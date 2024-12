【残り8日】TOKYO TOWER 65th ANNIVERSARY！東京タワー開業65周年記念NFT企画が、LINE NEXT社が提供する「DOSI」にて全65作品を販売中！

FlipNine株式会社

日本文化継承プロジェクト「狼煙」を運営するFlipNine株式会社(本社:東京都中央区、代表取締役社長:大竹優策)は、株式会社TOKYO TOWER(本社:東京都港区 代表取締役:前田伸)の監修のもと、LINE NEXT社が提供するプラットフォーム「DOSI」にて、東京タワー開業65周年を記念した限定NFT『TOKYO TOWER 65th ANNIVERSARY』を販売しております。

東京タワー開業65周年記念NFT企画

1958年12月23日に開業し、昨年2023年12月23日に65周年を迎えた東京タワー。

この節目を記念し、『TOKYO TOWER 65th ANNIVERSARY』として、

2024年6月29日(土)に東京タワー初となるNFT作品の販売が開始されました。

開業65周年にちなみ、全65種類のNFT作品が販売されています。

すべての作品が今回限りの限定作品となっております。

この特別な機会に、ぜひお気に入りの一枚を見つけてみてください!

販売ページはこちら :https://www.dosi.world/brands/224【販売期間】

2024年6月29日(土)~2024年12月22日(日)23時59分まで

▼プロジェクトページはこちらから

『TOKYO TOWER 65th ANNIVERSARY』NFTコレクション作品紹介

特設ページ:https://tokyotower-nft.noroshiofficial.com/

65周年記念NFTの一部をご紹介

- サンロッカーズ渋谷 ベンドラメ礼生選手 × TOKYO TOWER 65th ANNIVERSARY

作品名:携帯×電波塔×反射

コメント:携帯画面に日本を代表する電波塔を写してみました。

Instagram:https://www.instagram.com/venleo.9/

販売ページ :https://market.store.dosi.world/ja-JP/1st_sale/sales/40519/- テレ朝バスケ公式キャラクター『バッシュ君』 × TOKYO TOWER 65th ANNIVERSARY

作品名:65周年記念 東京タワーに登ったよ!

コメント:65周年おめでとうございまシュ。得意なジャンプで登って記念写真したよ。

HP:https://www.tv-asahi.co.jp/basketball/

販売ページ :https://market.store.dosi.world/ja-JP/1st_sale/sales/40485/- 秘密結社鷹の爪 株式会社ディー・エル・イー × TOKYO TOWER 65th ANNIVERSARY

作品名:吉田くん × 東京タワーNFT ver.Summer

コメント:鷹の爪団NFTから吉田くんと東京タワーのコラボNFTが登場!

東京タワーを被った吉田くんが夏を満喫!

スイカを両手に夏を楽しむユニークな姿が、鷹の爪団ファンの心をくすぐる100枚限定NFT!

夏の思い出をデジタルに刻む逸品です!

HP:https://www.dle.jp/jp/

販売ページ :https://market.store.dosi.world/ja-JP/1st_sale/sales/40451/- イラストレーター 東京娘 × TOKYO TOWER 65th ANNIVERSARY

作品名:東京ガール

コメント:これは東京の日常を生きる少女の物語

Instagram:https://www.instagram.com/tokyomusume/

販売ページ :https://market.store.dosi.world/ja-JP/1st_sale/sales/40547/- イラストレーター chao! × TOKYO TOWER 65th ANNIVERSARY

作品名:東京タワーとワタシ

コメント:東京タワーといえば、登って上から街並みを見下ろしたくなりますが、下から眺める東京タワーのシルエットこそ私たちの身近な存在。 いつも堂々と日本を見守ってくれてありがとう。

Instagram:https://www.instagram.com/chao_illustrator/

販売ページ :https://market.store.dosi.world/ja-JP/1st_sale/sales/40329/- イラストレーター 楓子 × TOKYO TOWER 65th ANNIVERSARY

作品名:日本に柴犬と四季があってよかった!

コメント:日本に四季があることで、食べ物をはじめ日本は季節によって違うものを楽しみます。

東京タワーも季節によって違う見え方を楽しむことができます。

そんな東京タワーの景色の移り変わりを描きました。

それに伴った柴犬の過ごし方や季節の食べ物も描いています。

Instagram:https://www.instagram.com/okaka.ilst/

販売ページ :https://market.store.dosi.world/ja-JP/1st_sale/sales/40490/- イラストレーター ナダヤ × TOKYO TOWER 65th ANNIVERSARY

作品名:TOKYO美人と夜景

コメント:着物美人と東京タワーの風景を合わせた、モダンな雰囲気の作品です。

東京タワーによって着物の美しさが際立ちます。

Instagram:https://www.instagram.com/nadaya_illustration_jp/

販売ページ :https://market.store.dosi.world/ja-JP/1st_sale/sales/40476/- イラストレーター まころん × TOKYO TOWER 65th ANNIVERSARY

作品名:青春と東京タワー🗼

コメント:おはろー!65周年おめでとうございます

日本の代表的な建造物であり歴史や思い出がいっぱい詰まった東京タワープロジェクトに参加出来てとても光栄です!🗼

これからの未来も輝き続けて欲しい!良かったら皆さんも参加して下さい!集まった収益の一部は東京タワーのために使われます!

