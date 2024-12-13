掘り出し物がザクザク！中古農機具専門店「農機具王福井店」で年末セール開催中！～1年の感謝を込めた特別企画～

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■「農機具王福井店」で理想の農機具をお得にゲット

中古農機具の売買専門店「農機具王福井店」では、2024年12月31日までの期間限定で年末セールを開催しています。本セールは、「Yahoo!オークション」を通じて展開されており、店舗に来店が難しい方でもオンラインで手軽にご利用いただける特別企画です。一年の感謝を込めて、お得な商品が多数出品されています。

過去にも年末年始セールを実施し、大変好評をいただいておりますが、今回はさらに充実した商品ラインナップを取り揃えております。農機具に関するご質問や商品についてのお問い合わせは、ヤフオク内の質問欄、またはお電話にてお気軽にご連絡ください。

また、「Yahoo!オークション」の利用に不慣れな方のために、電話での直接販売にも対応しております。オンラインでもオフラインでも、安心してお買い物をお楽しみいただけます。

■セール詳細

【期間】2024年12月31日まで

【場所】「Yahoo!オークション」（リンクWEB SHOP 福井店）

【お問合せ先】農機具王福井店（担当：河島）

【電話番号】080-4799-3042

今年最後のセールとなっておりますので、この機会にぜひお得な中古農機具をチェックしてみてください。皆様のご利用をお待ちしております。

「Yahoo!オークション」リンク WEB SHOP（福井店）へのアクセスはこちら

https://auctions.yahoo.co.jp/seller/hamada0059341?sid=hamada0059341&is_postage_mode=1&dest_pref_code=13&b=1&n=50&s1=score2&o1=d&aq=-1&oq=&anchor=1&auccat=0&p=%E7%A6%8F%E4%BA%95(https://auctions.yahoo.co.jp/seller/hamada0059341?sid=hamada0059341&is_postage_mode=1&dest_pref_code=13&b=1&n=50&s1=score2&o1=d&aq=-1&oq=&anchor=1&auccat=0&p=%E7%A6%8F%E4%BA%95)

【株式会社リンクについて】

本社：〒523-0892 滋賀県近江八幡市出町652 六芳舎ビル2F

代表者：代表取締役 濱田 義郎

設立：2011年12月（創業：2009年5月）

電話番号：0748-36-3697

URL：https://noukiguou.com/

事業内容：農機具の売買

Email： mail@noukiguou.com