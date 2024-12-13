青木エマ、蒼井翔太ほか出演 上演禁止となったサラ・ベルナールの『サロメ』に思いを馳せる朗読劇 再演決定
サラサロメ製作委員会主催、朗読劇 サラ・ベルナールの『サロメ』が2025年1月24日 (金) ～ 2025年1月26日 (日)に城西国際大学 紀尾井町キャンパス（東京都 千代田区 紀尾井町３－２６ 学校法人 城西大学 東京紀尾井町キャンパス）にて開催されます。
チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて発売中です。
カンフェティにてチケット発売中
http://confetti-web.com/@/Salome2025
公式X(旧：Twitter）
https://x.com/sarah_salome06
伝説の女優サラ・ベルナール×人気画家アルフォンス・ミュシャ×スター作家オスカー・ワイルド×巨匠作家ヴィクトリアン・サルドゥ。
耽美的19世紀末文学を代表するワイルドは、『トスカ』でサルドゥと伝説を作った世界初の国際女優サラに、『サロメ』を捧げる。
当時のサラはアール・ヌーヴォーを代表する画家ミュシャと専属契約をしていた。
しかし、21世紀でも伝説として知られる3人が19世紀末に集結しても、サラの『サロメ』は上演させることはなかった。なぜ？
その“なぜ？”にまつわる戯曲をお送りします。
初演時の様子
開催概要
朗読劇 サラ・ベルナールの『サロメ』
開催期間：2025年1月24日 (金) ～ 2025年1月26日 (日)
会場：城西国際大学 紀尾井町キャンパス（東京都 千代田区 紀尾井町３－２６ 学校法人 城西大学 東京紀尾井町キャンパス）
■出演者
1/24（金）19:00 ～
サラ・ベルナール役：青木エマ
アルフォンス・ミュシャ役：竹内栄治
オスカー・ワイルド役：岸尾だいすけ
ヴィクトリアン・サルドゥ役：市川太一
1/25（土）13:00 ～
サラ・ベルナール役：青木エマ
アルフォンス・ミュシャ役：西山宏太朗
オスカー・ワイルド役：中澤まさとも
ヴィクトリアン・サルドゥ役：高野大河
1/25（土）18:00 ～
サラ・ベルナール役：青木エマ
アルフォンス・ミュシャ役：阿部敦
オスカー・ワイルド役：中澤まさとも
ヴィクトリアン・サルドゥ役：高野大河
1/26（日）13:00 ～
サラ・ベルナール役：蒼井翔太
アルフォンス・ミュシャ役：松風雅也
オスカー・ワイルド役：永塚拓馬
ヴィクトリアン・サルドゥ役：松川裕輝
1/26（日）17:00 ～
サラ・ベルナール役：蒼井翔太
アルフォンス・ミュシャ役：松風雅也
オスカー・ワイルド役：永塚拓馬
ヴィクトリアン・サルドゥ役：松川裕輝
■スタッフ
脚本・演出：田尾下哲
照明：稲葉直人
音響：小川陽平
衣装：石井玲子
ヘアメイク：太田順子
『サロメ』デザイン：Kenny
制作：進藤龍
プロデューサー：伊藤綾美
特別協力：株式会社読売情報開発
製作：ZERO project／TTTC
主催：サラサロメ製作委員会
■開催スケジュール
1/24（金）19:00～
1/25（土）13:00～
1/25（土）18:00～
1/26（日）13:00～
1/26（日）17:00～
※開場は、開演の45分前
※上演時間：約110分を予定
■チケット料金
全席指定：7,500円（税込）
詳細を見る :
http://confetti-web.com/@/Salome2025