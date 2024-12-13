【東京|代官山】手作りペアリング専門店『Debut icci Daikanyama』12/14オープン！大好評の「precious holiday 2024」プランは予約枠拡大、期間を前倒し＆延長決定
株式会社icci
[表: https://prtimes.jp/data/corp/102506/table/23_1_6e927ca74a096ce8a4d6dd58119d68e9.jpg ]
株式会社icci（本社：東京都渋谷区、運営責任者：坂田佑香）が運営する代官山にある手作りペアリング専門店「iDebut icci Daikanyama」（所在地：東京都渋谷区）は、「precious holiday 2024」特別プランが大変ご好評をいただいていることを受け、予約枠を20組追加し、期間を繰り上げてさらに延長いたします。※すでに予約された方々に関しては、枠を確保しております。
precious holiday 2024 の概要
[表: https://prtimes.jp/data/corp/102506/table/23_1_6e927ca74a096ce8a4d6dd58119d68e9.jpg ]
ご予約方法
予約サイトよりペアリングを選択していただき、フォーム備考欄もしくは、店頭にて伝えてください。
▼ご予約フォーム
https://airrsv.net/icci-debut/calendar(https://airrsv.net/icci-debut/calendar)
precious holiday 2024 のプラン一覧
Plan A 55,000円 （税込）（最大割引率10%）
Plan B 77,000円 （税込）（最大割引率14%）
Plan C 120,000円（税込）（最大割引率19%）