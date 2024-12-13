2024年11月度 派遣スタッフ募集時平均時給調査
株式会社リクルート（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：北村 吉弘）の調査研究機関『ジョブズリサーチセンター（JBRC）』(https://jbrc.recruit.co.jp/)が、2024年11月度の「派遣スタッフ募集時平均時給調査」をまとめましたので、ご報告致します。
■三大都市圏全体：オフィスワーク系、製造・物流・清掃系で過去最高額※を更新
（※2018年3月度以降の集計データによる）
○三大都市圏の平均時給は 1,627円（前年同月1,654円、前月1,666円）
・全体：前年同月より27円減少（増減率-1.6％）、前月より39円減少（同-2.3％）
・職種別前年同月比：「IT・技術系」（増減額-130円、増減率-5.7％）など3職種でマイナス
・職種別前月比：「IT・技術系」（増減額-64円、増減率-2.9％）など3職種でマイナス
■三大都市圏エリア別…前年同月比：関東・東海はマイナス、関西はプラス
○関東の平均時給は 1,722円（前年同月1,764円、前月1,772円）
・全体：前年同月より42円減少（増減率-2.4％）、前月より50円減少（同-2.8％）
・職種別前年同月比：「IT・技術系」（増減額-121円、増減率-5.1％）など3職種でマイナス
・職種別前月比：「IT・技術系」（増減額-61円、増減率-2.6％）など4職種でマイナス
○東海の平均時給は 1,443円（前年同月1,468円、前月1,550円）
・全体：前年同月より25円減少（増減率-1.7％）、前月より107円減少（同-6.9％）
・職種別前年同月比：「IT・技術系」（増減額-176円、増減率-8.6％）など2職種でマイナス
・職種別前月比：「IT・技術系」（増減額-284円、増減率-13.2％）など5職種でマイナス
○関西の平均時給は 1,502円（前年同月1,472円、前月1,517円）
・全体：前年同月より30円増加（増減率＋2.0％）、前月より15円減少（同-1.0％）
・職種別前年同月比：「オフィスワーク系」（増減額＋79円、増減率＋5.5％）など5職種でプラス
・職種別前月比：「IT・技術系」（増減額-52円、増減率-2.6％）など3職種でマイナス
調査概要
調査方法：当社が企画運営する求人メディア『リクナビ派遣』『TOWNWORK』に掲載された求人情報より、派遣スタッフの募集時平均時給を集計
調査対象：求人メディア『リクナビ派遣』『TOWNWORK』に掲載された求人情報
有効回答数：29万7,623件
調査実施期間：
『リクナビ派遣』：2024年10月30日（水）～11月26日（火）
『TOWNWORK』：2024年11月1日（金）～11月30日（土）
調査機関：ジョブズリサーチセンター（JBRC）
詳細は下記リンクよりPDFをご覧ください
https://www.recruit.co.jp/newsroom/pressrelease/assets/20241213_work_01.pdf
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