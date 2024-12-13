2024-25シーズン 第3節（横浜キヤノンイーグルス戦）におけるマッチパートナー（東北テレメディア開発株式会社）決定のお知らせ
株式会社NTT Sports X
平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
この度、NTT JAPAN RUGBY LEAGUE ONE 2024-25 DIVISION 1第3節 横浜キヤノンイーグルス戦において、東北テレメディア開発株式会社（本社：宮城県仙台市、代表取締役社長：渋谷 潤、以下東北テレメディア開発）がマッチパートナーとして、当日は“東北テレメディア開発プレゼンツマッチ”を開催することが決定いたしました。
【試合概要】
マッチパートナー：東北テレメディア開発株式会社
マッチタイトル：東北テレメディア開発プレゼンツマッチ
試合日程：2025年1月4日
K.O.時間：12：00
対戦相手：横浜キヤノンイーグルス
試合会場：Jヴィレッジスタジアム
【会社概要】
社名：東北テレメディア開発株式会社
代表者：代表取締役社長 渋谷 潤
本社所在地：宮城県仙台市若林区沖野二丁目5番5号
設立：1988年9月5日
事業内容：通信事業、ソリューション事業、外食事業、ゴルフ事業、環生活支援事業、フィットネス事業
URL：https://www.telemedia.co.jp/