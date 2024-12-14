「NPB12球団ジュニアトーナメント KONAMI CUP 2024 ～第20回記念大会～」ライブ配信実施について
一般社団法人日本野球機構とNPB12球団が、12月26日より開催する「NPB12球団ジュニアトーナメント KONAMI CUP 2024 ～第20回記念大会～」のライブ配信および録画放送を「J SPORTS」、「DAZN」、「SwipeVideo」、「NPB公式YouTubeチャンネル」にて実施することが決まりましたので、お知らせいたします。
配信・放送予定
J SPORTS
J SPORTSオンデマンド（ライブ配信）：2024年12月26日（木）～12月29日（日）
J SPORTS 2（録画放送）：2025年1月1日（水）～1月5日（日）
対象試合：全20試合
J SPORTS：https://www.jsports.co.jp/
J SPORTSオンデマンド：https://jod.jsports.co.jp/
DAZN
ライブ配信：2024年12月26日（木）～12月29日（日）
見逃し配信：2024年12月26日（木）～2025年1月31日（金）
対象試合：全20試合 ※全試合DAZNへのご登録なしでも無料でご覧いただけます
https://www.dazn.com/ja-JP/home
Swipe Video
ライブ配信：2024年12月28日（土）～12月29日（日）
アーカイブ配信：2024年12月28日（土）～2025年1月5日（日）
対象試合：準決勝・決勝 全3試合
準決勝：2,980円（税込） 決勝：2,980円（税込）
※それぞれ1日ごとの配信チケット価格となります
以下の配信サイト内に、サンプル映像がございますので、必ずご視聴頂き問題なくご視聴できることをご確認してから配信チケットをご購入ください。
https://sv-commerce.com/sl/junior2024
NPB公式YouTubeチャンネル
アーカイブ公開：試合終了後順次公開予定
対象試合：全20試合
https://www.youtube.com/@NPB.official
※Swipe Videoとは
【自由視点映像配信/マルチアングル映像配信技術「SwipeVideo」】
AMATELUS社が開発・提供する、複数台のカメラ(台数無制限対応)で撮影された映像を、
視聴者がスワイプする事でWeb上（アプリ内も可）自由に視点をスイッチングしながら
視聴できる配信システムです。（視点切替時のバッファリングが無くスムースに切り替えができます）
SwipeVideo（スワイプビデオ）は、これまで映像処理負荷や配信負荷の高さからブラウザ
上での配信や再生は難しいとされてきた自由視点映像およびマルチアングル映像をクラウド配信出来る世界初の独自開発技術で国際特許を取得しています。
本試合の配信では合計10アングルのマルチアングルを配信いたします。
アングル内訳は下記となります。
「ピッチャー」「キャッチャー&バッター」
「ファースト」「セカンド」「サード」「ショート」
「ライト」「センター」「レフト」
「試合映像&実況」
※映像ご視聴中には実況解説音をお聞きいただけます。
※内容は予告なく変更となる場合もございます。
ライブ配信予定一覧
(C)NPB
大会概要
公式タイトル ： NPB12球団ジュニアトーナメント KONAMI CUP 2024 ～第20回記念大会～
主催 ： 一般社団法人日本野球機構、NPB12球団
特別協賛 ： 株式会社コナミデジタルエンタテインメント
協賛 ： 株式会社ローソン、名鉄観光サービス株式会社
協力 ： ナガセケンコー株式会社
開催期間 ： 2024年12月26日（木）～12月29日（日） ※予備日12月30日（月）
開催球場 ： 明治神宮野球場（全日程）、ベルーナドーム（12月26、27日）
出場チーム
＜セントラル・リーグ＞
読売ジャイアンツジュニアチーム （監督）西村 健太朗
東京ヤクルトスワローズジュニアチーム （監督）度会 博文
横浜DeNAベイスターズジュニアチーム （監督）荒波 翔
中日ドラゴンズジュニアチーム （監督）山北 茂利
阪神タイガースジュニアチーム （監督）玉置 隆
広島東洋カープジュニアチーム （監督）天谷 宗一郎
＜パシフィック・リーグ＞
北海道日本ハムファイターズジュニアチーム （監督）吉田 侑樹
東北楽天ゴールデンイーグルスジュニアチーム （監督）寺岡 寛治
埼玉西武ライオンズジュニアチーム （監督）星野 智樹
千葉ロッテマリーンズジュニアチーム （監督）塀内 久雄
オリックス・バファローズジュニアチーム （監督）塩崎 真
福岡ソフトバンクホークスジュニアチーム （監督）帆足 和幸
＜招待チーム＞
オイシックス新潟アルビレックスBCジュニアチーム（監督）山口 祥吾
くふうハヤテベンチャーズ静岡ジュニアチーム （監督）中村 勝
ルートインBCリーグジュニアチーム （監督）加藤 幹典
四国アイランドリーグplusジュニアチーム （監督）駒居 鉄平