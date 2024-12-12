「えばそんEntertainment」がオリジナル漫画『りびっと！』のデータ版をオンラインストアにて配信開始！
株式会社Carry On
この度、「えばそんEntertainment」よりオリジナル漫画「りびっと！」のデータ版がオンラインストアにて配信開始しました！
せがるやコロンの濃いキャラクターたちが織りなす、奇想天外なストーリーをぜひお持ちのスマホでお楽しみください！
また購入者特典としてオリジナルストーリーも収録されているので、ぜひこの機会をお見逃しなく！
◆ 内容
・りびっと！全3話
・設定資料集
・オリジナルストーリー
◆ 金額
\700（税込み）
◆ 販売URL
https://ebason-official.myshopify.com/products/revitcomics
◆ 販売開始日
2024年12月12日(木) 20:00
【えばそんEntertainment】
https://www.youtube.com/@ebason
【株式会社Carry On 会社概要】
会社名 ：株式会社Carry On（キャリオン）
本店所在地 ：東京都渋谷区神宮前6-12-20 J6 Frontビル6F
大阪支店 ：大阪府大阪市淀川区西中島4-5-1 NLC新大阪パワービル10F
創業 ：2021年3月
代表取締役 ：高田 樹
事業内容 ：クリエイターマネジメント
各種プロモーション
EC企画販売事業
イベント事業
SNSコンサルティング
URL ：https://carry0n.co.jp/
【お問い合わせ先】
mail：info@carry0n.co.jp