＼白泉社＆花とゆめ50周年ラストスパート／主要電子書店にて開催中「お得な全巻割♪名作文庫フェア」、12/14より第三弾スタート！
「＼白泉社＆花とゆめ50周年ラストスパート／お得な全巻割♪名作文庫フェア」白泉社e-net！ほか主要電子書店にて開催中！
2024年、花とゆめ50周年のラストを彩る電子書籍フェアを開催中♪
50周年突破の“花とゆめ”に加え、“LaLa”“メロディ”からも豪華ラインナップ♪名作少女漫画を冒頭無料で試し読み+全巻割引でお得に購入できるチャンスです！ 第三弾は12/14スタート！今後も順次公開しますのでお楽しみに♪
白泉社e-net!施策ページはこちら：
https://www.hakusensha-e.net/store/special/241214bkf3
●12/14～30 第三弾ラインナップの一部はこちら
「みかん・絵日記」
「彼方から」
「Honey」
「聖・はいぱあ警備隊」
「天然素材でいこう。」
「目隠しの国」
「小山荘のきらわれ者」
「So What?」
「お迎えです。(白泉社文庫版)」
「美女が野獣」
「フルーツ果汁100％」
「ガートルードのレシピ」
「ブスと姫君 津田雅美作品集」
●開催中の第一弾＆第二弾も要チェック！
終了間近！第一弾12/16まで
第二弾12/23まで
白泉社e-net!施策ページはこちら：
第一弾：https://www.hakusensha-e.net/store/special/241201bkf1
第二弾：https://www.hakusensha-e.net/store/special/241207bkf2
★過去の名作だけじゃない！ 各誌最新情報はこちら♪
花とゆめ 公式サイト：https://www.hanayume.com/（公式X：＠HanaYume）
LaLa 公式サイト：https://lala.ne.jp/公式X（旧Twitter）：@LaLa_info）
メロディ 公式サイト：https://melody-web.com/（公式X：@Melody_hakusen）
★白泉社作品がお得に読める♪白泉社電子書店・マンガアプリもチェック！
白泉社e-net!：https://www.hakusensha-e.net/store（公式X：@hakusensha_enet）
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