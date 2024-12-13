大人気の児童書〈大人も知らない？〉シリーズの最新刊『大人も知らない？ 日本文化のなぞ事典』が12月13日（金）に発売！ 意外と大人でも答えられない日本の伝統や歴史、迷信などのルーツに迫ります！
監修は作家の藤井青銅
今回の〈大人も知らない？〉シリーズは、日本文化の「なんで？」「どうして？」を探ります！
「ご飯を食べるのに『茶碗』というのはなぜ？」
「お葬式の日、どうしてみんな『黒い服』を着るの？」
「『まじで!?』は江戸時代から使われている？」
「『源氏物語』を書いた紫式部は地獄に堕ちた!?」
などなど、いつものように大人も知らない雑学が満載！ １つのネタを１見開きで解説しているので、どこからでも読めて、どこでやめても大丈夫。
〈書籍情報〉
大人も知らない？ 日本文化のなぞ事典
日本文化のなぞ研究会／編
いぢちひろゆき／イラスト
藤井青銅（作家）／監修
ISBN：9784867166796
定 価：1,100円（本体1,000円＋税10％）
発売日：2024年12月13日
https://kodomogakushu.chiiki-series.jp/book/016/
〈関連ＵＲＬ〉
Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/4867166790/
楽天ブックス：https://books.rakuten.co.jp/rb/18044513/
■マイクロマガジン社 こども学習本 編集部
シリーズ累計13万部を突破した〈大人も知らない？〉シリーズをはじめ、まんが地域学習シリーズ『守ろう！みんなの東北』や『９歳から知っておきたい ＡＩを味方につける方法』などの児童向け書籍を制作する編集部です。
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