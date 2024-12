QQEnglishとRCX Recruitment Inc.が提携し、セブ島留学から海外就職までのワンストップキャリア支援を開始！

株式会社QQ English

株式会社QQEnglish(本社:東京都渋谷区、代表取締役:藤岡頼光)とRCX Recruitment Inc.(本社:フィリピン・マカティ市、代表者:嶋 航)は、このたび提携を結び、留学から海外就職までを一貫してサポートする新たなキャリア支援プログラムを開始いたします。

提携の目的

本提携の目的は、QQEnglishに留学する学生が語学力を習得するだけでなく、卒業後のキャリアパスまでを一貫してサポートすることです。RCX Recruitmentはフィリピンおよび東南アジア全域でのネットワークを駆使し、留学後の現地での就職支援を行います。これにより、学生はセブ島での語学留学と合わせて、留学後の就職活動までサポートを受けられる体制が整い、グローバルなキャリアを築く機会が大幅に広がります。

QQEnglishは、フィリピン最大の語学学校として1日2万回のレッスンを提供し、世界中の70万人以上の生徒に質の高い教育を提供してきました。本提携により、QQEnglishは英語学習に加え、就職支援というさらなる価値を提供することが可能となります。

提携の内容

- ワンストップキャリア支援:留学から就職までを一貫してサポート。留学後のキャリア相談や求人紹介をスムーズに提供。- 就職支援:QQEnglish卒業生を対象に、東南アジアを中心とした就職支援サービスを展開し、現地での採用機会を広げる。

本提携は、グローバル化が進む中で、国際的なキャリアを目指す方々にとって、大きな力となることを目指しています。留学中も、留学後も、安心してキャリアを築けるよう、両社で一貫したサポートを提供してまいります。

<RCX Recruitment Inc.の事業内容>

RCX Recruitment Inc.は、2014年に設立され、フィリピン国内および東南アジア地域を中心に人材紹介や採用支援を行っています。日本人およびフィリピン人双方に向けた転職・就職支援を展開しており、フィリピン現地での人材供給に強みを持っています。

RCX Recruitment Inc.

代表者:嶋 航

本社所在地:41st Floor, G.T. International Tower, 6813 Ayala Avenue, H.V. Dela Costa Street, Makati City, 1200 the Philippines

設立:2014年4月

URL:https://rcx-recruitment.com(https://rcx-recruitment.com)

<QQEnglishの特徴>

業界最安値級のフィリピン留学費用

QQEnglishは、オンライン英会話とセブ島留学を組み合わせ、効率的に教師と設備を活用することで、格安の料金で最新の設備を備えた環境で学べます。

リゾートエリア、シティーエリア選べる二つのキャンパス

外資系企業のオフィスが立ち並ぶ経済特区に位置する便利なシティーのキャンパスと南国リゾートで高級ホテルも身近に味わえるリゾートエリアのキャンパスからお選びいただけます。

どちらもセブ島内でも随一の安全なエリアで24時間体制の警備が行われています。さらに、日本人スタッフが常時20名以上常駐し、日本語でのサポートを受けることが可能です。

1日単位でいつでも留学できる

入学・卒業日は自由に選ぶことができ、希望する日数での留学が可能です。土日のレッスンも受講でき、仕事や学校の休暇を最大限に活用できます。

4倍速で習得できるカランメソッド

QQEnglishは、日本で初めてロンドンのカラン協会に認定された正式校であり、4倍速で英語を習得できる独自のメソッドを提供しています。

国際資格TESOL保有の2,000人の教師陣

2,000名以上の教師は全員正社員として雇用され、常に研修を受けています。また、全教師が国際資格TESOLを保有しており、高品質なレッスンを提供しています。

QQEnglishのITPark校QQEnglishのビーチフロント校カランメソッド

QQEnglshとは

「To be the gateway to the world」というミッションをもとに、オンライン英会話サービスと、フィリピン・セブ島で英会話学校を運営しています。QQEnglish・QQキッズのオンライン英会話サービスは、全世界累計で70万人(2023年9月時点)を超える生徒が利用しています。



QQEnglish公式サイト

https://www.qqeng.com/

子ども専門オンライン英会話サービス QQキッズ

https://www.qqeng.com/qqkids/

QQEnglish セブ島留学

https://qqenglish.jp/

英語コーチング「Boost Coaching」

https://www.qqeng.com/coaching/

シニア向けオンライン英会話「QQ脳トレ英語」

https://www.qqeng.com/braintraining/ad_001/