高身長アイドル【VIVA STELLA】12/16お披露目単独ライブチケット残りわずか！
Rehorms Entertainmentが2024年11月1日（金）デビュー
平均身長170.5cmの高身長アイドルグループ「VIVA STELLA」の単独ライブ情報を解禁した
学生と女性はチケット代金が無料！！！
全曲静止画での撮影が可能！！！
この日だけのクリスマス衣装！！！
日時：2024年12月16日（月）
開場：19:00
開演：19:30
会場：異世界アイドルシアターニコニコ劇場
住所：〒110-0005
東京都台東区上野2-1-3 88ビル2階A
https://g.co/kgs/u3Zxabf
🎫チケット
https://passmarket.yahoo.co.jp/event/show/detail/02vi3hrmmr441.html
イベント詳細まとめ
http://bit.ly/40NBvfs
単独公演グッズ解禁🆕
https://bit.ly/49vYBcX
新年グッズは本日21時からオンラインでも発売！
https://bit.ly/3ZJTFxE
さらに公式Youtubeでが11/1デビューライブが全編4k動画で公開予定！！
https://www.youtube.com/@VIVASTELLA_official
VIVA STELLAはイベントの他、各種PR等の案件も承っております
お問い合わせはメールまで！
合同会社RehormsEntertainment
芸能事務所
アイドルグループ、イベント企画・運営、SNSマーケティング、インフルエンサーマーケティングなど
所在地：東京都渋谷区道玄坂1丁目10番8号渋谷道玄坂東急ビル2F－C
設立：2024年6月
代表者：堀越
URL：https://lit.link/rehormsentertainmentofficial
お問い合わせ先 rehormsentertainment.official@gmail.com