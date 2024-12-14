【岐阜県飛騨地方】従業員数ランキングを公開！／SalesNow DBレポート

株式会社SalesNow

「誰もが活躍できる仕組みをつくる。」をミッションに掲げ、セールスチームの武器となるデータベース「SalesNow」を展開する株式会社SalesNow（本社：東京都渋谷区、代表取締役：村岡功規、以下「SalesNow」）は、国内540万社の企業情報を完全網羅した日本最大級のデータベース「SalesNow DB」より、岐阜県飛騨地方に本社を置く企業の従業員数ランキングを調査しました。

従業員数ランキングについて

【調査概要】

・2024/9月時点の各都市別の従業員数Top30

・従業員数が5名以上の会社をランキング内として集計

・5名以上の企業がある都市が対象

※SalesNow DBでは商業登記や不動産登記、税務署の公示データ、官報公告記事、官公庁企業で公開されている情報や、ホームページやSNSで自ら公開している情報をもとにデータを抽出しております。情報の正確さに関して万全を期しておりますが、情報の全てにおいて保証するものではありません。

※本データ引用の際のお願い

メディア掲載の際に出典先を掲載する場合は、下記を追加いただくようお願いします。

出典：SalesNow DB（https://salesnow.jp/db）





【ランキングTOP30】

1位. 飛驒運輸株式会社（岐阜県高山市）：866人

2位. 飛騨農業協同組合（岐阜県高山市）：860人

3位. 崇教眞光（岐阜県高山市）：648人

4位. 神岡鉱業株式会社（岐阜県飛騨市）：577人

5位. 株式会社ハウテック（岐阜県下呂市）：466人

6位. 飛驒産業株式会社（岐阜県高山市）：437人

7位. 社会福祉法人飛騨慈光会（岐阜県高山市）：379人

8位. 株式会社打江精機（岐阜県高山市）：370人

9位. アルプス薬品工業株式会社（岐阜県飛騨市）：341人

10位. 株式会社駿河屋魚一（岐阜県高山市）：280人

10位. 株式会社エスラインヒダ（岐阜県高山市）：280人

12位. 特定医療法人生仁会（岐阜県高山市）：269人

13位. 一般財団法人高山市福祉サービス公社（岐阜県高山市）：267人

14位. 社会福祉法人清徳会（岐阜県高山市）：264人

15位. 濃飛乗合自動車株式会社（岐阜県高山市）：263人

16位. 高山信用金庫（岐阜県高山市）：249人

17位. 株式会社水明館（岐阜県下呂市）：248人

18位. 東罐高山株式会社（岐阜県高山市）：232人

19位. 柏木工株式会社（岐阜県高山市）：227人

20位. 飛驒信用組合（岐阜県高山市）：216人

21位. 株式会社高山グリーンホテル（岐阜県高山市）：209人

22位. 株式会社和井田製作所（岐阜県高山市）：199人

23位. 金山カヤバ株式会社（岐阜県下呂市）：191人

24位. 株式会社洞口（岐阜県飛騨市）：181人

25位. 株式会社ファミリーストアさとう（岐阜県高山市）：162人

26位. ブライトスタッフ株式会社（岐阜県高山市）：158人

27位. 三井金属ユアソフト株式会社（岐阜県飛騨市）：154人

28位. 医療法人同仁会（岐阜県高山市）：153人

29位. 株式会社ケアトピック（岐阜県高山市）：152人

30位. 平和メディク株式会社（岐阜県高山市）：149人





「SalesNow」について

「SalesNow」は、日本全国540万社の企業情報を網羅した日本最大級のデータベースです。

BtoBのセールス活動には手作業での営業リスト作成や企業情報の収集、ローラー架電といった非効率な業務がまだまだ残っている現状があります。企業データを基盤に営業の効率化を支援する「SalesNow」を活用することで、期末予算に対する提案などの営業アプローチや従来手作業で行っていたセールス業務を自動化し、営業効率の最大化を目指すことが可能です。





会社概要

会社名 ：株式会社SalesNow

所在地 ：東京都渋谷区桜丘町1-4 渋谷サクラステージSHIBUYAサイドSHIBUYAタワー7F

代表者 ：代表取締役 村岡 功規

設立 ：2019年8月

事業内容：SalesNowの企画・開発・運営

会社HP ：https://salesnow.jp/

サービス：

- セールスチームの武器となるデータベース「SalesNow」 https://top.salesnow.jp/

- 日本最大級の企業データベースメディア「SalesNow DB」 https://salesnow.jp/db