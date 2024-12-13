青木エマ、蒼井翔太ほか出演　上演禁止となったサラ・ベルナールの『サロメ』に思いを馳せる朗読劇　再演決定

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ロングランプランニング株式会社




サラサロメ製作委員会主催、朗読劇 サラ・ベルナールの『サロメ』が2025年1月24日 (金) ～ 2025年1月26日 (日)に城西国際大学 紀尾井町キャンパス（東京都 千代田区 紀尾井町３－２６ 学校法人 城西大学 東京紀尾井町キャンパス）にて開催されます。


チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて発売中です。




カンフェティにてチケット発売中


http://confetti-web.com/@/Salome2025



公式X(旧：Twitter）
https://x.com/sarah_salome06




伝説の女優サラ・ベルナール×人気画家アルフォンス・ミュシャ×スター作家オスカー・ワイルド×巨匠作家ヴィクトリアン・サルドゥ。


耽美的19世紀末文学を代表するワイルドは、『トスカ』でサルドゥと伝説を作った世界初の国際女優サラに、『サロメ』を捧げる。


当時のサラはアール・ヌーヴォーを代表する画家ミュシャと専属契約をしていた。


しかし、21世紀でも伝説として知られる3人が19世紀末に集結しても、サラの『サロメ』は上演させることはなかった。なぜ？


その“なぜ？”にまつわる戯曲をお送りします。




初演時の様子


開催概要


朗読劇 サラ・ベルナールの『サロメ』


開催期間：2025年1月24日 (金) ～ 2025年1月26日 (日)


会場：城西国際大学 紀尾井町キャンパス（東京都 千代田区 紀尾井町３－２６ 学校法人 城西大学 東京紀尾井町キャンパス）



■出演者


1/24（金）19:00 ～


サラ・ベルナール役：青木エマ


アルフォンス・ミュシャ役：竹内栄治


オスカー・ワイルド役：岸尾だいすけ


ヴィクトリアン・サルドゥ役：市川太一



1/25（土）13:00 ～


サラ・ベルナール役：青木エマ


アルフォンス・ミュシャ役：西山宏太朗


オスカー・ワイルド役：中澤まさとも


ヴィクトリアン・サルドゥ役：高野大河



1/25（土）18:00 ～


サラ・ベルナール役：青木エマ


アルフォンス・ミュシャ役：阿部敦


オスカー・ワイルド役：中澤まさとも


ヴィクトリアン・サルドゥ役：高野大河



1/26（日）13:00 ～


サラ・ベルナール役：蒼井翔太


アルフォンス・ミュシャ役：松風雅也


オスカー・ワイルド役：永塚拓馬


ヴィクトリアン・サルドゥ役：松川裕輝



1/26（日）17:00 ～


サラ・ベルナール役：蒼井翔太


アルフォンス・ミュシャ役：松風雅也


オスカー・ワイルド役：永塚拓馬


ヴィクトリアン・サルドゥ役：松川裕輝



■スタッフ


脚本・演出：田尾下哲


照明：稲葉直人


音響：小川陽平


衣装：石井玲子


ヘアメイク：太田順子


『サロメ』デザイン：Kenny


制作：進藤龍


プロデューサー：伊藤綾美


特別協力：株式会社読売情報開発


製作：ZERO project／TTTC


主催：サラサロメ製作委員会



■開催スケジュール


1/24（金）19:00～


1/25（土）13:00～


1/25（土）18:00～


1/26（日）13:00～


1/26（日）17:00～



※開場は、開演の45分前


※上演時間：約110分を予定



■チケット料金


全席指定：7,500円（税込）



詳細を見る :
http://confetti-web.com/@/Salome2025