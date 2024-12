世界初「クリニック・ラボ・研究機関」一体型の再生医療グループ　東京リライフクリニックが2025年1月23日（木）開院決定

一般社団法人東京リライフ

一般社団法人東京リライフは、クリニック・ラボ・研究機関が一体になった、世界唯一の再生医療グループ「TOKYO RELIFE CLINIC - 東京リライフクリニック -(以下、東京リライフクリニック)」(院長:石川 正志 住所:東京都中央区銀座7丁目8-17 虎屋銀座ビル 6-8階)を、2025年1月23日(木)に虎屋銀座ビル(東京都中央区)内に開業いたします。

東京リライフクリニックは、長寿の時代において、人の幸せを健康・美容の側面から追求するため、患者様と向き合い、細胞の培養・加工・保管を自社で行いながら、大学をはじめ数々の研究機関と連携し、DNA レベルでの効果研究を安全かつ迅速に臨床に生かしていく、世界最高峰の再生医療クリニックです。

「現在の機能の回復・向上」と「老化の緩和・回復」という2つの観点から、短期&長期において最高のリターンを得るための治療を提案、提供いたします。

- 東京リライフグループについてクリニック・ラボ・研究機関が一体になった世界唯一の再生医療グループ

東京リライフグループは、抗加齢・ヘルスケア領域において、世界トップレベルの研究機関と連携。アカデミアの最先端研究・技術を臨床現場へいち早く実装させることを可能とした、“世界最高”を目指す、三位一体の再生医療グループです。

- 東京リライフグループを構成する3つの要素

【分析 / 研究】 東京リライフ×東京大学

世界の最先端研究を行う、東京大学との共同研究講座を開設

世界中の研究機関で進められている最先端の基礎研究を、患者様へ治療できるレベルに具体化するため、東京大学との寄付講座※を設立。研究から臨床へ、臨床から研究の発展へ、世界最速で循環させることを目的とした“超実践型”の研究チームを発足しました。

※東京大学大学院理学系研究科 「細胞老化制御」の寄付講座

【臨床(診察 / 治療)】 東京リライフクリニック

細胞レベルの若返りを実現する、ここでしか受けられない治療プラン

ヘルスケア領域の医療ではこれまで主流を占めていた、経験則や主観に基づいた治療計画ではなく、細胞レベルのデータを計測する究極の“不老長寿‘’※クリニック。10年後、20年後も、今と同じ見た目、肉体年齢である事を目指します。

※不老(見た目、美容医療+再生医療)、長寿(健康、再生医療+分子栄養学等)

【細胞培養 / 検査】 東京リライフラボラトリー

投与前の細胞の品質を、遺伝子レベルで患者様に提示

厳格な衛生管理のもと、基準に基づいた日本最高レベルの細胞培養ラボラトリー。また、クリニックには“エピジェネティッククロック検査”※のシステムを導入。さらに、患者様へ投与する前に、細胞を遺伝子レベルで評価・解析するなど、世界唯一のサービスを提供します。

※DNAのメチル化などのエピジェネティックな変化を測定して、細胞の老化の進行度を示す指標。

- ブランドステートメント

生きる活力は、再生できる

長寿の時代、人は幸せになったでしょうか。

いつまで健康でいられるか、生きる活力を保てるか、長生きすることよりも、衰えながら生きることへの不安が、いっそう膨らんではいないでしょうか。

TOKYO RELIFE CLINIC - 東京リライフクリニック -

患者様と向き合い、細胞の培養・加工・保管を自社で行いながら、大学をはじめ数々の研究機関と連携し、DNAレベルでの効果研究を安全かつ迅速に臨床に生かしていく、世界最高峰の再生医療クリニック。

ただ長生きを目指すのではなく、本当の意味での「リライフ」= 再び前を向いて生きる人生を取り戻す。

すべての人が、そんな選択肢を持てる世界にするために。

私たちは、この東京から再生医療の可能性を広げていきます。

- 治療メニュー概要(一部)

