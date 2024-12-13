@emotion 記念すべき10作品目！ 舞台『IKIZAMA』一般販売開始＆キャストビジュアル公開　「石川五右衛門は生きていた」虚構を織り交ぜた戦国絵巻

ロングランプランニング株式会社

@emotion presents Expression Vol.10 金『IKIZAMA』が2025年1月15日 (水) ～ 2025年1月19日 (日)に六行会ホール（東京都品川区北品川2-32-3）にて上演されます。

チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて12月13日（金）22:00より一般発売開始です。

カンフェティにて12月13日（金）22:00よりチケット一般発売開始

http://confetti-web.com/@/IKIZAMA

公式サイト

https://emotion.tokyo/IKIZAMA2025/

@emotionが新たに生み出す、記念すべき本公演。

10作品目は年始に相応しいド派手な時代劇！

--石川五右衛門は生きていた--

そんなキャッチコピーから始まる本作。



メインビジュアルで描かれるは

名を捨て生きてゆく"五右衛門"(米原幸佑)と史実では処刑されたはずの石川五右衛門(土屋シオン)。

そして二人を想うように見つめる茶々（松村芽久未）と時代を掴んできた豊臣秀吉（平野勲人）、徳川家康（井俣太良）。



史実と異なる物語の展開により歴史を知らずとも楽しめ、新たな想像が膨らむ内容になっている。

誰が、何の為に、どのようにして五右衛門を生かし、生かされた五右衛門は命をどう使うのか。

総勢30名で織りなす"嘘八百戦国絵巻"。

煙立ちこむ歴史の虚構の中で、どんな"イキザマ"を客席に届けてくれるのか。

新春に相応しい活劇に乞うご期待。

キャストビジュアル

米原幸佑松村芽久未

土屋シオン平野勲人井俣太良

公演概要

@emotion presents Expression Vol.10 金

『IKIZAMA』

公演期間：2025年1月15日 (水) ～ 2025年1月19日 (日)

会場：六行会ホール（東京都品川区北品川2-32-3）

■出演者

米原幸佑

松村芽久未

星璃

碕理人

中尾拳也

遠藤しずか

山沖勇輝

高野美幸

門野翔

野田真実

鵜飼主水

竹内尚文

増本祥子

土屋シオン

斉藤有希

遊佐邦博

森大

須藤茉麻

平野勲人

井俣太良

名倉周

平野正和

新木美優

羽根川洸太

倭香

大貫紗貴

下田愛璃

中野貴文

高見彩己子

織田俊輝

■スタッフ

作・演出：門野翔

演出助手：増本祥子

舞台監督：吉田慎一

舞台美術：古謝里沙

音響：志水れいこ

音響操作：太田智子・山本柚香

照明：若原靖

殺陣振付：門野翔

ダンス振付：増本祥子

楽曲提供：小林成宇

衣裳：壷阪英理佳

ヘアメイク：青山亜耶・寺田さとみ

武器製作：星璃

宣伝美術：升田智美（Mdesign）

グッズデザイン：大串潤也（mepakura）

スチール撮影：山下雄基

WEBデザイン：高野美幸

グッズ企画：遠藤しずか

票券・当日運営：スガワラカナエ

制作：名倉周

制作補佐：田中翔太

プロデューサー：斉藤有希

企画・運営：@emotion

主催：合同会社Emotion Space

■公演スケジュール

1月15日(水) 19:00

1月16日(木) 19:00

1月17日(金) 14:00

1月17日(金) 19:00

1月18日(土) 13:00

1月18日(土) 18:00

1月19日(日) 15:00

※受付及びグッズ販売開始は開演時間の1時間前です。

※開場は開演時間の30分前です。

※開演時間を過ぎるご来場につきましては、お席の場所によっては別のお席への着席をお願いする可能性がございます。お時間に余裕を持ってお越しください。

■チケット料金

S席：8,800円（最前1・2列目）

A席：6,600円（前方席）

B席：5,500円（後方席）

（全席指定・税込）