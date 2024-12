ウォーゲーミング、新作メカシューター『Steel Hunters』を発表！10日間限定のプレイテスト参加者の募集を開始

株式会社GAソリューションズ

オンラインゲーム『World of Tanks』や『World of Warships』で知られるウォーゲーミングが、新たなオリジナルIP『Steel Hunters』を「The Game Awards 2024」にて発表しました。基本プレイ無料ゲームとなる本作は、ハンターと呼ばれる戦闘マシンで戦う、バトルロイヤルと脱出要素を融合させた全く新しいメカ・ヒーローTPSです。

ゲーム概要

『Steel Hunters』は、プレイヤーが巨大な戦闘マシンであるハンターを操り、PvPvE(プレイヤー対

プレイヤー対環境)バトルに挑むアクション満載のゲームです。それぞれのハンターには、固有のスキルや成長システムが備わっており、目標を達成してレベルや装備を強化しながら、多様な戦略や戦術を駆使して最終的な脱出ゾーンでの決戦を目指します。

初公開されたデビュートレーラーはこちら :https://youtu.be/CLIAwGOBZ0w?si=7zKOVVVTbl9IGp8p

■CEOとプロダクトディレクターからのコメント

ウォーゲーミングCEO Victor Kislyiは次のように語っています。

「『Steel Hunters』は、ウォーゲーミングにとって大きな節目となる作品です。私たちはこれまで、何百万人ものゲーマーに没入型のデジタル体験を提供してきましたが、この作品では新たな領域へ挑戦しています。『Steel Hunters』を通じて、これまでにない最もエキサイティングで魅力的なメカ体験をお届けしたいと考えています。」

さらに、プロダクトディレクター Mike McDonaldはこう述べています。

「本作は、ギルフォード、プラハ、そして世界中のスタジオにいる才能あふれるチームが3年以上にわたり開発を進めてきた努力の結晶です。異なるジャンルの要素を組み合わせた独自のメカシューターを開発するために懸命に取り組んできました。そして、ようやくその成果をプレイヤーの皆さんにお見せする準備が整いました。」

独占公開のゲームプレイトレーラーはこちら :https://youtu.be/tMtdbfsXiY0?si=MVLQqoIHYpe07jQK

■物語と世界観

『Steel Hunters』の舞台は、壊滅的な大災害後の未来の地球。貴重な地球外資源「スターフォール」を確保するために、ハンターが創り出されましたが、企業や派閥はハンターを恐るべき戦闘マシンに改造し、荒廃した地球の廃墟で激しい資源争奪戦を繰り広げます。

■PC版プレイテストへの参加登録が開始

本日から10日間限定のPC版プレイテストへの参加登録が開始しました。ウォーゲーミングの新作がプレイできる、この貴重な機会をお見逃しなく!

PC版プレイテストへの参加はこちら:

WARGAMING.NET GAME CENTER:https://asia.wargaming.net/ja

Steam:https://store.steampowered.com/app/1691340

『Steel Hunters』の主な特徴:

新しいゲームプレイの融合と提供

このゲームは、ヒーローシューター、バトルロイヤル、脱出のシステムを融合した、ユニークなPvPvE体験を提供します。プレイヤーは「ハンター」としてPvPvEの舞台で戦い、さまざまな目的を達成することで自身を強化していき、脱出ゾーンを目指します。

個性的な巨大マシン

Steel Huntersの楽しさは、多種多様なハンターの特徴を理解し、固有スキルや成長のシステムを最大限に活用することにあります。

戦術を重視したデザイン

本作では反射神経だけではなく、戦略やチーム連携、スキルのクールダウン管理が重要です。各ハンターの強みや弱みを駆使することで、マップ内の地形を活かした奇襲や包囲などの多様な戦術が可能です。

協力プレイ

勝利には協力が不可欠です。友人やマッチングした他のハンターと共に、戦術を駆使して勝利を目指すのが成功の鍵です。

Unreal Engine 5によるリアルなビジュアル

Unreal Engine 5で開発された本作で、プレイヤーは壮大なメカバトルによる大迫力のSFを体験します。圧倒的なメカバトルと破壊可能な環境は、戦術の幅を広げるだけでなく、リアルで没入感のあるゲームプレイを実現します。

高度なカスタマイズ

プレイヤーは、ビルドオプションを使用してハンターをカスタマイズすることができます。ユニークな装備の組み合わせだけでなく、コレクションアイテムや装飾アイテムを通じて独自の個性やスタイルの表現もお楽しみいただけます。

■Steel Huntersについて

Steel Huntersは、バトルロイヤルとエクストラクション(脱出)の仕組みをシームレスに組み合わせたオンラインのメカ・ヒーローシューターです。プレイヤーは「ハンター」と呼ばれる強力な巨大マシンを操作し、PvPvE形式のダイナミックなバトルを繰り広げます。チームメイトと協力しながら荒廃した地球で「スターフォール」を集め、戦術を駆使してライバルをスクラップに変えましょう。

公式サイト:https://steelhunters.com/

■ウォーゲーミングについて

ウォーゲーミングはキプロスのニコシアに本社を置き、数々の賞を受賞した、オンラインゲームの開発およびパブリッシングを行う会社です。1998年の設立以来、現在ギルフォード、プラハ、シカゴ、オースティン、上海、東京、ビリニュス、キーウ、ベオグラードをはじめとした全世界15か所の拠点を設ける、ゲーム業界を牽引する会社のひとつです。世界中に数百万人を超えるプレイヤーを抱えるウォーゲーミングの主力タイトルは、無料オンラインゲームのヒット作である『World of Tanks』、『World of Warships』、『World of Tanks Blitz』などがあります。

ウォーゲーミングジャパン合同会社公式サイト:https://wargaming.co.jp/

【ゲーム概要】

タイトル :『Steel Hunters』

ジャンル :オンラインTPS

対応プラットフォーム :PC

配信日 :2025年

価格 :基本プレイ無料(一部有料アイテムあり)

公式サイト : https://steelhunters.com/

【権利表記】

(C) 1998-2024 Wargaming.net.

※その他、記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。