2024-25シーズン 第3節（横浜キヤノンイーグルス戦）におけるマッチパートナー（東北テレメディア開発株式会社）決定のお知らせ

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株式会社NTT Sports X


平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。



この度、NTT JAPAN RUGBY LEAGUE ONE 2024-25 DIVISION 1第3節 横浜キヤノンイーグルス戦において、東北テレメディア開発株式会社（本社：宮城県仙台市、代表取締役社長：渋谷　潤、以下東北テレメディア開発）がマッチパートナーとして、当日は“東北テレメディア開発プレゼンツマッチ”を開催することが決定いたしました。



【試合概要】


マッチパートナー：東北テレメディア開発株式会社


マッチタイトル：東北テレメディア開発プレゼンツマッチ


試合日程：2025年1月4日


K.O.時間：12：00


対戦相手：横浜キヤノンイーグルス


試合会場：Jヴィレッジスタジアム




【会社概要】


社名：東北テレメディア開発株式会社


代表者：代表取締役社長　渋谷 潤


本社所在地：宮城県仙台市若林区沖野二丁目5番5号


設立：1988年9月5日


事業内容：通信事業、ソリューション事業、外食事業、ゴルフ事業、環生活支援事業、フィットネス事業


URL：https://www.telemedia.co.jp/