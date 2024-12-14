【岡山大学】「ライフイノベーション～さんさんコンソ～新技術説明会」を開催

国立大学法人岡山大学

2024（令和6）年 12月 14日

国立大学法人岡山大学

https://www.okayama-u.ac.jp/

◆概 要

国立大学法人岡山大学（本部：岡山市北区、学長：那須保友）は2024年12月10日、鳥取大学とともに事務局を務める、中国地域産学官連携コンソーシアム（さんさんコンソ）主催による「ライフイノベーション～さんさんコンソ～新技術説明会」をオンラインで開催し、延べ605人が参加しました。本説明会では、さんさんコンソ連携校の島根大学、岡山理科大学、鳥取大学、岡山大学、広島市立大学、近畿大学から7人が、最新の研究成果を発表しました。



本説明会は、国立研究開発法人科学技術振興機構（JST）による研究成果の実用化を目的としたもので、さんさんコンソ連携校の研究者自身が企業関係者を対象に技術説明を行い、実施企業や共同研究パートナーを広く募ることを目的として開催されました。



説明会では、開会にあたって本学の三村聡副理事（地域共創・ベンチャー担当）があいさつ。岡山大学病院小児科の平井健太研究准教授が「コラーゲン結合能をもつC型ナトリウム利尿ペプチド」と題して発表しました。

引き続き、地域中核・特色ある研究大学：岡山大学と中国地域産学官連携コンソーシアム（さんさんコンソ）の取組にご期待ください。

〇発表内容の詳細についてはこちら（JSTホームページ）

https://shingi.jst.go.jp/list/list_2024/2024_sangaku-cons.html



【発表タイトル・発表者（敬称略）】

1)「アグリ・バイオ」

「健康機能性と環境ストレス耐性を兼ね備えたGABA増量米・イネの開発」

島根大学 生物資源科学部 生命科学科 教授 赤間 一仁

2)「機械」

「免荷型パワーアシスト装置を用いた人間支援システムの開発」

岡山理科大学 情報理工学部 情報理工学科 助教 横田 雅司

3)「創薬」

「エンドトキシンを除去したプロテオグリカンの製造」

鳥取大学 農学部 生命環境農学科 教授 田村 純一

4)「創薬」

「コラーゲン結合能をもつC型ナトリウム利尿ペプチド」

岡山大学 岡山大学病院 小児科 研究准教授 平井 健太

5)「医療・福祉」

「顎変形と咬合状態を対象とした音声機能の診断技術」

広島市立大学 大学院情報科学研究科 システム工学専攻 准教授 中山 仁史

6)「医療・福祉」

「切り替え可能な内視鏡手術鉗子の開発」

近畿大学 工学部 ロボティクス学科 教授 黄 健

7)「医療・福祉」

「骨粗鬆症患者対応！骨質に依らず正確な穴を製作できる新型ドリル」

島根大学 医学部 整形外科 講師 今出 真司

【主 催】

国立研究開発法人科学技術振興機構（JST）、

中国地域産学官連携コンソーシアム（さんさんコンソ）

島根大学

岡山理科大学

鳥取大学

岡山大学

広島市立大学

近畿大学

◆参 考

・新技術説明会

https://shingi.jst.go.jp/list/list_2024/2024_sangaku-cons.html

・中国地域産学官連携コンソーシアム（さんさんコンソ）

https://sangaku-cons.com/

岡山大学津島キャンパス（岡山市北区）

◆本件お問い合わせ先

中国地域産学官連携コンソーシアム（さんさんコンソ）

岡山大学 研究・イノベーション共創機構内 さんさんコンソ事務局（担当：松下）

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-7151

E-mail：sangaku-cons◎okayama-u.ac.jp

※@を◎に置き換えています。

https://sangaku-cons.com/

＜岡山大学病院との連携等に関する件（製薬・医療機器企業関係者の方）＞

岡山大学病院 新医療研究開発センター

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

下記URLより該当する案件についてお問い合わせください

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/ph_company/



＜岡山大学病院との連携等に関する件（医療関係者・研究者の方）＞

岡山大学病院 研究推進課 産学官連携推進担当

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

TEL：086-235-7983

E-mail：ouh-csnw◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/medical/



＜岡山大学の産学官連携などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 産学官連携本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8463

E-mail：sangaku◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/

＜岡山大学の研究機器共用（コアファシリティ）などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 機器共用推進本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8745、086-251-8746

FAX：086-251-8748

E-mail：cfp◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://fspp.kikibun.okayama-u.ac.jp/



＜岡山大学のスタートアップ・ベンチャーなどに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 スタートアップ・ベンチャー創出本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

E-mail：start-up1◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://venture.okayama-u.ac.jp/



岡山大学メディア「OTD」（アプリ）：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000011.000072793.html

岡山大学メディア「OTD」（ウェブ）：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000215.000072793.html

岡山大学統合報告書2023：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001926.000072793.html

岡山大学SDGsホームページ：https://sdgs.okayama-u.ac.jp/

岡山大学SDGs～地域社会の持続可能性を考える（YouTube）：https://youtu.be/Qdqjy4mw4ik

岡山大学Image Movie (YouTube)：https://youtu.be/pKMHm4XJLtw

産学共創活動「岡山大学オープンイノベーションチャレンジ」2024年12月期共創活動パートナー募集中：

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002721.000072793.html

国立大学法人岡山大学は、国連の「持続可能な開発目標（SDGs）」を支援しています。また、政府の第1回「ジャパンSDGsアワード」特別賞を受賞しています。地域中核・特色ある研究大学として共育共創を進める岡山大学にご期待ください

- 岡山大学 文部科学省「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」に採択～地域と地球の未来を共創し、世界の革新の中核となる研究大学：岡山大学の実現を加速とともに世界に誇れる我が国の研究大学の山脈を築く～https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html)