Instagram:https://www.instagram.com/makoron117/

販売ページ :https://market.store.dosi.world/ja-JP/1st_sale/sales/40489/- イラストレーター 古森ゆき × TOKYO TOWER 65th ANNIVERSARY

作品名:Symbol

コメント:都会に聳え立つ三角形状のタワーは今なお東京のシンボルであり、周囲の街も含めて象徴的なものになっているのだと思います。

昼と夜、どちらにも馴染むその魅力的な赤色で、これからも東京を彩り続けて欲しいです。

Instagram:https://www.instagram.com/yk_komori/

販売ページ :https://market.store.dosi.world/ja-JP/1st_sale/sales/40453/

DOSIとは?

LINE NEXT(LINE NEXT Inc.)は、Web3プラットフォーム事業の運営を担う米国法人です。

Web3エコシステムの構築を目指しています。

・「DOSI」アプリの概要

対象端末 :Web、Android、iOS

サービス開始日 :2024年1月10日

サービスエリア :世界180ヵ国

対応言語 :日本語、英語、韓国語、タイ語、中国語(繁体字)

決済手段 :クレジットカード、モバイル決済、暗号資産

※国によって利用可能な決済方法が異なります。

開発 :LINE NEXT Corp

運営 :LINE NEXT Inc.

公式サイト :https://dosi.world

日本文化継承プロジェクト-NOROSHI-

"私たちが目指す日本文化の発信"

日本には世界に誇れる匠の技術が詰まった作品が多く存在します。

アニメや書道を始め、お酒や食べ物まで様々あります。

その中で私たちは、インターネットを使って日本に眠る素晴らしい作品や技術を世界に発信していく 日本文化継承プロジェクト「狼煙」を立ち上げ、2023年1月に始動いたしました。

狼煙には、狼煙公式クリエイターとして、

書道家、風景画家、デジタルクリエイターなど 世代を超えて様々な方が30名以上在籍しております。



この伝統文化作品を作る狼煙公式クリエイターが日本文化とコラボし、

生み出す作品を 私たちは世界に発信し販売しています。

その売上がクリエイターの収益となることで後継者育成や、事業拡大の可能性であったりと日本人が後世に残す日本文化を私たちが1つでも多く残していきたいと考えています。



このプロジェクトが事業発展することで、伝統文化作品を生み出すクリエイターの将来を切り拓き 世界中に発信するきっかけが与えられるような存在になれるよう努めて参ります。

▼事業内容▼

NFT販売企画

https://noroshiofficial.com/nftnoroshi/

クラウドファンディングサポート事業

https://noroshiofficial.com/cloudfundingnoroshi/



▼狼煙オフィシャルサイト▼

https://noroshiofficial.com/



▼狼煙公式SNS情報▼

狼煙Instagram

https://www.instagram.com/noroshi_official_1/

狼煙公式X(旧Twitter)

https://twitter.com/NOROSHI2022

狼煙TikiTok

https://www.tiktok.com/@noroshiofficial1

FlipNine株式会社

インターネット広告のベンチャー企業としてインフルエンサー特化型ASP「FLIP」や

婚活情報メディア「マリッジーナ」、資産運用ハウツーメディア「資産運用の教科書」などを運営しています。



インフルエンサー特化型ASP「FLIP」ではインフルエンサーのエンゲージメントや直近の投稿内容からのデータ分析を行なった上でインフルエンサーを選定するなど、独自基準でプロモーションを行うことで従来は認知重視の広告特性をもつインフルエンサーメディアをCPAに重きを置いた獲得重視訴求としてコンサルティング提案を行い、広告主の顧客満足度を上げていきます。



またTikTok広告の動画制作と運用をワンストップで行うサービスやInstagramの企業アカウントの運用、LPやサイト制作なども手掛けており、SNSを中心としたインターネット広告全般を事業軸としています。



■会社概要

社名:FlipNine株式会社(FlipNine Inc.)

本社:東京都中央区日本橋茅場町2-7-4 Aster茅場町5階

資本金:1,000万円

代表者:代表取締役社長 大竹 優策

U R L:https://flip-nine.jp/



■プレスリリースに関するお問い合わせ

FlipNine株式会社 広報担当及川

Tel:03-6876-1355

E-mail:noroshi@flip-nine.jp