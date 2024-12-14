【岐阜県美濃地方】従業員数ランキングを公開！／SalesNow DBレポート

株式会社SalesNow

「誰もが活躍できる仕組みをつくる。」をミッションに掲げ、セールスチームの武器となるデータベース「SalesNow」を展開する株式会社SalesNow（本社：東京都渋谷区、代表取締役：村岡功規、以下「SalesNow」）は、国内540万社の企業情報を完全網羅した日本最大級のデータベース「SalesNow DB」より、岐阜県美濃地方に本社を置く企業の従業員数ランキングを調査しました。

従業員数ランキングについて

【調査概要】

・2024/9月時点の各都市別の従業員数Top30

・従業員数が5名以上の会社をランキング内として集計

・5名以上の企業がある都市が対象

※SalesNow DBでは商業登記や不動産登記、税務署の公示データ、官報公告記事、官公庁企業で公開されている情報や、ホームページやSNSで自ら公開している情報をもとにデータを抽出しております。情報の正確さに関して万全を期しておりますが、情報の全てにおいて保証するものではありません。

※本データ引用の際のお願い

メディア掲載の際に出典先を掲載する場合は、下記を追加いただくようお願いします。

出典：SalesNow DB（https://salesnow.jp/db）





【ランキングTOP30】

1位. 西濃運輸株式会社（岐阜県大垣市）：18,185人

2位. 株式会社バロー（岐阜県多治見市）：7,080人

3位. 株式会社セリア（岐阜県大垣市）：6,903人

4位. イビデン株式会社（岐阜県大垣市）：4,239人

5位. 三甲株式会社（岐阜県瑞穂市）：3,951人

6位. 中部薬品株式会社（岐阜県多治見市）：3,848人

7位. 株式会社トーカイ（岐阜県岐阜市）：3,846人

8位. 株式会社大垣共立銀行（岐阜県大垣市）：3,256人

9位. 株式会社バローホールディングス（岐阜県恵那市）：2,953人

10位. 株式会社十六フィナンシャルグループ（岐阜県岐阜市）：2,897人

11位. 太平洋工業株式会社（岐阜県大垣市）：2,399人

12位. 中部フーズ株式会社（岐阜県多治見市）：2,334人

13位. 株式会社ホームセンターバロー（岐阜県多治見市）：2,243人

14位. 岐阜プラスチック工業株式会社（岐阜県岐阜市）：2,098人

15位. 岐阜車体工業株式会社（岐阜県各務原市）：1,853人

16位. 株式会社ユタカファーマシー（岐阜県大垣市）：1,750人

17位. 社会医療法人厚生会（岐阜県美濃加茂市）：1,739人

18位. 株式会社エスラインギフ（岐阜県岐南町）：1,690人

19位. アピ株式会社（岐阜県岐阜市）：1,641人

20位. 株式会社東陽ワーク（岐阜県可児市）：1,560人

21位. 岐阜信用金庫（岐阜県岐阜市）：1,537人

22位. 株式会社 セイノースタッフサービス（岐阜県大垣市）：1,462人

23位. 社会医療法人蘇西厚生会（岐阜県笠松町）：1,422人

24位. たんぽぽ薬局株式会社（岐阜県岐阜市）：1,413人

25位. 東プレ岐阜株式会社（岐阜県川辺町）：1,394人

26位. 株式会社ヒマラヤ（岐阜県岐阜市）：1,389人

27位. トヨタカローラネッツ岐阜株式会社（岐阜県岐阜市）：1,373人

28位. 株式会社ギフ加藤製作所（岐阜県岐阜市）：1,221人

29位. めぐみの農業協同組合（岐阜県関市）：1,196人

30位. 濃飛倉庫運輸株式会社（岐阜県岐阜市）：1,179人

※主なランキング詳細

岐阜県岐阜市：https://salesnow.jp/db/reports/710971

岐阜県多治見市：https://salesnow.jp/db/reports/045626

「SalesNow」について

「SalesNow」は、日本全国540万社の企業情報を網羅した日本最大級のデータベースです。

BtoBのセールス活動には手作業での営業リスト作成や企業情報の収集、ローラー架電といった非効率な業務がまだまだ残っている現状があります。企業データを基盤に営業の効率化を支援する「SalesNow」を活用することで、期末予算に対する提案などの営業アプローチや従来手作業で行っていたセールス業務を自動化し、営業効率の最大化を目指すことが可能です。





会社概要

会社名 ：株式会社SalesNow

所在地 ：東京都渋谷区桜丘町1-4 渋谷サクラステージSHIBUYAサイドSHIBUYAタワー7F

代表者 ：代表取締役 村岡 功規

設立 ：2019年8月

事業内容：SalesNowの企画・開発・運営

会社HP ：https://salesnow.jp/

サービス：

- セールスチームの武器となるデータベース「SalesNow」 https://top.salesnow.jp/

- 日本最大級の企業データベースメディア「SalesNow DB」 https://salesnow.jp/db