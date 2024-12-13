日本最大級のゲイパーティー「AGARTHA(アガルタ)」が新宿・歌舞伎町ZEROTOKYOにて待望の第二回開催決定！
アジアにあるとされる伝説の地下都市「AGARTHA（アガルタ）」
地上と同じような太陽や自然、最先端のテクノロジー、そして高度な統治がなされる理想郷と言われ、多くの探検家がこの都市を求めたが、誰にも発見されることはなく、長い間伝説として受け継がれてきた。
20XX年、世界最多の乗降客数を誇る新宿駅、国内有数の高層ビル群、そして数百のゲイバーが連なる「新宿二丁目」にも隣接するアジア最大の歓楽街「歌舞伎町」で、
伝説の地下都市「AGARTHA」がついに発見される。それは、男たちのための理想郷であった。
EVENT INFO
2025.2.8(土) AGARTHA “Super Valentine’s Bowl”
OPEN 23:00
HP：https://zerotokyo.jp/event/agartha-2025-0208/
【DOOR】
SATANDARD：\6,000-
VIP：\10,000-
U-29：\2,000- (26歳～29歳の方。要証明)
U-25：\1,000- (20歳～25歳の方。要証明)
【ADV】(優先入場・入場料金含む)
◼︎EARLY FASTPASS TICKET
STANDARD：\4,000-
VIP：\7,000-
◼︎FASTPASS TICKET
STANDARD：\4,500-
VIP：\8,000-
【ZAIKO】 https://agartha.zaiko.io
【Z HALL】
-AGARTHA-
OPEN 24:00
GUEST DJ：SUN.J (Seoul)
DJ：YUME
LIGHTING：MIURA
PRODUCTION：KISANUKI
【RING】
-Valentine’s KISS-
DJ：ATT / CRAZIST / TANi
【ENTER】
-チョコレートDISCO-
DJ：FUJIO / HIDEO / MASATO
AGARTHA GO GO BOYs：ATSUSHI / DAIGO / Eisuke / KENCHANA / KANAO / MAMORU / NAWOTO / SHUTO / SOU / TAKASABRO / TAISHI / TEN / TOWA / YUICHIRO
COSTUME by GX3
【R BAR / BOX】
-ぶっ飛び！GMPD TOKYO-
デブも専ナイト、アスパラベーコン、upperイケオジ大作戦の制作チームが手がける、ぶっ飛び新しいGMPD系パーティー！！ ぶっ飛ぶほどかっこいい、かわいいガチムチ、ムチムチ、ガチデブ君達と、K-POPとJ-POPでぶっ飛び戯れる夜！！いろんなもんがぶっ飛んじゃう！ 「ぶっ飛び！GMPD TOKYO！」歌舞伎町ZERO TOKYO、AGARTHAで開催！！！
DJ：TADASEEK / 010 / hira / MIZO / KOPE / 輝（GOAL) / じろう
GOGOs：どんどこ / KOPE / 勇次郎
お茶割りBAR：YOSHI / けんた(ICHARIBAR) / おっちー(トドメ) / GO(がいずば) / むらっち
【DOOR BOY & BITCH】
TAIGA / Savage Savannah
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