再生医療

10年後、20年後も今の「自分」である為に。検査結果を確認しながら、確実に結果を出していく細胞レベルのリプログラミング(若返り)を実現。

【再生医療(細胞療法)】脂肪由来幹細胞/線維芽細胞/NK細胞

【再生医療(非細胞療法)】幹細胞培養上清液/PRP

- 最高峰の技術総監修医師チーム総院長【抗加齢医療】石川 正志 医師

徳島大学医学部を卒業後、同大学院で医学博士号を取得。国内の研究機関や国立病院のほか、オーストラリア、ベトナム、上海など海外の医療機関で豊富な経験を積む。これまでに、徳島大学臨床教授や愛媛大学臨床教授などの重要なポストを歴任し、再生医療分野や肝臓移植、肝胆膵外科に関連する研究で顕著な成果を上げています。日本抗加齢医学会専門医、日本消化器外科学会専門医、日本外科学会専門医、日本肝臓学会専門医など数々の専門医・指導医資格を保有し、日本医学界のトップランナーとして長年に渡り活躍。その専門性は国際的にも高く評価され、THE SECOND CONGRESS OF THE INTERNATIONAL SOCIETY FOR EXPERI- MENTALMICROSURGERYでのBRONZE PRIZE受賞や、THE 1996C.WILLIAM HALL OUTSTANDING PUBLICATION AWARDなど、数々の受賞歴を誇る。

最高顧問【再生医療】高戸 毅 医師

東京大学医学部医学科を卒業後、同大学院で医学博士号を取得。国内外の医療機関で豊富な経験を積む。専門は口腔外科学、形成外科学。元東京大学大学大学院医学系研究科外科学専攻感覚・運動機能医学講座口腔顎顔面外科学教授。元同医学部附属病院ティッシュ・エンジニアリング部部長(兼任)。元同医学部附属病院22世紀医療センター長(兼任)。現JR東京総合病院院長。歯科口腔外科、形成外科部長。日本再生医療学会理事。カナダおよび米国での臨床経験・技術を本邦へ導入、自身による新たな術式も多数開発。形成外科・美容外科の専門家として長年活躍する。近年では再生医療の研究とその臨床応用に注力し国内外で高い評価を受けている。日本再生医療学会副理事長を歴任。日本再生医療学会功績賞受賞。

最高顧問【美容医療】古山 登隆 医師

日本の大学病院における“美容外科”を本格的にスタートさせ、美容医療をリードしてきた業界のパイオニア的存在。“メスを使わない若返り治療”を得意とし、特にボトックスやヒアルロン酸注入、糸によるたるみ治療は国際的にも高い評価を得ており、注入指導医のヘッド・ファカルティとして国内外の美容医療の発展に貢献している。

北里大学医学部卒業

1981年北里大学医学部形成外科入局

1985年チーフレジデント

1987年北里大学形成外科研究員

医学博士取得[コラーゲン薄膜を用いた培養皮膚モデルの形態学的評価]

1988年北里大学形成外科講師

1995年自由が丘クリニック開設

2019年国立大学法人千葉大学医学部形成外科非常勤講師

- 東京リライフクリニック概要

名称:東京リライフクリニック

住所:〒104-0061東京都中央区銀座7丁目8-17 虎屋銀座ビル 6-8階

開院予定:2024年12月13日(プレオープン)

診療時間:10:00-19:00

休診日:不定休

TEL:0120-660-329(受付時間:10:00-19:00)

公式サイト www.tokyo-relife.com

お問い合わせ先メールアドレス:contact@tokyo-relife.com

お問合せフォーム:https://tokyo-relife.com/contact

予約受付公式サイトの問い合わせフォーム、またはお電話にてご連絡ください。

12月14日(土)より予約受付を開始いたします。

※上記は予定のため、変更になる可能性がございます。