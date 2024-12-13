【開催報告】第83回 日本の医療の未来を考える会 「元警察庁セキュリティー専門官が語る「医療機関を取り巻く現状と対策」講師：中谷 昇（日本電気株式会社 執行役 Corporate EVP 兼 CSO）

集中出版株式会社▲勉強会の様子（於・衆院議員会館 会議室）

不正アクセスやフィッシングメール等、サイバー犯罪が後を絶たない。医療機関でも攻撃を受けて診療が出来なくなるという被害が相次いでおり、海外では病院に受け入れられなかった救急患者が死亡する事案まで起きている。こうなると人の命さえ脅かす凶悪犯罪で、人気ドラマの言葉を借りれば「今や、事件はネット空間で起きている」と言ったところだ。そうした医療機関を狙ったサイバー攻撃をどの様に防げばよいのか。2024年11月27日、警察庁やインターポール（国際刑事警察機構）で長くサイバー犯罪を担当し、現在はNECでCSO（最高セキュリティ責任者）を務める中谷昇氏にサイバー犯罪の現状や対策について講演して頂いた。

▼ 講演の事後報告記事は、月刊『集中』1月号（12月31日発行）に掲載致します。

日本の医療の未来を考える会のホームページ http://www.iryounomirai.com/

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「日本の医療の未来を考える会」とは

対象：国会議員、病院経営者、大学医学部教授、医師、医療関連企業（部長職以上）

内容及び構成：毎月医療に関する幅広い事案の1 テーマを取り上げ有識者による講演を行い、自由な意見交換を行う

開催：毎月第4 水曜日（約2 時間、懇親会を含む）開催（8 月・12 月は休会）

会場：衆議院議員会館（東京都千代田区永田町）

講師：有識者、関係省庁などからテーマ別に招聘

会費：医療機関・官公庁・大学関係者は無料。企業は有料

主催・事務局：集中出版株式会社

共催：University Cambridge Japan Consulting Supervisor

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医療情報誌 月刊『集中』とは

病院経営者・理事長・院長を始め、医師など医療従事者に特化した読者層を誇り、病院の経営戦略や厚生行政、医薬品・医療機器メーカーの動向から国内外の政治や経済、社会・文化の情報まで網羅した総合医療情報誌です。定期購読による直販方式の為、一般の書店ではお求めになれません。

【媒体概要】

媒体名：集中／Medical Confidential

定 価：年ぎめ購読料18,000円（税込1冊1,500円）

判 型：B5判

発売日：毎月末

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月刊『集中／Medical Confidential』（2008年4月創刊）を発行。医療従事者・医療関連企業の経営者に有益な情報の提供、及び医療機関等からの情報発信を行う。その他、

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・広告宣伝の企画、広告代理業

・健康および医療情報、経営にに関するコンサルティング

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