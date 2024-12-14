【静岡県東部】従業員数ランキングを公開！／SalesNow DBレポート

株式会社SalesNow

「誰もが活躍できる仕組みをつくる。」をミッションに掲げ、セールスチームの武器となるデータベース「SalesNow」を展開する株式会社SalesNow（本社：東京都渋谷区、代表取締役：村岡功規、以下「SalesNow」）は、国内540万社の企業情報を完全網羅した日本最大級のデータベース「SalesNow DB」より、静岡県東部に本社を置く企業の従業員数ランキングを調査しました。

従業員数ランキングについて

【調査概要】

・2024/9月時点の各都市別の従業員数Top30

・従業員数が5名以上の会社をランキング内として集計

・5名以上の企業がある都市が対象

※SalesNow DBでは商業登記や不動産登記、税務署の公示データ、官報公告記事、官公庁企業で公開されている情報や、ホームページやSNSで自ら公開している情報をもとにデータを抽出しております。情報の正確さに関して万全を期しておりますが、情報の全てにおいて保証するものではありません。

※本データ引用の際のお願い

メディア掲載の際に出典先を掲載する場合は、下記を追加いただくようお願いします。

出典：SalesNow DB（https://salesnow.jp/db）





【ランキングTOP30】

1位. ジヤトコ株式会社（静岡県富士市）：5,226人

2位. 近物レックス株式会社（静岡県清水町）：2,738人

3位. 富士伊豆農業協同組合（静岡県沼津市）：2,259人

4位. スルガ銀行株式会社（静岡県沼津市）：1,949人

5位. アルムメディカルサポート株式会社（静岡県三島市）：1,613人

6位. 株式会社マキヤ（静岡県沼津市）：1,463人

7位. 株式会社イカイコントラクト（静岡県沼津市）：1,363人

8位. 日本プラスト株式会社（静岡県富士宮市）：1,349人

9位. 株式会社三幸コーポレーション（静岡県沼津市）：1,300人

10位. 株式会社イカイアウトソーシング（静岡県沼津市）：1,097人

11位. 株式会社エンチョー（静岡県富士市）：1,087人

12位. 医療法人財団百葉の会（静岡県富士市）：1,078人

13位. コイト電工株式会社（静岡県長泉町）：1,056人

14位. 富士フイルム静岡株式会社（静岡県富士宮市）：987人

15位. 社会医療法人青虎会（静岡県御殿場市）：970人

16位. ポリプラスチックス労働組合（静岡県富士市）：942人

17位. パーパス株式会社（静岡県富士市）：873人

18位. 米久株式会社（静岡県沼津市）：814人

19位. 株式会社イカイプロダクト（静岡県沼津市）：798人

20位. ジヤトコエンジニアリング株式会社（静岡県富士市）：790人

21位. 三島信用金庫（静岡県三島市）：779人

22位. 臼井国際産業株式会社（静岡県清水町）：710人

23位. 三生医薬株式会社（静岡県富士市）：686人

24位. 公益財団法人復康会（静岡県沼津市）：655人

25位. 社会福祉法人湖成会（静岡県富士宮市）：645人

26位. 一般財団法人芙蓉協会（静岡県沼津市）：634人

27位. 住電装プラテック株式会社（静岡県御殿場市）：621人

28位. 株式会社Ｚ会（静岡県三島市）：595人

29位. 株式会社静岡中央銀行（静岡県沼津市）：572人

30位. 医療法人社団喜生会（静岡県富士市）：542人

静岡県富士市：https://salesnow.jp/db/reports/248021

静岡県沼津市：https://salesnow.jp/db/reports/736774

「SalesNow」について

「SalesNow」は、日本全国540万社の企業情報を網羅した日本最大級のデータベースです。

BtoBのセールス活動には手作業での営業リスト作成や企業情報の収集、ローラー架電といった非効率な業務がまだまだ残っている現状があります。企業データを基盤に営業の効率化を支援する「SalesNow」を活用することで、期末予算に対する提案などの営業アプローチや従来手作業で行っていたセールス業務を自動化し、営業効率の最大化を目指すことが可能です。





会社概要

会社名 ：株式会社SalesNow

所在地 ：東京都渋谷区桜丘町1-4 渋谷サクラステージSHIBUYAサイドSHIBUYAタワー7F

代表者 ：代表取締役 村岡 功規

設立 ：2019年8月

事業内容：SalesNowの企画・開発・運営

会社HP ：https://salesnow.jp/

サービス：

- セールスチームの武器となるデータベース「SalesNow」 https://top.salesnow.jp/

- 日本最大級の企業データベースメディア「SalesNow DB」 https://salesnow.jp/db