今年もPascoは箱根駅伝をサポートします！

敷島製パン株式会社

敷島製パン株式会社（Pasco）は、2025年1月2日（木）～1月3日（金）に行われる第101回箱根駅伝（東京箱根間往復大学駅伝競走）に協賛します。これに伴い、2024年12月25日（水）～2025年1月3日（金）の間、「箱根駅伝」ラベルのついた「超熟」シリーズを発売し大会を盛り上げます。(東日本地区のみ)

以下の期間で「超熟」シリーズに「箱根駅伝」ロゴマークがデザインされたラベルを貼付します。

【ラベル貼付け期間】2024年12月25日（水）

～2025年1月3日（金）（東日本地区のみ）

【対象商品】超熟（2・3枚入、4・5・6・8・10枚スライス）、

超熟山型（3枚入、5・6・8枚スライス）

箱根駅伝当日は、スタート・フィニッシュ地点や各中継所等で従事する大会スタッフの方々へパンを提供するほか、往路のフィニッシュ地点である箱根・芦ノ湖駐車場にてPascoブースを設置し募金活動を行うなど、様々な活動を通じて大会をサポートいたします。

■「箱根駅伝」とは

東京箱根間往復大学駅伝競走（主催：関東学生陸上競技連盟、通称：箱根駅伝）は関東学連加盟大学のうち、前年大会でシード権を獲得した10校と、前年10月に開催される予選会を通過した10校に関東学生連合チームを加えた計21チームが出場します。

東京・読売新聞社前～箱根・芦ノ湖駐車場入口間を往路5区間（107.5km）、復路5区間（109.6km）の合計10区間（217.1km）で競う、学生長距離界最大級の駅伝競走です。日本のお正月の風物詩で、学生スポーツ競技会として高い人気を誇ります。

〇箱根駅伝オフィシャルサイト

https://www.hakone-ekiden.jp/

■お客さまからのお問合せ先

お客さま相談室 （フリーダイヤル）TEL：0120-084-835

【受付時間】月～金9：00～17：00