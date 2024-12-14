【長野県北部】従業員数ランキングを公開！／SalesNow DBレポート

株式会社SalesNow

「誰もが活躍できる仕組みをつくる。」をミッションに掲げ、セールスチームの武器となるデータベース「SalesNow」を展開する株式会社SalesNow（本社：東京都渋谷区、代表取締役：村岡功規、以下「SalesNow」）は、国内540万社の企業情報を完全網羅した日本最大級のデータベース「SalesNow DB」より、長野県北部に本社を置く企業の従業員数ランキングを調査しました。

従業員数ランキングについて

【調査概要】

・2024/9月時点の各都市別の従業員数Top30

・従業員数が5名以上の会社をランキング内として集計

・5名以上の企業がある都市が対象

※SalesNow DBでは商業登記や不動産登記、税務署の公示データ、官報公告記事、官公庁企業で公開されている情報や、ホームページやSNSで自ら公開している情報をもとにデータを抽出しております。情報の正確さに関して万全を期しておりますが、情報の全てにおいて保証するものではありません。

※本データ引用の際のお願い

メディア掲載の際に出典先を掲載する場合は、下記を追加いただくようお願いします。

出典：SalesNow DB（https://salesnow.jp/db）





【ランキングTOP30】





1位. 新光電気工業株式会社（長野県長野市）：5,525人

2位. 株式会社八十二銀行（長野県長野市）：4,053人

3位. ホクト株式会社（長野県長野市）：3,375人

4位. 株式会社東京インテリア家具（長野県長野市）：1,926人

5位. 株式会社綿半ホームエイド（長野県長野市）：1,637人

6位. 株式会社マツモトキヨシ甲信越販売（長野県長野市）：1,224人

7位. ながの農業協同組合（長野県長野市）：1,136人

8位. 株式会社ミールケア（長野県長野市）：1,082人

9位. 長野医療生活協同組合（長野県長野市）：1,063人

10位. 株式会社モリキ（長野県飯山市）：1,033人

11位. 長野県厚生農業協同組合連合会（長野県長野市）：1,000人

12位. 長野トヨタ自動車株式会社（長野県長野市）：976人

12位. オリオン機械株式会社（長野県須坂市）：976人

14位. ＦＩＣＴ株式会社（長野県長野市）：975人

15位. 株式会社竹内製作所（長野県坂城町）：958人

16位. 株式会社長野県Ａ・コープ（長野県長野市）：943人

17位. エムケー精工株式会社（長野県千曲市）：910人

18位. 生活協同組合コープながの（長野県長野市）：904人

19位. 地方独立行政法人長野市民病院（長野県長野市）：898人

20位. 長野日本無線株式会社（長野県長野市）：875人

21位. 甲信越福山通運株式会社（長野県長野市）：870人

22位. 長野県信用組合（長野県長野市）：848人

23位. 株式会社本久（長野県長野市）：836人

24位. 株式会社みすずコーポレーション（長野県長野市）：810人

25位. 株式会社ＴＯＳＹＳ（長野県長野市）：806人

26位. 株式会社角藤（長野県長野市）：778人

27位. 長野電子工業株式会社（長野県千曲市）：776人

28位. 株式会社タカサワ（長野県長野市）：742人

29位. 社会福祉法人ジェイエー長野会（長野県長野市）：722人

30位. 株式会社高見澤（長野県長野市）：720人





「SalesNow」について

「SalesNow」は、日本全国540万社の企業情報を網羅した日本最大級のデータベースです。

BtoBのセールス活動には手作業での営業リスト作成や企業情報の収集、ローラー架電といった非効率な業務がまだまだ残っている現状があります。企業データを基盤に営業の効率化を支援する「SalesNow」を活用することで、期末予算に対する提案などの営業アプローチや従来手作業で行っていたセールス業務を自動化し、営業効率の最大化を目指すことが可能です。





会社概要

会社名 ：株式会社SalesNow

所在地 ：東京都渋谷区桜丘町1-4 渋谷サクラステージSHIBUYAサイドSHIBUYAタワー7F

代表者 ：代表取締役 村岡 功規

設立 ：2019年8月

事業内容：SalesNowの企画・開発・運営

会社HP ：https://salesnow.jp/

サービス：

- セールスチームの武器となるデータベース「SalesNow」 https://top.salesnow.jp/

- 日本最大級の企業データベースメディア「SalesNow DB」 https://salesnow.jp/db