『あんさんぶるスターズ！！』Ra*bits新曲「JUMPIN′ LUCK BEAT」12月13日（金）より全世界一斉配信開始！

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株式会社フロンティアワークス(アニメイトグループ)より新情報をお届けいたします！

大人気ゲームアプリ『あんさんぶるスターズ！！』からRa*bits新曲「JUMPIN' LUCK BEAT」が12月13日（金）よりフルサイズで全世界一斉配信開始！！

真白友也が率いる、ファンシーユニット『Ra*bits』が贈る、みんなで叫んで盛り上がれる元気いっぱいポップでロックな楽曲にご期待ください♪

Ra*bits「JUMPIN' LUCK BEAT」配信

https://fwinc.lnk.to/dwI4Uc

Ra*bits「JUMPIN' LUCK BEAT」MV

https://youtu.be/Wg9ehdwJYno

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=Wg9ehdwJYno ]

詳細は『あんさんぶるスターズ！！』SONG LINEUP ポータルサイト

（https://www.fwinc.co.jp/EnsembleStars/）をチェック！

■配信リリース情報

2024年12月13日（金）配信

「JUMPIN' LUCK BEAT」

作詞：松井 洋平

作曲：本多 友紀（Arte Refact）

編曲：脇 眞富（Arte Refact）

【収録内容】

01.JUMPIN' LUCK BEAT

02.JUMPIN' LUCK BEAT（Instrumental）

【Ra*bits】

真白 友也 (CV：比留間 俊哉)、仁兎 なずな (CV：米内 佑希)、天満 光 (CV：小林 大紀)、紫之 創 (CV：高坂 知也)

(C) 2014-2019 Happy Elements K.K

■『あんさんぶるスターズ！！』SONG LINEUP ポータルサイト：https://www.fwinc.co.jp/EnsembleStars/

■『あんさんぶるスターズ！！』Song Information 公式X：https://X.com/ES_Song_info

■『あんさんぶるスターズ！！』Song information 公式Instagram：https://www.instagram.com/ES_Song_info/

■『あんさんぶるスターズ！！』公式サイト：https://ensemble-stars.jp/

■『あんさんぶるスターズ！！』公式X：https://X.com/ensemble_stars