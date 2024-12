Salesforce、Tableau CRM、Yahoo!広告などの最新API バージョンのサポートを含む『CData Drivers V24.1』をリリース

CData Software Japan 合同会社

2024年12月13日、リアルタイムデータ連携コネクタのCData Software Japan 合同会社(本社:アメリカノースカロライナ州、日本オフィス:宮城県仙台市、代表社員 職務執行者:疋田 圭介、以下CData)は、270種類以上のSaaS / データベースに連携する『CData Drivers』のV24.1 をリリースしました。本アップデートでは、Salesforce、Tableau CRM、Yahoo!広告などの主要SaaS プラットフォームの最新API に対応したほか、Google BigQuery などGoogle 系サービスやSnowflake、Databricks で認証・認可機能を強化、その他多くの機能強化を実施しています。

Salesforce、Tableau、Google 広告など人気SaaS の最新API バージョンに対応

CData では、継続的に各種コネクタで最新API への追従を行っています。今回のV24.1 では、以下のSaaS やソフトウェアの最新API バージョンに対応しました。年に数回のAPI アップデートが行われるSaaS も存在するため、安定的なSaaS 連携の実現には最新のAPI への対応が欠かせません。CData Drivers を組み込んだ製品であれば、最新API への追従をスムーズに実現することができます。

- Salesforce API 61.0- Tableau CRM API バージョン61.0- Google Ads API v17- Google Ads Manager API v202405- Facebook 広告 & Facebook GraphAPI v20.0、MarketingAPI v20.0- Kafka クライアント(3.8.0)、Jackson(2.16.2)、zstd-jni(1.5.6-3)、Confluent.Kafka(2.5.1)- Yahoo!広告 API バージョン14- Instagram API v20.0- PCA Sales Rev 6.51- Acumatica Support accessing OData V4 API

Google BigQuery、Snowflake、Databricks などのドライバーで認証・認可機能を強化

上記の最新API への対応に加えて、Google BigQuery をはじめとするGoogle 関連のドライバー、およびDatabricks、Snowflake などのドライバーで認証・認可機能を大幅強化しました。特にGoogle BigQuery ドライバーではサービスアカウントの使いやすさを大きく向上させる「委任されたサービスアカウントへの認証」機能がサポートされました。これらの機能強化により、実装コストの大きい認証・認可機能をスムーズかつ最新のセキュリティメカニズムに追従しながら利用できます。

- Databricks で、Databricks アカウントを使ったOAuth 認証をサポート。認証スキームはユーザーアカウント認証とサービスプリンシパル認証の2種類が利用可能。詳しい解説記事はこちら(https://www.cdata.com/jp/blog/databricks-oauth1)。- 以下のGoogle 系サービスのドライバーで、委任されたサービスアカウントへの認証をサポート。・Google BigQuery・Google Cloud Spanner・Google Cloud Storage・Google Calendar・Google Data Catalog・Google Drive・Google スプレッドシート- Snowflake で、外部OAuth を利用した接続の対象サービスにKeycloak を追加。以前のバージョンよりMicrosoft Entra ID、Okta も利用可能。- Sage Intacct で埋め込みWeb Services クレデンシャルを使用する場合の書き込み操作をサポート。独自のWeb Services クレデンシャルの取得を不要に。

Okta、Jira Assets、Greenhouse に連携する新ドライバー

V24.1 アップデートでは、Okta、Jira Assets、Greenhouse の3つの新ドライバーをリリースしました。

- Okta(https://www.cdata.com/jp/drivers/okta/)CData Drivers for Okta ではアイデンティティおよびアクセス管理サービスOkta のユーザー、グループ、アプリケーション、ポリシーなどにSQL でアクセスできます。これによりセキュリティおよびコンプライアンスチームは使い慣れたBI ツールやExcel で自社のアイデンティティデータを分析できます。- Jira Assets(https://www.cdata.com/jp/drivers/jiraassets/)Jira Service Management のアセット管理機能は、IT サービスマネジメント業務におけるサービスリクエストとIT 資産であるアセットの関連付けやアセット間の依存関係が管理・分析できます。CData Drivers for Jira Assets を活用することで、ユーザーはPower BI やTableau などのBI ツールを用いて自社のアセットデータを分析でき、IT サービスマネジメントの業務効率化などにつなげることができます。- Greenhouse(https://www.cdata.com/jp/drivers/greenhouse/)CData Drivers for Greenhouse では採用プラットフォームGreenhouse の応募者、候補者、求人情報などを使い慣れたBI ツールで可視化・分析が可能になります。これにより、採用担当者の採用指標の追跡・採用状況の分析業務などの効率化に寄与できます。

