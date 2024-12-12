「えばそんEntertainment」がオリジナル漫画『りびっと！』のデータ版をオンラインストアにて配信開始！

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株式会社Carry On


この度、「えばそんEntertainment」よりオリジナル漫画「りびっと！」のデータ版がオンラインストアにて配信開始しました！



せがるやコロンの濃いキャラクターたちが織りなす、奇想天外なストーリーをぜひお持ちのスマホでお楽しみください！


また購入者特典としてオリジナルストーリーも収録されているので、ぜひこの機会をお見逃しなく！



◆ 内容


・りびっと！全3話


・設定資料集


・オリジナルストーリー



◆ 金額


\700（税込み）



◆ 販売URL


https://ebason-official.myshopify.com/products/revitcomics



◆ 販売開始日


2024年12月12日(木) 20:00



【えばそんEntertainment】


https://www.youtube.com/@ebason



【株式会社Carry On　会社概要】


会社名　　　：株式会社Carry On（キャリオン）


本店所在地　：東京都渋谷区神宮前6-12-20 J6 Frontビル6F


大阪支店　　：大阪府大阪市淀川区西中島4-5-1 NLC新大阪パワービル10F


創業　　　　：2021年3月


代表取締役　：高田 樹


事業内容　　：クリエイターマネジメント


　　　　　　　各種プロモーション


　　　　　　　EC企画販売事業


　　　　　　　イベント事業


　　　　　　　SNSコンサルティング


URL　　　　：https://carry0n.co.jp/



【お問い合わせ先】


mail：info@carry0n.co.jp