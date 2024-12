大阪観光スポットにもアクセス抜群！大阪の中心地 難波に新たなランドマークホテルが誕生。MONdayブランド 大阪第一号店2024年12月20日グランドオープン！

株式会社JHATフロント・ロビー(image)

hotel MONday Group(https://hotel-monday.com/)(株式会社JHAT 東京都港区:代表取締役 平林朗)は、東京、京都に25店舗を展開しており、各地でお客様に快適なご滞在を提供してまいりました。

そして今回、26店舗目として人気ブランド”MONday Apart”の 最上位”MONday Apart Premium”を大阪第1号店「MONday Apart Premium 大阪難波WEST(https://hotel-monday.com/apartment/osakanambawest/)」としてオープンいたします。

アパルトタイプのホテルとは?

~自由で快適なライフスタイルを、旅先でも~

「観光やビジネスの拠点としてだけでなく、滞在そのものを楽しむことができる場所」

アパルトタイプのホテルについてご紹介いたします。

MONdayグループが提供するアパルトタイプのホテルは、自宅にいるような居心地の良さと、ホテルならではの便利なサービスを兼ね備えた新しい宿泊スタイルです。

インバウンド需要が高まる中、外国からのゲストがゆっくりと過ごせる空間を提供することが出来ることも魅力のひとつです。さらに、インバウンドだけでなく、日本国内でも「贅沢ステイ」や「ご褒美ステイ」など、ホテルでの滞在自体を楽しむ傾向が広がりつつあります。「日々の喧騒から離れ、癒しの空間を求める」というニーズが見受けられます。 旅行や出張のスタイルが多様化する現代において、アパルトタイプのホテルで特別なひとときをお過ごしいただければ幸いです。大阪の魅力を存分に堪能できるロケーションに位置し、都会の喧騒を忘れさせるくつろぎの空間を提供いたします。ここを訪れる全ての方に特別な時間をお届けします。

MONday Apart Premium 大阪難波WEST ロゴ

この度大阪第1号店としてオープンする「MONday Apart Premium 大阪難波WEST(https://hotel-monday.com/apartment/osakanambawest/)」は、大阪の中心地・難波に位置し、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンや通天閣など、数ある大阪の観光スポットへのアクセスも良好です。

都会の喧騒を忘れさせるモダンでスタイリッシュな全客室には快適な寝具と最新設備を整え、ワンランク上のステイをお約束します。まさに「ホテルでの滞在を楽しむ」ことに特化した施設となります。

全28室、30.27m²以上の3タイプのお部屋をご用意しております。

全客室には全自動洗濯機など「暮らすように過ごす」ための設備が備わっており、ご家族やグループでゆったりと過ごすことができます。短期滞在や長期滞在にかかわらず、ここでしか味わえない自由なステイをお楽しみください。

ご宿泊いただく皆さまの「もうひとつの家」として、心地よい時間をお約束します。

全28室30.27m²以上の広々空間

お部屋タイプは下記3タイプでのご案内

1.グランファミリー

2.デラックスファミリー

3.スタンダードファミリー

1.グランファミリー(定員7名 お部屋の広さ:50.92m²)

1.グランファミリー客室(image)1.グランファミリー寝室(image)

2.デラックスファミリー(定員 6名 お部屋の広さ:39.62平方メートル )

2.デラックスファミリー客室(image)

3.スタンダードファミリー(定員 5名 お部屋の広さ:30.27平方メートル )

3.スタンダードファミリー客室(image)

大阪には近隣観光スポットが数多くあります。この度オープンする「MONday Apart Premium 大阪難波WEST」から各観光スポットへのアクセスも少しご紹介いたします。

近隣観光スポットへのアクセス

・道頓堀

なんば駅(ホテル最寄り駅)から徒歩約10分

・通天閣

なんば駅(ホテル最寄り駅)から恵美須町駅 (通天閣最寄り駅)まで電車で約10分

・ユニバーサルスタジオジャパン

なんば駅(ホテル最寄り駅)からユニバーサルスシティ駅まで電車で約30分

施設概要

名称:MONday Apart Premium 大阪難波WEST

住所:〒 556-0016 大阪市浪速区元町三丁目1-14

概要:10階建/28室

TEL: 06-6645-1700 (平日9:00~18:00)

FAX: 06-6645-1701

【公式SNSアカウント】

Monday Group公式Instagram(日本語)(https://www.instagram.com/hotelmonday_group/)

Monday Group Official Instagram (English)(https://www.instagram.com/hotelmonday.official/)

ホテル外観(image)公式HP・ご予約はこちらから :https://hotel-monday.com/apartment/osakanambawest/公式HPからの新規会員登録/ログインのご予約がお得!1.10%OFF2.14時アーリーチェックイン

「hotel MONday」・「MONday Apart」は一体どんなホテル?

「hotel MONday Group」は東京21施設(豊洲、西葛西、日本橋や浜松町といった東京屈指のビジネスエリア、秋葉原や上野御徒町といった下町文化の残るエリア)、京都4施設(烏丸二条、丸太町。京都七条堀川など京都駅や観光地などアクセスに便利なエリア)、今回オープンする大阪1施設(大阪難波という歴史・文化・美食とエンターテインメントが融合する日本第二の都市と言われるエリア)に

それぞれ展開されるホテルチェーンです。

hotel MONday Premium 上野御徒町 ロビー朝食ビュッフェhotel MONday Premium 豊洲 大浴場hotel MONday 京都丸太町

ゲストが“暮らす”ように過ごせる「アパルトホテル」を目指したMONday Apartシリーズは、観光やビジネスに適した立地もさることながら、ホテル内の施設も充実。

シンプルかつ機能的でありながら日本の美意識を生かした客室や、自炊可能なキッチンや自動洗濯乾燥機をはじめとした長期滞在者向けの設備など、お客様の快適な滞在を叶えるためのサービスを取り揃えています。

MONday Apart Premium 浅草MONday Apart Premium 浅草(サウナ)MONday Apart Premium 京都駅鴨川コンセプトルーム(オコシヤスジャパン)tripadviser 40ヶ月連続1位

世界49の国と地域、28言語でサービスを展開する旅行口コミサイト「トリップアドバイザー」にはゲストの口コミ点数を基にした『ランキング』があります。

株式会社JHATの運営するMONday Apart Premium日本橋は『ランキング』において2021年9月より40か月連続で東京23区のホテルにおいて1位を獲得致しました。(2024年12月現在)

MONday Apartブランドが全施設がトリップアドバイザーの2024年アワードを獲得する等、宿泊者から高い評価を得ています。

受賞アワードのご紹介

・Trip Advisor Travelers Choice Awards

・Winner of Agoda Gold Circle Award2023

2024 Travelers' Choice Best of the Best Hotels2024 Travelers' Choice Best of the Best HotelsWinner of Agoda Gold Circle Award 2023株式会社JHAT

【 本プレスリリースに関するお問合せ先 】

株式会社JHAT 担当:風岡/渡邊/清水

TEL:03-6453-0960

FAX:03-6453-0961

メール:promotion_gp@jhat-m.com

JHAT公式WEBサイト :https://jhat-m.com/