「ハイキュー!!」×全国タワーコラボが開催決定！
株式会社GK Marketing(本社：東京都千代田区、代表取締役社長：山本 真司)は、2025年1月10日（金)よりアニメ「ハイキュー!!」と全国４か所のタワー施設「東京タワー」「あべのハルカス」「さっぽろテレビ塔」「中部電力 MIRAI TOWER」を巡るコラボイベントを開催いたします。
コラボメインKV
イベント期間中は各施設にて、描き下ろしビジュアルを使用した限定コラボグッズ販売、館内特別装飾など、イベントが盛りだくさんです！
■開催情報
アニメ「ハイキュー!!」×全国タワーコラボ
・開催期間：2025年1月10日(金)～4月20日(日)
・開催店舗：詳細は下記イベント特設サイトよりご確認下さい。
・イベント特設サイト：https://www.haikyu-tower.com/
コラボ概要
■コラボグッズEC 販売
販売サイト：GK Store（極楽湯グループ公式オンラインショップ)
サイトURL：https://www.store-gk.com/
第一次受注期間：2025年1月10日(金)12:00～3月12日(水)23:59
第二次受注期間：2025年3月14日(金)12:00～4月27日(日)23:59
※一部商品はECでの限定販売となります
※販売時期が異なる商品がございます
■会社概要
【株式会社GK Marketing】株式会社極楽湯HD100％子会社
代表者：代表取締役社長 山本 真司
設立：2023年8月
本社：〒102-0083
東京都千代田区麹町二丁目4番地 麹町鶴屋八幡ビル6階
事業内容：イベント企画・プロデュース、ECサイト運営、商品の企画、設計、卸業、製造、販売
URL：https://gkmarketing.co.jp/
■権利表記・関連情報
【関連サイト】
「ハイキュー!!」公式サイト：https://haikyu.jp/
「ハイキュー!!」X公式：https://x.com/animehaikyu_com
【権利表記】
(C)古舘春一／集英社・「ハイキュー!!」製作委員会