日本最大級のゲイパーティー「AGARTHA(アガルタ)」が新宿・歌舞伎町ZEROTOKYOにて待望の第二回開催決定！

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株式会社TSTエンタテイメント


アジアにあるとされる伝説の地下都市「AGARTHA（アガルタ）」


地上と同じような太陽や自然、最先端のテクノロジー、そして高度な統治がなされる理想郷と言われ、多くの探検家がこの都市を求めたが、誰にも発見されることはなく、長い間伝説として受け継がれてきた。


20XX年、世界最多の乗降客数を誇る新宿駅、国内有数の高層ビル群、そして数百のゲイバーが連なる「新宿二丁目」にも隣接するアジア最大の歓楽街「歌舞伎町」で、


伝説の地下都市「AGARTHA」がついに発見される。それは、男たちのための理想郷であった。


EVENT INFO


2025.2.8(土) AGARTHA “Super Valentine’s Bowl”


OPEN 23:00


HP：https://zerotokyo.jp/event/agartha-2025-0208/



【DOOR】


SATANDARD：\6,000-


VIP：\10,000-


U-29：\2,000- (26歳～29歳の方。要証明)


U-25：\1,000- (20歳～25歳の方。要証明)



【ADV】(優先入場・入場料金含む)


◼︎EARLY FASTPASS TICKET


STANDARD：\4,000-


VIP：\7,000-



◼︎FASTPASS TICKET


STANDARD：\4,500-


VIP：\8,000-



【ZAIKO】 https://agartha.zaiko.io 　



【Z HALL】


-AGARTHA-


OPEN 24:00


GUEST DJ：SUN.J (Seoul)


DJ：YUME


LIGHTING：MIURA


PRODUCTION：KISANUKI



【RING】


-Valentine’s KISS-


DJ：ATT / CRAZIST / TANi




【ENTER】


-チョコレートDISCO-


DJ：FUJIO / HIDEO / MASATO



AGARTHA GO GO BOYs：ATSUSHI / DAIGO / Eisuke / KENCHANA / KANAO / MAMORU / NAWOTO / SHUTO / SOU / TAKASABRO / TAISHI / TEN / TOWA / YUICHIRO


COSTUME by GX3




【R BAR / BOX】


-ぶっ飛び！GMPD TOKYO-


デブも専ナイト、アスパラベーコン、upperイケオジ大作戦の制作チームが手がける、ぶっ飛び新しいGMPD系パーティー！！ ぶっ飛ぶほどかっこいい、かわいいガチムチ、ムチムチ、ガチデブ君達と、K-POPとJ-POPでぶっ飛び戯れる夜！！いろんなもんがぶっ飛んじゃう！ 「ぶっ飛び！GMPD TOKYO！」歌舞伎町ZERO TOKYO、AGARTHAで開催！！！




DJ：TADASEEK / 010 / hira / MIZO / KOPE / 輝（GOAL) / じろう




GOGOs：どんどこ / KOPE / 勇次郎




お茶割りBAR：YOSHI / けんた(ICHARIBAR) / おっちー(トドメ) / GO(がいずば) / むらっち




【DOOR BOY & BITCH】


TAIGA / Savage Savannah



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