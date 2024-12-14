12/18(水)開催【採用担当向け】圧倒的に効率がいい！「選考辞退/内定辞退を防ぐ方法」ウェビナー
株式会社グロップ
詳細を見る :
https://form.k3r.jp/grop_bpo_marketing/webinar_241120_1218
■こんなお悩みにお答えします
[表: https://prtimes.jp/data/corp/141948/table/30_1_d7241c5e8842670c755a36ae3b127656.jpg ]
株式会社グロップ（本社：岡山県岡山市中区、代表：原田 竜一郎）は、多くの採用担当者が悩んでいる「選考辞退/内定辞退を防ぐ方法」に関する無料オンラインセミナーを、2024年12月18日(水)12時に開催いたします。
詳細を見る :
https://form.k3r.jp/grop_bpo_marketing/webinar_241120_1218
■こんなお悩みにお答えします
・日々面接対応に追われていて、新しい施策を検討・実施できていない
・いい候補者がいても、選考や内定を辞退されてしまう
・そもそも自社が「第一志望」の会社になりづらい
■こんな方におすすめ
・せっかくいい候補者が来たのに、選考辞退されてしまうとお困りの採用担当者様
・内定辞退率が高いため、何か対策をしたいとお考えの採用・人事部門管理者様
[表: https://prtimes.jp/data/corp/141948/table/30_1_d7241c5e8842670c755a36ae3b127656.jpg ]
<会社概要>
社名：株式会社グロップ
本社所在地：岡山県岡山市中区さい 70-3
（登記上本社）岡山県岡山市中区さい東町 2-2-5
代表取締役社長：原田 竜一郎（はらだ りゅういちろう）
事業内容：各種アウトソーシング、人材派遣事業、人材紹介事業、テレマーケティング事業、発送サービス、事務サービス 他
設立：1975 年 10 月 13 日
企業HP：https://www.grop.co.jp/
■本件に関するお問い合わせ先
株式会社グロップ BPO 本部 広報担当
e-mail：bpo-ib-info@grop.co.jp