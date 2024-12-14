【年内発送ラストチャンス！】今ならまだ間に合う！今年の年末年始は宮崎牛で贅沢なひとときを。味わう幸せ、感じる美味。数量限定で”今だけ”期間限定特価で販売します！
株式会社ミヤチク（本社：宮崎県都城市／代表取締役社長：船ヶ山 祐二）が運営する通販サイト「ミヤチクオンラインショップ」にて、期間限定で”COUNTDOWN SALE(カウントダウンセール)”を開催中です！12/20(金)までのご注文は、年内にお届けが可能です！今年は宮崎県産の牛肉や豚肉で年末年始を過ごしてみてはいかがでしょうか？
COUNTDOWN SALE 特設ページ
⇒https://www.miyachiku.com/products/list?category_id=74
販売期間：2024年12月20日(金)23:59迄
ミヤチクオンラインショップ：https://www.miyachiku.com/
【イチ押し商品】
宮崎牛6部位スライス2セット計600g
贅沢！宮崎牛の各部位を堪能できる！
【COUNTDOWN SALE 特別価格】5,990円！(税込)
商品ページ：https://www.miyachiku.com/products/detail/6285
宮崎県産和牛ロースステーキ2枚500g
ジューシーで旨味たっぷりなステーキはいかがですか？
【COUNTDOWN SALE 特別価格】4,980円！(税込)
商品ページ：https://www.miyachiku.com/products/detail/6287
＼2セットでもっとお得！／
[宮崎県産和牛ロースステーキ2枚500g]×2セット
【COUNTDOWN SALE 特別価格】8,480円！(税込)
商品ページ：https://www.miyachiku.com/products/detail/6288
鍋用バライティセット計1.98kg
年末年始にお鍋♪みんなでわいわい楽しもう！
【COUNTDOWN SALE 特別価格】6,980円！(税込)
商品ページ：https://www.miyachiku.com/products/detail/6286
■会員登録(無料)でキャンペーン情報をいち早くお届けします！
会員登録すると、「ミヤチクのおくりもの」の対象商品が会員様特別価格でご購入いただけます！
その他、メールマガジン配信希望登録で「キャンペーン」や「会員様限定特売セール」など、お得な情報をいち早くお届けします！
会員登録はこちらから：https://www.miyachiku.com/entry
■お問い合わせ先
インターネットのご注文や各種お問い合わせは、下記フリーダイヤルよりご連絡ください。
ミヤチクギフトセンター
TEL.0120-3819-86【受付時間/9:00～17:00(日曜・祝祭日は除く)】
株式会社ミヤチク 【会社概要】
●本社所在地：宮崎県都城市高崎町大牟田4251-3
●電話：0986-62-2901
●会社HP：https://miyachiku.jp/
●オンラインショップ：https://www.miyachiku.com/
●ふるさと納税特設サイト：https://miyachiku-furusato.jp/
●レストラン：https://rest.miyachiku.jp/
➤宮崎県［大淀河畔みやちく］［一ッ葉ミヤチク］［橘通りミヤチクAPAS］
［とんかつしゃぶしゃぶミヤチク］
➤福岡県［博多みやちく］
➤大阪府［心斎橋みやちく みやざき館］
➤沖縄県「那覇みやちく」
●オンラインショップ：https://www.miyachiku.com/
●公式Instagram（＠miyachiku.official）：https://www.instagram.com/miyachiku.official/
●公式X（@miyachiku2929）：https://twitter.com/miyachiku2929