扇風機の前で涼む「紅羽あんな」がフィギュアで新登場！本日 12月13日(金)よりBfullオンラインショップにて予約開始！

株式会社Ｂｆｕｌｌ

フィギュアブランド「Bfull FOTS JAPAN」では、扇風機の前でたくし上げ「紅羽あんな」1/5スケール 塗装済み完成品フィギュアの発売を決定いたしました。本日12月13日(金)16:00より、Bfullが運営するECサイトBfullオンラインショップ（URL：http://www.fots.jp/）にて予約受付開始。

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公式オンラインショップ：https://fots.jp/index.php/products/detail/647

Amazon商品ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0DQ6L7J6J

予約受付期間：2024年12月13日(金)16：00～2025年2月25日(火)23：59

商品説明

オリジナルフィギュア・扇風機の前でたくし上げ「紅羽あんな」が新登場！

真夏のひとときをそのまま切り取ったような姿でフィギュア化いたしました。

扇風機の前でワンピースの裾をたくし上げ、火照った顔で風に涼むあんな。ふわっと膨らんだスカートが夏の空気を感じさせます。

どこか懐かしい夏の記憶を呼び起こし、心に涼やかな風を運んでくれる…かも？

あなたのお部屋に紅羽あんなをぜひお迎えください。

※写真はイメージです。実際の製品とは多少異なる可能性があります。

※発表時現在の情報です。諸般の事情により、変更・延期・中止となる場合があります。あらかじめご了承ください。

商品情報

商品名 ：扇風機の前でたくし上げ 紅羽あんな 1/5スケール塗装済み完成品フィギュア

スケール ：1/5スケール 全高 約285ｍｍ

小売価格 ：\22,000(税込\24,200)

仕様 ：PMMA,PUresin製塗装済み完成品

予約開始 ：2024年12月13日(金)16：00解禁

予約締切 ：2025年2月25日(火)23：59締切

発売月 ：2025年5月末発売予定

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Bfullオンラインショップ、各通販サイト様、各小売店様よりお願い申し上げます。

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