MyM初のファンミーティング「MyM FanMeeting 『みんなでアソボウゼ』」座談会の様子をFANYマガジンにて公開！
森三中・大島とガンバレルーヤによるアーティストユニット・MyMによる初のファンミーティング「MyM FanMeeting 『みんなでアソボウゼ』」を1月19日(月)に東京・TOKYO FMホールにて開催いたします。
本イベントでは、11月20日(水)にリリースしたMyMとKOMOREBIによる楽曲「DA.YO.NE」を含むパフォーマンスの披露に加え、3名によるトークやコーナー企画などもたっぷりとお楽しみいただける内容となっています。また、イベント内でファンネームの発表も予定しております。
開催にあたり、MyMの3人による座談会を実施し、MyMの結成秘話や今後の展望などを語り合いました。座談会の詳しい模様は、12月14日(土)11:00にFANYマガジンにて公開いたしますのでぜひご覧ください。
ファンミーティングが一段と楽しくなる内容となっております。
また、12月14日(土)11:00よりFANYチケットにて先行受付を開始いたします。
本人コメント
(C)STARBASE RECORDS
MIYUKI
MyM初のファンミーティング、何が起こるかわかりません！生意気なので、途中で退席しちゃうかもしれません！
是非、目撃者になってください！
MAHIRU
MyMを近くで感じられるのはこのファンミーティングが最後かもしれませんよ？
YOSHIKO
MyM to aitai omottara TICKET totte KITEKUDASAI.
座談会の様子
FANYマガジン記事 URL：https://magazine.fany.lol/201649/(https://magazine.fany.lol/201649/)
※12月14日(土)11:00よりご覧いただけます
イベント概要
(C)STARBASE RECORDS
＜タイトル＞ MyM FanMeeting 「みんなでアソボウゼ」
＜日時＞ 1月19日(日）15:30開場／16:00開演
＜場所＞ TOKYO FMホール（千代田区麹町1₋7 FMセンター 2階）
＜チケット販売スケジュール＞
▼FANYチケット先行
12月14日(土)11:00～12月16日(月)11:00
▼一般先行（チケットぴあ・イープラス）
12月14日(土)12:00～12月16日(月)23:59
▼一般発売日（FANY・チケットぴあ・イープラス）
12月21日(土)10:00
＜チケット料金＞前売：6,600円／当日：7,000円
＜チケット販売ページ＞
FANYチケット：https://yoshimoto.funity.jp/r/mym-250119/(https://yoshimoto.funity.jp/r/mym-250119/)
チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/mym25/(https://w.pia.jp/t/mym25/)
イープラス：https://eplus.jp/mym/(https://eplus.jp/mym/)