楽曲情報＞
キャラクターソングシリーズ ～参考歌～ Vol.1 第4弾楽曲
『Prime Number』
歌：柏谷信 from WITHPER (CV. 豊島聖人)
作詞：金子麻友美
作曲：久下真音・金子麻友美
編曲：久下真音
参考歌企画：金子麻友美、忖度アラタ、ハルマキ
監修：相原 沙弥、馬下 明日香（Gakken）
ジャケットイラスト：藤真拓哉
映像制作：centean
Movie：Hiroto Yoshida（JUNESEP）
●楽曲配信
楽曲配信サイトはこちら！
https://nex-tone.link/A00170545
●リリックビデオ
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=RKyrXwk6R1M ]
最新情報
1stライブ～着席、その向こう側へ～ チケット抽選受付中！
日程：2025年1月25日(土)
開演：昼公演14:30/夜公演18:30
会場：TFTホール1000
出演：小林裕介、今井文也、堂島颯人、豊島聖人、岩中睦樹(サポート出演)
詳細を見る :
https://www.hokodan.com/event/20250125/
＜チケット情報＞
・受講席(VIP)：\13,200
・受講席(ノーマル)：\9,900
【受付中】一般抽選（プレオーダー）
公式ファンクラブ『補講委員会』での有料会員"特別補講委員"登録でご応募可能です。
・応募〆切：2024年12月19日(木)23:59
・ご応募URL：https://eplus.jp/hokodan1stlive/
ご応募はこちら！ :
https://eplus.jp/hokodan1stlive/
<情報解禁生配信>
ほこだん生放送 Vol.3にて、1stライブに関する情報解禁スペシャルをお届けします。
日程：12/23(月)19:30～
出演： 今井文也 (茶屋町義也 役)、堂島颯人 (堂満智 役)
配信：補講男子公式YouTubeチャンネルにて生配信予定
https://youtube.com/@hokodan_channel
生配信視聴はこちら！ :
https://youtube.com/@hokodan_channel
"参考歌" 次回予告
『補講男子』キャラソンシリーズ"参考歌"第5弾は、柏谷信と同ユニットに所属するWITHPER・国語担当の藤代晴仁 (CV.小林裕介) が歌唱する『【】に入る言葉を、文章中から三文字で抜き出しなさい。』！
公開は12/30(月)を予定しています。
公開をお楽しみに！
『補講男子』コンテンツ情報
「絶対、好きにさせてやる」をキャッチコピーに問いと戸惑いのコラボレーションでお届けする
メディアミックス"着席"プロジェクト！
＜音楽配信サービス＞
https://fanlink.tv/HOKOUDANSHI
＜公式HP／SNS＞
【公式サイト】https://www.hokodan.com/
【公式X】https://twitter.com/hoko_dan
【公式YouTube】https://www.youtube.com/@hokodan_channel
【公式ファンクラブ】『補講委員会』https://hokou-iinkai.com/
株式会社アース・スター エンターテイメント 公式サイト
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補講男子：https://www.hokodan.com/
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