あの興奮をもう一度！　12月27日（金）に「声グラFES.」をLemino独占配信！

株式会社イマジカインフォス

11月30日（土）・12月1日（日）の2日間に渡って開催されたイベント「声グラFES.」が、12月27日（金）に映像配信サービス「Lemino」にて独占配信！

声優専門誌の草分けである『声優グランプリ』の30周年を記念した同イベントには、人気の若手から実力派のベテランまで超豪華声優陣が一堂に会し、30年の歴史が詰まった白熱のトークや、声優グランプリ制作の裏側をコメディタッチで描いたオリジナル朗読劇、夢のコラボ満載の熱いライブなどで観客を沸かせ、2024年No.1声優イベントといった声も上がるなど、そのクオリティの高さがSNS上で大きな話題となっている。





そんな「声グラFES.」が、早くも12月27日（金）に映像配信サービス「Lemino」で独占配信！ 配信ではDAY1＆DAY2で行われたトークパート7本と朗読劇4本が全編楽しめることに加え、Lemino配信限定のオフショット映像も！トータル配信時間はなんと4時間オーバー。そんな特大ボリュームにもかかわらず税込3,500円と非常にお得な価格設定になっているほか、期間中は何度でも視聴が可能な見逃し配信もご用意。会場に足を運べなかった方はもちろん、あの興奮をもう一度じっくり味わいたいという方も、この年末年始は自宅でゆっくり「声グラFES.」を堪能しよう。

■【Lemino独占配信】声優グラプリ創刊30周年記念『声グラFES.』

※出演者が歌唱するライブパートの配信はございません。

DAY1配信内容DAY2配信内容

【配信日】2024年12月27日（金）17:00より配信（開場は16:30）

【見逃し配信】2024年12月27日（金）22:00～2025年1月9日（木）00：00

【販売期間】2024年11月29日（金）13：00～2025年1月9日（木）17:00

【販売価格】3,500円（税込）

※本配信はペイパービューとなります。ご購入のうえご覧ください。

※ご購入にはシステム手数料330円（税込）が別途必要です。

※本ペイパービューをご購入の方は、見逃し配信もご視聴いただけます。

※出演者が歌唱するライブパートの配信はございません。

▼視聴方法：下記配信ページよりご視聴ください。

https://lemino.docomo.ne.jp/?crid=Y3JpZDovL3BsYWxhLmlwdHZmLmpwL2dyb3VwL2IxMDJhOWI%3D&utm_source=lemino&utm_medium=other&utm_campaign=lemino_202412_seigura_30th-fes&utm_content=official(https://lemino.docomo.ne.jp/?crid=Y3JpZDovL3BsYWxhLmlwdHZmLmpwL2dyb3VwL2IxMDJhOWI%3D&utm_source=lemino&utm_medium=other&utm_campaign=lemino_202412_seigura_30th-fes&utm_content=official)



【出演】

★Day1…2024年11月30日（土）

蒼井翔太 / 井上喜久子 / 上坂すみれ / 大久保瑠美 / 小野大輔 / 寿美菜子 / 駒田航 / 椎名へきる / 高垣彩陽 / 茅原実里 / 戸松遥 / 豊崎愛生 / 鳥海浩輔 / 西山宏太朗 / 畠中祐 / 日高のり子 / 福山潤 / 前野智昭 / 水樹奈々 / 水瀬いのり / 宮野真守 /［司会］鷲崎健 /［司会］ 井上喜久子



★Day2…2024年12月1日（日）

麻倉もも / 雨宮天 / 井上喜久子 / 内田彩 / 内田雄馬 / 梅原裕一郎 / 岡咲美保 / 小倉唯 / 鬼頭明里 / 田所あずさ / 千葉翔也 / 茅原実里 / 東山奈央 / 仲村宗悟 / 夏川椎菜 / 浪川大輔 /日高のり子 / 檜山修之 / 三木眞一郎 / 森川智之 /［司会］松澤ネキ / ［司会］森川智之



＜ペイパービュー購入、視聴、支払い方法＞

■購入方法

「Lemino」ブラウザサイトホーム → 「ライブ」ジャンルを選択 →該当ライブのコンテンツ詳細ページを選択→「購入する」ボタンを選択→決済ページへ

■視聴方法

・スマホ/タブレットの場合

スマホ/タブレットに「Lemino」アプリをダウンロードし、dアカウント(R)ログイン後、マイリストの「購入済」からご視聴ください。

・パソコンの場合

パソコンの場合は「Lemino」ブラウザサイトからアクセスし、マイリストの「購入済」からご視聴ください。

■支払い方法

Leminoで視聴できる配信チケットは、以下の方法で購入が可能です。

・Lemino公式サイト：電話料金合算払い（ドコモ契約者 ）／クレジットカード／dポイント（全額ポイント/一部充当）