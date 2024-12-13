『ミスタードリラーアンコール』が85％OFFで528円(税込)！ASOBI STOREにてバンダイナムコエンターテインメントSTEAMキーコードセールが開催中！

株式会社バンダイナムコエンターテインメント

株式会社バンダイナムコエンターテインメントが当社のECサイト『ASOBI STORE』にて最大90％OFFのSTEAMキーコードセールを開催したことをお知らせいたします。

■セール期間： 2024年12月26日（木）まで

■セール会場：https://dl-scp.bn-ent.net/sale_gc_asobistore/(https://dl-scp.bn-ent.net/sale_gc_asobistore/)

【ピックアップタイトル】

★STEAMキーコードの割引率UP！

『ミスタードリラーアンコール』85％OFF！

販売価格：3,520円（税込）⇒セール販売価格：528円（税込）

★STEAMキーコードの割引率UP！

『Tales of ARISE』63％OFF！

販売価格：4,400円（税込）⇒セール販売価格：1,628円（税込）

『Tales of Vesperia: Definitive Edition』80％OFF！

販売価格：6,270円（税込）⇒セール販売価格：1,254円（税込）

『ガンダムブレイカー4』20％OFF！

販売価格：8,470円（税込）⇒セール販売価格：6,776円（税込）

『ソードアート・オンライン フラクチュアード デイドリーム』20％OFF！

販売価格：8,470円（税込）⇒セール販売価格：6,776円（税込）

『転生したらスライムだった件 テンペストストーリーズ』25％OFF！

販売価格：7,920円（税込）⇒セール販売価格：5,940円（税込）

『TEKKEN 8』50％OFF！

販売価格：9,680円（税込）⇒セール販売価格：4,840円（税込）

★STEAMキーコードの割引率UP！

『ジョジョの奇妙な冒険 オールスターバトル R』80％OFF！

販売価格：7,678円（税込）⇒セール販売価格：1,536円（税込）

★STEAMキーコードの割引率UP！

『CODE VEIN Deluxe Edition』85％OFF！

販売価格：11,990円（税込）⇒セール販売価格：1,799円（税込）

『GOD EATER 3』90％OFF！

販売価格：9,020円（税込）⇒セール販売価格：902円（税込）

『スーパーロボット大戦X』75％OFF！

販売価格：8,360円（税込）⇒セール販売価格：2,090円（税込）

『スーパーロボット大戦30』67％OFF！

販売価格：9,460円（税込）⇒セール販売価格：3,122円（税込）

★STEAMキーコードの割引率UP！

『PAC-MAN WORLD Re-PAC』80％OFF！

販売価格：3,520円（税込）⇒セール販売価格：704円（税込）

すべてのセールラインナップはこちら :https://dl-scp.bn-ent.net/sale_gc_asobistore/

※STEAMキーのご購入および有効化に関しましては下記URLよりご確認下さい。

https://gc.asobistore.jp/activate

※各商品は、ご購入のタイミングにおける在庫状況によって購入ができない場合がございます。あらかじめご了承ください。

■権利表記

『ガンダムブレイカー4』

(C)創通・サンライズ (C)創通・サンライズ・MBS

『ソードアート・オンライン フラクチュアード デイドリーム』

(C)2020 川原 礫/KADOKAWA/SAO-P Project

(C)2023 時雨沢恵一/KADOKAWA/GGO2 Project

(C)Bandai Namco Entertainment Inc.

『ミスタードリラーアンコール』

(C)Bandai Namco Entertainment Inc.

『Tales of ARISE 』

Tales of Arise(TM)& (C)Bandai Namco Entertainment Inc.

(C)2024 Valve Corporation. Steam及びSteamロゴは、米国及びまたはその他の国のValve Corporationの商標及びまたは登録商標です。

※セールに関する実施日時、内容などは予告なく変更される場合があります。

※インフォメーションの情報は、発表日現在のものです。発表後予告なしに内容が変更されることがあります。予めご了承ください。

※権利表記は途中で改行しないように表記してください。一連ごとの改行は可能です。

※全角・半角（英数、スペース、ナカグロ、スラッシュ等）はそのまま表記し、変更しないでください。