製品全体に関するアップデート

- 大容量ファイルアップロード機能の強化Google BigQuery、HCL Domino、Asana、Backlog など多数のドライバーで、大容量ファイルのストリーミングアップロードを内部でサポート。添付ファイルのアップロードはもちろん、バルクデータの処理などでファイルアップロードを利用するドライバーの場合、本アップデートによりメモリ使用が最適化されるため、より効率的かつ安定したデータ連携を実現。- BI ツールなどのレポートからSaaS UI にアクセス可能なURL を取得可能にHubSpot、DocuSign、Monday、Asana などのドライバーで、クエリ結果にSaaS のUI URL を含められるように。BI ツールやスプレッドシートからHubSpot やAsana のデータのページへ直接遷移できるようになるため、分析結果に基づいたネクストアクションへのオペレーションが迅速に。詳しい解説記事はこちら(https://www.cdata.com/jp/blog/drivers-ui-url)。

人気のデータソースの機能強化

- Workday(https://www.cdata.com/jp/drivers/workday/)新しく CreateWQLSchema ストアド プロシージャが追加され、Workday で特定のWQL(Workday Query Language・Workday データのクエリに用いるSQL に似た高機能なクエリ言語)を実行するテーブル作成をサポート。本機能をWorkday のConvert Report to WQL タスクで使用すると、Reports サービスよりも優れたパフォーマンスで同じデータを取得可能に。- HubSpot(https://www.cdata.com/jp/drivers/hubspot/)検索用エンドポイントを使用する際に、サーバーサイドでのLIMIT-OFFSET 処理をサポート。HubSpot V3 スキーマにおいて、サーバーサイドオブジェクトプロパティテーブルのName カラムによるフィルタリングをサポート。新しいリードエンドポイントでのCRUD 操作に対応。- Google Analytics(https://cdata.com/jp/drivers/ganalytics/)GA4 スキーマで開始日と終了日を設定するDefaultFilter をサポート。- SAP Gateway(https://www.cdata.com/jp/drivers/sapgateway/)ComplexType 集約カラムの構造を取得する方法を追加。- Amazon S3(https://www.cdata.com/jp/drivers/amazons3/)署名済みURL を作成するためのストアドプロシージャを追加。- SAP(https://www.cdata.com/jp/drivers/sap/)sys_procedureparameters でBAPI プロシージャのすべてのネストされたレベルでより多くの情報を含めるように拡張。- Jira(https://www.cdata.com/jp/drivers/jira/)CRUD サポートのpermissionscheme テーブルを追加。AssignPermissionSchema ストアドプロシージャを追加。3つの新しいビュー、Permissionrants、PermissionSchemes、ProjectsPermissionScheme を追加。- Slack(https://www.cdata.com/jp/drivers/slack/)新しいビューとしてUsersPresence を追加。ConversationMembers テーブルが、DELETE 操作による会話からのユーザー削除に対応しました。ShareMeMessage ストアドプロシージャを追加。このプロシージャは、「me message」をチャネルに共有します。ConversationMembers ビューをサポート。 UserProfile テーブルをサポート。EndCall ストアドプロシージャをサポート。TeamProfileFields および TeamProfileSections ビューのサポートを追加。Team ビューに以下の列を追加: IsVerified、LobSalesHomeEnabled、Url、および AvatarBaseUrl。- QuickBooks Online(https://www.cdata.com/jp/drivers/qbonline/)BalanceSheetDetail レポートをサポート。Note attachment ストアドプロシージャをサポート。製品の導入・相談に関するお問い合わせ :https://www.cdata.com/jp/contact/

CData Software, Inc. は、クラウドデータのコネクティビティソリューションおよびデータ連携ツールのリーディングベンダーです。270以上のSaaS、NoSQL やアプリケーションデータに標準接続するドライバーとデータ接続テクノロジーの開発に特化し、各種ツール、クラウドサービス、カスタムアプリケーションからのリアルタイム接続を実現します。CData 製品は、世界中の企業のデータ統合ソリューションにて利用されているほか、Salesforce、TIBCO、アステリアなど180以上のデータ製品ベンダーにOEM されています。

