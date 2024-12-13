独立行政法人中小企業基盤整備機構

中小機構（独立行政法人中小企業基盤整備機構）中部本部は、中堅・中小企業とスタートアップのオープンイノベーションを推進することを目的としたイベント「Quarter Gathering」を12月18日（水曜）13時30分から開催します。

本イベントでは2つのトークセッションを実施します。大学発スタートアップのピッチに加え、中堅・中小企業とスタートアップとの事業連携の可能性について議論します。

新規事業開発に関心のある中堅・中小企業の皆様や、事業連携に関心のあるスタートアップの皆様のご参加をお待ちしています。

■Quarter Gathering概要

日時：2024年12月18日（水曜）13時30分～16時30分

場所：STATION Ai 1階イベントスペース （愛知県名古屋市昭和区鶴舞1丁目2番32号)

内容：

（1）ピッチ＆トークセッション

「大学発スタートアップの挑戦～課題解決、資金調達までの道のり～」

モデレーター：丸山太一郎（中小機構中部本部 スタートアップ支援アドバイザー）

（2）パネルディスカッション

「スタートアップと地域企業（中小企業）のアライアンスによる産業のアップグレード（Ver.2）」

モデレーター：石井芳明（中小機構創業・ベンチャー支援部部長・経済産業省大臣官房参事）

イベントの詳細・お申込みは、下記ページをご確認ください。

https://service.smrj.go.jp/cas/customer/apply/2b7e11a081dc45dabbfcaf23d872e627

【チラシ】Quarter Gathering 中堅・中小企業×スタートアップの出会いの場

https://prtimes.jp/a/?f=d21609-1636-4ab41e181c2bc2a9b5bc313854d82182.pdf

＜独立行政法人中小企業基盤整備機構（中小機構）＞

中小機構は、事業の自律的発展や継続を目指す中小・小規模事業者・ベンチャー企業のイノベーションや地域経済の活性化を促進し、我が国経済の発展に貢献することを目的とする政策実施機関です。経営環境の変化に対応し持続的成長を目指す中小企業等の経営課題の解決に向け、直接的な伴走型支援、人材の育成、共済制度の運営、資金面での各種支援やビジネスチャンスの提供を行うとともに、関係する中小企業支援機関の支援力の向上に協力します。