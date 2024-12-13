DigiKey、STMicroelectronicsの革新的なマイクロプロセッサ「STM32MP25」を発表

Digikey業界を変えるSTMicroelectronicsのマイクロプロセッサ「STM32MP25」がDigiKeyで購入できるようになりました。

半導体・電子部品を提供するグローバルオンラインディストリビュータのリーダーであるDigiKey(https://www.digikey.jp/?utm_source=referral&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=pressrelease)はSTMicroelectronicsの第2世代マイクロプロセッサ「STM32MP25」(https://www.digikey.jp/ja/product-highlight/s/stmicroelectronics/stm32mp25-second-generation-application-processors?utm_source=referral&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=pressrelease)をリリースしたと発表しました。

STMicroelectronicsの主力製品であるSTM32製品ラインナップはDigiKeyのお客様の間でも定番となっています。今回発表された第2世代のSTM32MP25により、STM32製品ラインナップはさらにその幅と奥行きが広がり、開発者の設計ニーズに対応します。STM32MP25 MPUはマシンビジョンなどのハイエンドのエッジコンピューティングにおけるユースケースをサポートし、スマートファクトリ、スマートヘルスケア、スマートビルディング、スマートインフラの未来の進化を促進します。

DigiKeyのマルチマーケット半導体担当ディレクタのSean Sortebergは「DigiKeyはSTMicroelectronicsとの提携を通じてお客様に価値を提供してまいりました。今後も、セキュリティに関する複雑な課題の解決、IoTコネクティビティのニーズへの対応、開発者の技術革新の実現につながる最新技術ソリューションを提供できることを楽しみにしています」と述べました。

STM32MP25に搭載されている産業グレードのシングルまたはデュアル64ビットArm(R) Cortex(R)-A35コアはインダストリ4.0や先進的なエッジAI機能のMPUプラットフォームとして最適です。最大1.35TOPSの専用ニューラルプロセッシングユニットも備えており、エッジAIアクセラレーションと堅牢なセキュリティに最適なマイクロプロセッサです。業界を変えるこの新製品はシステムアーキテクチャを進化させ、最新のマシンビジョンをはじめとする先進的なアプリケーションの可能性を拓きます。

STMicroelectronicsでマイクロコントローラ、デジタルおよびRF製品グループのアメリカ担当バイスプレジデントを務めるLoris Valenti氏は「STM32MP25マイクロプロセッサはコネクテッドエッジIoTデバイスのインテリジェンスと処理能力を高めたいというニーズにしっかり応えます」と述べ、さらに「新しいSTM32MP257F-DK ディスカバリキットはSTM32エコシステムがサポートするOpenSTLinuxソフトウェアを実行できるため、開発者はプロジェクトを迅速に開始することができます」と語りました。

この新シリーズの詳細についてはDigiKey.jp(https://www.digikey.jp/?utm_source=referral&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=pressrelease)のSTMicroelectronicsページをご覧ください。

DigiKeyについて

米国ミネソタ州シーフリバーフォールズに本社を置くDigiKeyは電子部品やオートメーション製品の最先端の商取引ディストリビューションにおけるグローバルリーダーとして高い評価を受け、先端を走り続けるイノベーターとしても注目されています。DigiKeyは3,000社強のクオリティブランドメーカーの1,590万点を超える部品を提供しており、業界でも屈指の在庫製品の範囲の広さと層の厚さ、即時可能な出荷により、技術的専門性を高めています。さらに、豊富なデジタルソリューション、スムーズなやり取り、作業を効率化するツールにより、エンジニア、設計者、ビルダー、購買担当者をサポートしています。詳細については、以下のリンクをご覧ください。

DigiKeyウェブサイト

米国本社: https://www.digikey.com ;

日本: https://www.digikey.jp



DigiKey SNS

YouTube: https://www.youtube.com/user/digikey?utm_source=referral&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=pressrelease(https://www.youtube.com/user/digikey?utm_source=referral&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=pressrelease)

YouTube (日本公式チャンネル)：https://www.youtube.com/channel/UCc-7D4LcsxH2JP9TtylRuFQ?utm_source=referral&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=pressrelease(https://www.youtube.com/channel/UCc-7D4LcsxH2JP9TtylRuFQ?utm_source=referral&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=pressrelease)

Facebook: https://www.facebook.com/digikey.electronics?utm_source=referral&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=pressrelease(https://www.facebook.com/digikey.electronics?utm_source=referral&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=pressrelease)

Twitter: https://twitter.com/digikey?utm_source=referral&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=pressrelease(https://twitter.com/digikey?utm_source=referral&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=pressrelease)

Instagram: https://www.instagram.com/digikey/?utm_source=referral&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=pressrelease(https://www.instagram.com/digikey/?utm_source=referral&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=pressrelease)

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/digikey/?utm_source=referral&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=pressrelease(https://www.linkedin.com/company/digikey/?utm_source=referral&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=pressrelease)