【オープン3周年】会員制インドアゴルフ“加瀬のシミュレーションゴルフ” 鶴見店

株式会社加瀬ホールディングス

このたび、株式会社加瀬不動産活用（所在地：神奈川県横浜市、代表取締役：谷間広視）が運営する「加瀬のシミュレーションゴルフ 鶴見店」は、2024年12月16日（月）をもちまして、オープン3周年を迎えます。

これもひとえに、地域の皆さま、会員の皆さまの支えがあったからこそ とスタッフ一同 感謝しております。

新規入会者には、「新規入会限定キャンペーン」や「ご紹介・ペア入会キャンペーン」などご用意しています。さらに、オープン3周年を記念して、打席チケット2回分（1100円）を2025年1月1日在籍の会員様全員にプレゼントいたします。

ぜひ、この機会にご来店いただき、ゴルフの上達のお役に立てればと思っております。

これからも皆さまに喜んでいただけるゴルフスタジオであり続けられるよう、 スタッフ一同努力して参ります。心より皆様のご来場をお待ちしております。

- 無料体験レッスンのお申し込みはこちら↓

＊お手数ですが、会員登録後、無料体験レッスンをご予約ください。

レッスンプロによるレッスンの様子

- 加瀬のシミュレーションゴルフ 鶴見店 店舗概要 https://simulation-school.golf/(https://simulation-school.golf/)・所在地 神奈川県横浜市鶴見区駒岡1-29-14 （業務スーパーと同じ敷地内）・TEL 045-624-9972 ・FAX 045-642-6718・営業時間：平日10：00-21：00 土日祝 8：00-21：00・無料駐車場完備・アクセス ・お車でお越しの方：環状2号線 「環2駒岡」交差点より車で2分・公共交通機関でお越しの方：鶴見駅より臨港バス停「池の下」下車 徒歩3分加瀬のシミュレーションゴルフ 店舗外観様々なキャンペーンやゴルフに関することを発信しています。

商号： 株式会社加瀬不動産活用

代表者： 代表取締役 谷間 広視

所在地： 〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜3-19-11 加瀬ビル88

設立： 昭和53年

事業内容： 貸し会議室、レンタルオフィス・バーチャルオフィス・駐車場・コインパーキング・シミュレーションゴルフ・自社不動産管理・スタジオ・ソーラー・アンテナ・自動販売機・貸し看板・電子看板・コンテナ・トランク仕入れ管理・一般住宅・高齢者など

資本金： 3,200万円

URL：https://www.kasegroup.co.jp/