12/18(水)開催【採用担当向け】圧倒的に効率がいい！「選考辞退/内定辞退を防ぐ方法」ウェビナー

株式会社グロップ

株式会社グロップ（本社：岡山県岡山市中区、代表：原田 竜一郎）は、多くの採用担当者が悩んでいる「選考辞退/内定辞退を防ぐ方法」に関する無料オンラインセミナーを、2024年12月18日(水)12時に開催いたします。

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■こんなお悩みにお答えします

・日々面接対応に追われていて、新しい施策を検討・実施できていない

・いい候補者がいても、選考や内定を辞退されてしまう

・そもそも自社が「第一志望」の会社になりづらい



■こんな方におすすめ

・せっかくいい候補者が来たのに、選考辞退されてしまうとお困りの採用担当者様

・内定辞退率が高いため、何か対策をしたいとお考えの採用・人事部門管理者様

[表: https://prtimes.jp/data/corp/141948/table/30_1_d7241c5e8842670c755a36ae3b127656.jpg ]

<会社概要>

社名：株式会社グロップ

本社所在地：岡山県岡山市中区さい 70-3

（登記上本社）岡山県岡山市中区さい東町 2-2-5

代表取締役社長：原田 竜一郎（はらだ りゅういちろう）

事業内容：各種アウトソーシング、人材派遣事業、人材紹介事業、テレマーケティング事業、発送サービス、事務サービス 他

設立：1975 年 10 月 13 日

企業HP：https://www.grop.co.jp/

■本件に関するお問い合わせ先

株式会社グロップ BPO 本部 広報担当

e-mail：bpo-ib-info@grop.co.jp