科学のギモンを英語で学ぶ！　人気シリーズ「Enjoy Simple English Readers」より『Can You Play Baseball on the Moon？』が12月13日発売！

好評既刊『Why Do Parrots Copy Our Words?』に続く、科学シリーズ第2弾!

株式会社NHK出版

中学卒業レベルの英語を大量に読む・聞くことで、英語を英語のまま理解できるようになることを目指した異色の講座、NHKラジオ「エンジョイ・シンプル・イングリッシュ」。

同講座で2022年度に放送されたうち、科学に関する話を18話厳選して収載したのが、『音声DL BOOK Can You Play Baseball on the Moon? ~18 Science Questions』です。

本書では、好奇心いっぱいの少女マリーが大人たちと繰り広げるサイエンスの対話を、中学卒業レベルの平易な英語で楽しめます。ラジオドラマ感覚でストーリーを味わいながら、自然と英語を英語のまま理解できるようになることを目指します。

扱うテーマは、表題の「月で野球はできるの?」のほか、「クマが冬眠するのはなぜ?」「熱帯地方の鳥がカラフルなのはなぜ?」「稲妻がジグザグに走るのはなぜ?」「動物にとって動物園はいい? 悪い?」などとなっています。

読解問題やダウンロード音声付き!

ストーリーごとに、理解度をはかる英問英答の読解問題付き。音声はダウンロードで提供します。多読・多聴教材としてはもちろん、高校・大学入試の長文読解や学校のオールイングリッシュ授業の対策にも最適です。

「NHK Enjoy Simple English Readers」 は、英語が徹底的にレベルコントロールされているため、辞書を引かなくても「読めた!」「聞き取れた!」が体感できるシリーズ。多読・多聴教材としてぜひご活用ください。

目次

01 Why do bears hibernate?

クマが冬眠するのはなぜ?

02 What is a soy burger?

大豆バーガーって何?

03 Will Mount Fuji erupt anytime soon?

富士山は近い将来噴火するの?

04 Why do people spend so much money?

人間はなぜ浪費してしまうの?

05 Are there ants that don't like to work?

働くのが嫌いなアリっているの?

06 Why are tropical birds colorful?

熱帯地方の鳥がカラフルなのはなぜ?

07 What is the Nobel Prize?

ノーベル賞ってどんな賞?

08 Why does time go faster or slower sometimes?

時間がたつのが早いときと遅いときがあるのはなぜ?

09 What is space debris, and how can we collect it?

宇宙ゴミって何? どうすれば回収できる?

10 Why are sunsets red?

夕焼け空が赤いのはなぜ?

11 Can you play baseball on the moon?

月で野球はできるの?

12 Why are tomatoes green when they are young?

熟す前のトマトが緑色なのはなぜ?

13 Why can't people forget the past?

人間はなぜ過去のことを忘れられないの?

14 Why is summer in Kyoto so hot?

京都の夏が暑いのはなぜ?

15 How can you cook with solar energy?

太陽エネルギーでどうやって調理するの?

16 Why does lightning go zig-zag?

稲妻がジグザグに光るのはなぜ?

17 Are zoos good for animals or not?

動物にとって動物園はいい? 悪い?

18 What's good about an EV garbage truck?

EVごみ収集車の利点って何?

監修者紹介

Daniel Stewart(ダニエル・スチュワート)

開成学園常勤講師

カナダ出身。1993年より開成学園で教鞭をとる。海外進学アドバイザー、多読プログラム・ディレクターなどを経て、現在は英語による授業で数学、理科、社会などを教える。トロントとモントリオールで育ったのち、大学時代をブリティッシュ・コロンビアで過ごす。修士(応用言語学)。全国語学教育学会(JALT)における多読研究部会を設立。国際多読教育学会(ERF)理事。著書に『Bringing Extensive Reading into the Classroom』(オックスフォード大学出版局、共著)、『80 Conversations』(イーティーパブリケーションズ)、『Listening Gym』(数研出版、共著)など。

商品情報

書名:音声DL BOOK NHK Enjoy Simple English Readers Can You Play Baseball on the Moon? ~18 Science Questions

監修: Daniel Stewart

編:NHK

発売日:2024年12月13日

定価:1,430円(税込)

仕様:A5変・144ページ

ISBN:978-4-14-213409-0

