高身長アイドル【VIVA STELLA】12/16お披露目単独ライブチケット残りわずか！

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合同会社Rehorms Entertainment


Rehorms Entertainmentが2024年11月1日（金）デビュー


平均身長170.5cmの高身長アイドルグループ「VIVA STELLA」の単独ライブ情報を解禁した



学生と女性はチケット代金が無料！！！


全曲静止画での撮影が可能！！！


この日だけのクリスマス衣装！！！



日時：2024年12月16日（月）
開場：19:00　
開演：19:30



会場：異世界アイドルシアターニコニコ劇場
住所：〒110-0005　
東京都台東区上野2-1-3　88ビル2階A
https://g.co/kgs/u3Zxabf




🎫チケット　


https://passmarket.yahoo.co.jp/event/show/detail/02vi3hrmmr441.html



イベント詳細まとめ


http://bit.ly/40NBvfs



単独公演グッズ解禁🆕


https://bit.ly/49vYBcX



新年グッズは本日21時からオンラインでも発売！


https://bit.ly/3ZJTFxE




さらに公式Youtubeでが11/1デビューライブが全編4k動画で公開予定！！


https://www.youtube.com/@VIVASTELLA_official




VIVA STELLAはイベントの他、各種PR等の案件も承っております


お問い合わせはメールまで！



合同会社RehormsEntertainment
合同会社RehormsEntertainment

芸能事務所
アイドルグループ、イベント企画・運営、SNSマーケティング、インフルエンサーマーケティングなど

所在地：東京都渋谷区道玄坂1丁目10番8号渋谷道玄坂東急ビル2F－C

設立：2024年6月

代表者：堀越

URL：https://lit.link/rehormsentertainmentofficial
お問い合わせ先　rehormsentertainment.official@gmail.com